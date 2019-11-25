Ержан Максим занял второе место на "Детском Евровидении"

12-летний казахстанский певец Ержан Максим занял второе место на международном песенном конкурсе "Детское Евровидение - 2019" (Junior Eurovision 2019) в польском Гливице, передает Tengrinews.kz.

© Junior Eurovision 2019

В этом году в финале музыкального конкурса принимали участие 19 исполнителей. В прямом эфире его показывал телеканал "Хабар". Юный вокалист отстаивал честь страны с песней "Арманнан қалма".

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей Ержан набрал 227 баллов. Первое место досталось польской исполнительнице Виктории Габор - 278 баллов. Третье место заняла представительница Испании Мелани Гарсия.

На родине Ержана в Уральске его родственники собрались все вместе, чтобы поболеть за артиста. Они переживали и очень ждали победы.

Фото предоставлено родственниками Ержана Максима

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter поздравил Ержана Максима с успешным выступлением.



"Ержан Максим беделді Junior Eurovision ән байқауында жүлделі екінші орынға ие болды. Бұл теңдесі жоқ, тамаша жетістік! Сені, ата-анаңды және ұстаздарыңды осындай маңызды жеңіспен құттықтаймын. Алар асуларың биік болсын! Алға! Ержан Максим занял второе место на престижном "Детском Евровидении". Это грандиозный успех! Поздравляю тебя, твоих родителей и преподавателей с этой важной победой. Желаю тебе дальнейших успехов! Алға!" - написал глава государства на казахском и русском языках.

Казахстан принимает участие в "Детском Евровидении" во второй раз. В 2018 году республику на конкурсе, который проходил тогда в Минске, представляла 12-летняя Данэлия Тулешова. Она заняла шестое место.

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