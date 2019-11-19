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Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер

19 ноября 2019, 14:56 |  Криминал

Руководителя и еще троих сотрудников школы уволили после того, как во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Оказалось, что 38-летний подозреваемый беспрепятственно передвигался по учебному заведению, передает Tengrinews.kz.

Кадр из сюжета КТК

В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил. О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан.

Шокированные происшествием родители, у которых дети также учатся в этой школе, устроили администрации учебного заведения настоящий разбор полетов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания. Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу.

В Министерстве образования и науки выразили обеспокоенность участившимися фактами насилия в отношении детей. По данному факту правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Отмечается, что руководитель организации образования несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организации образования во время учебно-воспитательного процесса.

- В этой связи директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер по решению местного уполномоченного органа в сфере образования освобождены от занимаемых должностей. Министр поручил Управлению образования Жамбылской области принять срочные меры по оказанию психологической помощи пострадавшей ученице, организовано надомное индивидуальное обучение, - сообщил советник министра образования и науки Ерболат МУХАМЕДЖАН. - Министерство осуждает все формы онлайн- и офлайн-травли, а также призывает общественность, особенно близкое окружение девочки, проявить понимание и поддержку. Все мнения родительской общественности данной школы будут учтены и приняты к сведению. Одновременно сообщаем, что в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, Генеральной прокуратурой совместно с государственными органами разработаны и внесены в Мажилис Парламента изменения в действующее законодательство в части ужесточения ответственности за насилие в отношении женщин и детей, - добавил советник главы МОН.
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Комментарии к новости
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§ Kot_Anubis
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
Kot_Anubis


(Пользователи)
Сообщений: 16
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.11.19 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас! Интересно наши школы проверить, пустят ли кого и следит ли кто за посторонними в школе?
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§ юля елиссева
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1421
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 19.11.19 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Писец полный! И это в школе в областном центре дети ходят в уличный туалет? На камеры денег хватило, на нормальный работающий туалет в здании нет?
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§ abaika95
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1763
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 19.11.19 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно надо разбираться


Цитата-//В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт//


Для учителей он всегда открыт?


Цитата-//Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания//


В каком плане засветился? Сам акт злодияния запечатлен или просто видно его прогуливающимся около туалета?


Т.к. выше сказано

К туалету имели доступ все подряд

Цитата-//Доступ к нему при этом имеют все прохожие.//


То охранник мог и не обратить внимание на одного мужчину



А вообще ужас.
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§ Козлов я
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.11.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случай,конечно,шокирующий! Как детей в школу теперь отправлять? Кому можно доверять тогда?
Непонятно, зачем учителя физики уволили. Или какие-то подводные камни?
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§ Ольга Колоколова
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2370
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 19.11.19 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Случай страшный. Последствия страшны не менее. В большом городе дети вынуждены ходить в уличный туалет на неохраняемой территории ( ну вахтер то наверняка отвечает за то, что происходит в здании).А в произошедшем, конечно, виноват учитель, который не то с урока пописать отпустил, не то классный руководитель и потому виноват во всем. Ну а те, кто неприспособленную школу принял перед учебным годом, кто деньги на капремонт и реконструкцию не выделял - они все на местах?! Где логика - я в упор не понимаю.
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§ Victor Yang
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12153
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.11.19 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Ну а те, кто неприспособленную школу принял перед учебным годом, кто деньги на капремонт и реконструкцию не выделял - они все на местах?!

Согласно п. 38 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования", В неканализованной местности допускается устройство СДУ (1 на 75 человек) и установка наливных умывальников (1 на 30 человек). СДУ имеют надземные помещения и выгребную яму из водонепроницаемого материала. Уборку СДУ проводят ежедневно с использованием дезинфицирующих средств. Выгребную яму СДУ своевременно очищают. СДУ - санитарно–дворовые установки. Чисто юридически тут всё чисто, правда, неизвестна степень канализованности района города.
Цитата:
abaika95:
В каком плане засветился?

В таком плане, что посторонних в школе быть не должно.

[Исправлено: Victor Yang, 19.11.2019 - 16:52]
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§ ACROS
Re: Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 19.11.19 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй Президент недавно критиковал властей Акмолинской области за придорожные туалеты. Это придорожные, где нет: ни канализации,ни водопровода,ни тепла, ни электричества и прочих благ цивилизованного мира, и там вроде как бы можно сделать скидку на: нашу лень; на нашу ментальность- писить и какать под каждым кустом. НО,центр области и, что: УДОБСТВА на УЛИЦЕ !!!! И, где:в ШКОЛЕ !!! И когда: в 21 веке!! А,охрана школы: что она делала - кроссворды отгадывала?? Вывод:1) Министра МОН выгнать взашей.2) Министра МВД - под суд. Тем более дополняет ситуацию с охраной общественных мест, рейд градоначальника Алма-Аты Сагинтаева по вечернему городу с внезапным посещением полицейских постов охраны.
Короче: пока казахские власти не решат вопросы повсеместных благоустроенных туалетов и с элементарной повседневной и круглосуточной безопасностью добросовестных налогоплательщиков(власть СУЩЕСТВУЕТ на ИХ ДЕНЬГИ)НЕ ВИДАТЬ им ПОНТОВ в виде вхождения в ТРИДЦАТКУ индустриально развитых стран мира.
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§ Козлов я
Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 541
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 19.11.19 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Министра МВД - под суд

А МВД по-моему передало функции охраны учебных заведений частным охранным предприятиям. Или еще не успело?
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Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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