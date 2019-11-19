Шокирующее изнасилование в Таразе: уволены директор, его заместитель, учитель и вахтер

Руководителя и еще троих сотрудников школы уволили после того, как во время урока в школьном туалете изнасиловали 12-летнюю девочку. Оказалось, что 38-летний подозреваемый беспрепятственно передвигался по учебному заведению, передает Tengrinews.kz.

Кадр из сюжета КТК

В здании школы всего один туалет, который к тому же чаще всего закрыт. Поэтому дети вынуждены бегать в уличный. Доступ к нему при этом имеют все прохожие. Туда и отправилась семиклассница, отпросившись с урока географии. Здесь на девочку напал педофил. О происшествии она сама рассказала классному руководителю сразу после преступления. Через два часа насильник был задержан.

Шокированные происшествием родители, у которых дети также учатся в этой школе, устроили администрации учебного заведения настоящий разбор полетов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания. Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый ранее судим за кражу.

В Министерстве образования и науки выразили обеспокоенность участившимися фактами насилия в отношении детей. По данному факту правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия. Отмечается, что руководитель организации образования несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников организации образования во время учебно-воспитательного процесса.

- В этой связи директор школы, заместитель директора по воспитательной работе, учитель физики и вахтер по решению местного уполномоченного органа в сфере образования освобождены от занимаемых должностей. Министр поручил Управлению образования Жамбылской области принять срочные меры по оказанию психологической помощи пострадавшей ученице, организовано надомное индивидуальное обучение, - сообщил советник министра образования и науки Ерболат МУХАМЕДЖАН. - Министерство осуждает все формы онлайн- и офлайн-травли, а также призывает общественность, особенно близкое окружение девочки, проявить понимание и поддержку. Все мнения родительской общественности данной школы будут учтены и приняты к сведению. Одновременно сообщаем, что в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, Генеральной прокуратурой совместно с государственными органами разработаны и внесены в Мажилис Парламента изменения в действующее законодательство в части ужесточения ответственности за насилие в отношении женщин и детей, - добавил советник главы МОН.