О крышующих наркобизнес полицейских высказались в МВД

Заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди прокомментировал слова спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина о крышующих наркобизнес полицейских, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

По словам заместителя главы МВД, "ни одна полиция мира, к сожалению, не застрахована от оборотней в погонах и такие факты в казахстанской полиции могут случаться.

"Вы знаете, что мы сразу таким фактам даем публичную оценку, не скрываем, привлекаем к уголовной ответственности. В большинстве случаев это все-таки наши собственные разработки (расследования. - Прим.), которые проводятся совместно с органами национальной безопасности. Такое есть. Да, разоблачают. Служба собственной безопасности выявляет их. Они выявляют не только коррупционные преступления, но и общеуголовные. Мы проводили брифинг и говорили об этом. В этом году идет значительное снижение преступности среди своих сотрудников. 70 процентов этих преступлений выявляется департаментом собственной безопасности", - ответил Алексей Калайчиди.

По мнению заместителя министра, на действия крышующих наркобизнес полицейских влияет несколько факторов. И прежде всего это личностные качества.

"Смотрите, работают несколько сотрудников в одном подразделении по борьбе с наркобизнесом, выполняют одни и те же функции, получают зарплату. Но на путь становится кто-то один. У кого наименее слабый иммунитет. Здесь нужно глубже смотреть, на морально-психологический портрет человека. Я не думаю, что за этим стоит, как вы говорите, недостаток зарплаты. Они же от голода не умирают. Этот не тот случай, когда можно сказать, что его нужда вынудила. Здесь более низменные качества. По этой причине мы совсем недавно утвердили внутренний план по идеологической работе. У нас достаточно серьезные полномочия, хотим или нет, мы вступаем в контакт с гражданами, чаще всего с теми, кто нарушил закон. Соблазн может быть при каждом случае", - сказал Алексей Калайчиди.

Он отметил, что сейчас регистрируется больше фактов, когда к ответственности привлекаются взяткодатели.

"Наши сотрудники сами заявляют, что такой-то гражданин за прекращение уголовного или административного производства предлагает материальные блага. Мы публикуем такие данные. Этих людей задерживают, они потом раскаиваются, но они такие же участники", - добавил Калайчиди.

Ранее депутаты Мажилиса призвали ужесточить наказание для лиц, рекламирующих и пропагандирующих наркотики на фасадах зданий и заборах, а также для правоохранителей, помогающих наркобизнесу.

"Если полицейский, вместо того чтобы противодействовать наркопреступлению, был каким-то образом задействован в преступлении, то он должен быть жестко наказан. И не просто увольнением из органов внутренних дел, надо в Уголовном кодексе предусмотреть лишение свободы для таких сотрудников на большие сроки. Тогда вся эта работа в комплексе (по борьбе с наркопреступностью) будет давать результаты. Честно говоря, народ тоже знает, кто, где и как крышует", - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса в среду.

В апреле 2019 года на совещании с руководящим составом МВД Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что стены домов и заборов усеяны QR-кодами, ведущими на сайты по продаже наркотиков, и поручил ужесточить наказание для тех, кто вовлечен в деятельность, связанную с распространением наркотиков.

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