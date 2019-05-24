Ержан Максим и еще 28 талантов - победителей премии "Жас оркен" наградили в Костанае

Награждение победителей республиканской детской премии «Жас оркен» состоялось в четверг, 23 мая, в областной филармонии им Умурзакова. Наградили 29 юных талантов из 8-ми регионов республики.

Премию за популярность и творческую компетентность присуждает общественный фонд «Республика-Регион-Развитие».

По итогам голосования победителями конкурса стали 5 участников из Костанайской области.

Ученик костанайской детской музыкальной школы № 1, 10-летний Глеб НИКОЛЕНКО играет на скрипке. Уже 5 лет он профессионально изучает музыку.

- Свой выбор сделал сам, - рассказал «НГ» юный скрипач. - Мама работает в камерном оркестре, поэтому я с музыкой знаком с пеленок. Чтобы стать хорошим музыкантом, репетирую по 5-6 часов ежедневно, без выходных. Но это дает свои результаты. Уже через пару лет я занял 2 место на международном конкурсе «Маленький Моцарт» в Санкт-Петербурге, а в этом году, 3 мая, выступил со своим первым сольным концертом.

По мнению Глеба, современная музыка - не натуральная, имеет много диссонансов и резкостей, чего нет в классической. Поэтому он любит композиции эпохи барокко и советского периода.

Поддержать победителя конкурса пришли его одноклассники. В ярких разноцветных костюмах они очень напоминали стиляг. В холле филармонии ребята организовали свой небольшой концерт.

Вместе с Глебом в номинации «Юный музыкант» победил 15-летний столичный композитор Нурислам ДОСПАЙ. Он учится в 6-м классе школы при Казахском национальном университете искусств по классу флейты и фортепиано.

- Из своих композиций, всего их - 31, я составил сборник. Теперь мои произведения защищены авторским правом, - сообщил Нурислам. - Написал свой гимн Астаны и вальс для выпускников. Я сам придумываю мелодии, а потом записываю ноты. Остаётся только дойти до студии, где мне помогут сделать аранжировку. Уже пишу на заказ. Могу написать композицию за день, но иногда этот процесс растягивается на пару недель.

Замысел 16-летней рудненской художницы Валерии РАДИВИЛОВОЙ сразу понять сложно. Разноцветные кружочки, которыми усыпана картина, формируют фон. Эти тысячи маленьких деталей притягивают внимание, требуют рассмотреть каждый элемент отдельно. Вместе с необычными цветами и деревьями в картине «Цветущий сад» появляются матрёшки.

По словам Валерии, она предпочитает рисовать натюрморты, но на выставке костанайских художников, которую развернули в холле филармонии, была и ее картина «У лукоморья дуб зеленый». На ней девушка, которая чем-то напоминает автора, рядом рыжий кот. Девушка что-то увлеченно записывает в тетрадь. Над её головой летает птица и завис синий слон.

- Я участвовала в областном конкурсе, где заняла 2-е место, - рассказала "НГ" Валерия. - Потом мне позвонили и предложили поучаствовать в отборе. Было электронное голосование. В третьем этапе я обошла трех конкурентов и набрала 67% голосов. Так и оказалась на премии «Жас оркен».

В номинации «Юный исследователь», в которой участвовали победители олимпиад и интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов, лауреатом стал ученик костанайского лицея-интерната для одаренных детей Алдияр АМИРОВ. Он уже 5 лет занимается програмированием.

- Я занял бронзу в Алматы и в составе команды завоевал 3-е место на Евразийской олимпиаде, - сообщил "НГ" 11-классник. - Нам предлагали математические задачи. Чтобы их решить, нужно было написать специальный алгоритм, который бы решил все проблемы, обозначенные в условиях. Теперь вот выбираю между вузами Алматы и российским иннополисом. Пока не определился.

Также в пятерку победителей премии «Жас оркен» от Костанайской области вошли ученик костанайской СШ № 15 Аян Молдагалиев и воспитанница из Мендыкаринского района Жансая Смаилова. Они стали лауреатами номинации «Юный спортсмен».

Обладателем «Специальной премии» стал финалист российского шоу «Голос. Дети» Ержан Максим. На сцене он появился с песней Батырхана Шукенова «Кусни Корлан».

После исполнения этой песни юный певец уже хотел уйти со сцены, но ведущий вернул ему микрофон и зазвучала мелодия из песни Муслима Магомаева «Синяя вечность», которую на шоу «Голос. Дети» Ержан Максим исполнил вместе с Исламом Балкоевым и Иваном Стариковым в составе команды Валерия Меладзе

В его исполнении, несмотря на детский голос, она прозвучала, пробивая до дрожи. А слова припева - раскатистое «О море, море...» - вместе с Ержаном спели многие зрители.

Награду премии «Жас оркен» вручал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Вместе со статуэткой и грамотой певец получил из рук акима уникальный телефон с золотой инкрустацией и гербом Казахстана. Таких в республике - всего 88.

- Сегодня Ержан Максим - звезда мирового уровня, прославляет Казахстан, - подчеркнул глава региона. - Когда я в 2015 году работал в Актюбинской области акимом, Димаш Кудайбергенов впервые выиграл «Славянский базар» в Витебске. Я отправлял его туда, потом встречал, напутствовал. Он был тогда первым представителем Казахстана, который победил в этом конкурсе. Хочу пожелать Ержану, чтобы он не только повторил, но и превзошёл начинания Димаша.

Ержан Максим, видимо, уже почувствовал на себе давление славы. С журналистами он общаться не захотел, а на все вопросы отвечал одной фразой: «Не могу сказать». В ноябре 2019 года Ержан будет представлять Казахстан на детском "Евровидении".

Во время церемонии награждения костанайский ансамбль танца «Карнавал» презентовал зрителям новый корейский танец с ножами. Оружие для него специально заказывали в Монголии.