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Это было при Денинге, он доводится святому Толи шурином или свояком, точно не знаю. А этот вообще не потопляем. Помню нормальные тротуар и бордюр сначало сносил и другой клали, затем красили в разные...
25.11.19 12:04
maxsaf
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
На Евровидении в Польше победила девочка из Польши? :-x Максим - это казахская фамилия? Что за хитрое слово Алга, не переводится? :-x
25.11.19 11:05
Тот самый
Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"
У парня есть всё для успешной карьеры: голос, харизма, необычное имя.
25.11.19 11:05
maxsaf
"Из аптек исчез анальгин". Что изменилось с вводом предельных цен на лекарства
От давления почем? А то тут на мои каменты кое у кого давление подскакивает, а если цена неподьемная - лучше не буду коментировать, от греха подальше. :lol:
25.11.19 10:34
Дантист
Начаты мероприятия по отчуждению в коммунальную собственность имущества, принадлежащего ТОО "Рудненский Водоканал"
Интересно, а как с ответственностью человеков, незаконно передавших коммунальную собственность в частные руки? Дотянутся до них или у них крыша непротекаемая?
25.11.19 10:32
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Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"

25 ноября 2019, 10:26 |  Культура

12-летний казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2019" (Junior Eurovision 2019) в польском Гливице, передает Tengrinews.kz.

© Junior Eurovision 2019

В этом году в финале музыкального конкурса принимали участие 19 исполнителей. В прямом эфире его показывал телеканал "Хабар". Юный вокалист отстаивал честь страны с песней "Арманнан қалма".

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей Ержан набрал 227 баллов. Первое место досталось польской исполнительнице Виктории Габор - 278 баллов. Третье место заняла представительница Испании Мелани Гарсия.

На родине Ержана в Уральске его родственники собрались все вместе, чтобы поболеть за артиста. Они переживали и очень ждали победы. 

Фото предоставлено родственниками Ержана Максима 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter поздравил Ержана Максима с успешным выступлением.

"Ержан Максим беделді Junior Eurovision ән байқауында жүлделі екінші орынға ие болды. Бұл теңдесі жоқ, тамаша жетістік! Сені, ата-анаңды және ұстаздарыңды осындай маңызды жеңіспен құттықтаймын. Алар асуларың биік болсын! Алға! Ержан Максим занял второе место на престижном "Детском Евровидении". Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға!" - написал глава государства на казахском и русском языках.

Казахстан принимает участие в "Детском Евровидении" во второй раз. В 2018 году республику на конкурсе, который проходил тогда в Минске, представляла 12-летняя Данэлия Тулешова. Она заняла шестое место.

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Комментарии к новости
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§ Тот самый
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У парня есть всё для успешной карьеры: голос, харизма, необычное имя.
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§ maxsaf
Re: Ержан Максим занял второе место на "Детском...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 25.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Евровидении в Польше победила девочка из Польши? :-x

Максим - это казахская фамилия?

Что за хитрое слово Алга, не переводится? :-x
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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