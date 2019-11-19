«Они по-любому подкинут» - в суде прослушали телефонные разговоры по делу о сотрудниках РОВД Житикары
Ольга ЛИХОГРАЙ
Очередное слушание уголовного дела в отношении трех сотрудников РОВД Житикары Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржан КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА, которые обвиняются в «крышевании» наркоторговки Светланы ШАМАРДАК, прошло в суде № 2 Костаная в понедельник, 18 ноября. В апреле 2019 года Шамардак осудили на 10 лет за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
После исследования последних трех томов уголовного дела, в котором выяснилось, что все подсудимые отказались от дачи показаний в ходе досудебного расследования, суд перешел к прослушиванию телефонных разговоров подсудимых со Светланой Шамардак, которые были были сделаны посредством НСД (негласных следственных действий).
По версии обвинения, сотрудники Житикаринского РОВД брали с Шамардак деньги, чтобы она могла спокойно торговать наркотиками, а также иногда сами бесплатно брали у нее наркотики. Ежемесячные взятки полицейским с апреля по сентябрь 2018 года составляли от 80 000 до 150 000 тенге.
Кроме того, согласно версии обвинения, полицейские уточняли у Шамардак, кто конкретно приходит к ней покупать наркотики, есть ли у него судимость и за что. Когда кого-то из покупателей задерживали с поличным, то особенно давили на тех, у кого есть судимости, обещая больший срок. Если покупатель соглашался платить полицейским, его отпускали, если нет - заводили уголовное дело.
Все подсудимые свою вину отрицают и уверяют, что работали под прикрытием, то есть брали наркотики для раскрытия уголовных дел. С этой целью Колтаев и Ерсултанов были откомандированы из Костаная в Житикару в составе спецгруппы, которая вместе со старшим оперуполномоченным Житикаринского РОВД Нурланом Даньяровым должна была бороться с наркопреступностью.
Согласно записям телефонных разговоров, Даньяров, Колтаев и Ерсултанов спрашивали у Шамардак, кто к ней приходил, или конкретно уточняли, когда к ней придет такой-то. Часть перехваченных данных свидетельствует о разговорах между Шамардак и ее матерью Сахненко. Из них следует, что Шамардак боялась, как бы полицейские сами не подбросили ей наркотики «для отчетности и статистики» перед вышестоящим руководством. В связи с чем она временно уезжала из дома и не отвечала на телефонные звонки, а сотрудники РОВД Житикары пытались найти ее через мать.
Шамардак (Ш): - Звонил Баур, я не взяла трубку...
Ее мать Сахненко (С): - Они мне сказали - пусть она не боится, надо, чтобы она дома была, мол, им нужно съемку сделать.
Ш. - А зачем эту съемку? Надо, чтобы не дома, а то они мне подкинут.
С. - Съемку для отчетности. Мол, они у тебя на камеру спросят, торгуешь ли ты, а ты скажешь - смотрите, у меня ничего нет... Они по-любому подкинут, им сейчас ордер выпишут, они к тебе со шмоном придут. Это какая-то подстава, опять хотят с тебя деньги содрать!
Все подсудимые отказались представить образцы своих голосов, поэтому их адвокатов интересовало, как эксперты идентифицировали говоривших по телефону.
- Образцы голосов были взяты из результатов НСД, - ответил судья Арман КАБЕНОВ. - Согласно выводам экспертов, эти образцы пригодны для аудитивно-лингвистической экспертизы.
Тем не менее, подсудимые и их адвокаты усомнились в достоверности телефонных записей и ходатайствовали о вызове на следующее судебное заседание эксперта, а также Светланы Шамардак. Присутствие последней адвокаты обосновали тем, что предполагается допрос подсудимых, в ходе которого необходимо устроить перекрестный допрос. Осужденная за торговлю наркотиками уже не раз допрашивалась в рамках данного уголовного дела. В частности, на одном из допросов Шамардак заявляла, что ее попросили дать показания против сотрудников РОВД Житикары, пообещав более мягкий приговор.
- Мне не угрожали, меня просто обманули сотрудники КНБ и спецпрокуратуры! - заявляла Светлана Шамардак на допросе 19 сентября. - Обещали смягчить наказание, но не сделали этого. Они просили, чтобы я в принципе дала показания на сотрудников, но я никого не оговаривала. Я говорила правду.
Судья удовлетворил ходатайстве о вызове экспертов и Шамардак на следующее судебное заседание. На этом же заседании, после допроса экспертов, суд должен перейти к допросу подсудимых.
Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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