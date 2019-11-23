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alex_60
«На основании голословных комментариев неизвестных лиц» - что аким Рудного ответил на запрос «НГ»?
Сталкер: одни сплетники, провокаторы и злопыхатели))) Не позавидуешь вам. Жить в постоянном стрессе среди людей, не хороших таких. [Исправлено: alex_60, 23.11.2019 - 16:13]
23.11.19 16:12
таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: я думаю он все осознал и впредь будет сдержаней. Да Гога? Тоже замолвлю словечко за Гогу. В конце концов, здесь же не институт благородных девиц, которых учили говорить о разбившемся...
23.11.19 16:05
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Да-да! Я, помню, даже протежировала ему, покорённая его эрудицией// Согласен перегнули палку мы с вами) Извиняюсь!
23.11.19 16:02
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму.// Согласен, Я/Мы Гога)
23.11.19 16:01
Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ольга Колоколова: Дайте ещё один шанс Гоге. Человек очень хочет писать, скучает по форуму. Стал мне на васап скидывать мои ошибки в комментариях))) :lol: я думаю он все осознал и впредь будет...
23.11.19 15:57
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В первом квартале 2020 года все школы Костанайской области будут обеспечены камерами наблюдения

Галина ПЕТРЕНКО

23 ноября 2019, 15:34 |  Государство

Об этом сегодня, 23 ноября, сказал аким области Архимед Мухамбетов.  Тема обеспечения безопасности учащихся была поднята, когда правительственная делегация во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым посещала в Федоровке СШ №1 им. Димитрова.

Школе в этом году 85 лет, она прекрасно выглядит после ремонта. Директор учебного заведения Татьяна ЛЕВИТ отметила , что из 67 педагогов, которые в ней работают, 30 являются её выпускниками. Правительственным чиновникам показали кабинет робототехники, подаренный предприримателем Сергеем Блоком, который учился в этой школе. Продемонстрировали уровень компьютеризации СШ, умение учеников пользоваться возможностями виртуальных библиотек.

Директор также сообщила, что в актовом зале, в коридорах школы установлены в целях безопасности камеры наблюдения.

- У вас в школе охрана или вахтеры? - спросил Сапарбаев.

- Вахтеры, но не пенсионеры,  энергичные люди, - ответила директор.

- Мы сейчас,  после ЧП в Таразе,  дали задание по школам провести жёсткий мониторинг вспомогательного персонала - сантехников, сторожей, слесарей,  - включился в разговор аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Списки направлены в РОВД, чтобы там проверили, где они раньше работали, были ли осуждены.

Кроме того, по его словам, все школы области до конца первого квартала следующего года будут оснащены камерами видеонаблюдения.
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* 3DO
В первом квартале 2020 года все школы Костанайской области будут обеспечены камерами наблюдения
3DO


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Сообщений: 1983
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 23.11.19 - 16:16
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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