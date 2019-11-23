В первом квартале 2020 года все школы Костанайской области будут обеспечены камерами наблюдения

Об этом сегодня, 23 ноября, сказал аким области Архимед Мухамбетов. Тема обеспечения безопасности учащихся была поднята, когда правительственная делегация во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым посещала в Федоровке СШ №1 им. Димитрова.

Школе в этом году 85 лет, она прекрасно выглядит после ремонта. Директор учебного заведения Татьяна ЛЕВИТ отметила , что из 67 педагогов, которые в ней работают, 30 являются её выпускниками. Правительственным чиновникам показали кабинет робототехники, подаренный предприримателем Сергеем Блоком, который учился в этой школе. Продемонстрировали уровень компьютеризации СШ, умение учеников пользоваться возможностями виртуальных библиотек.

Директор также сообщила, что в актовом зале, в коридорах школы установлены в целях безопасности камеры наблюдения.

- У вас в школе охрана или вахтеры? - спросил Сапарбаев.

- Вахтеры, но не пенсионеры, энергичные люди, - ответила директор.

- Мы сейчас, после ЧП в Таразе, дали задание по школам провести жёсткий мониторинг вспомогательного персонала - сантехников, сторожей, слесарей, - включился в разговор аким области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Списки направлены в РОВД, чтобы там проверили, где они раньше работали, были ли осуждены.

Кроме того, по его словам, все школы области до конца первого квартала следующего года будут оснащены камерами видеонаблюдения.