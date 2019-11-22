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abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
22.11.19 14:57
Добринцофф
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
22.11.19 14:55
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
22.11.19 14:54
abaika95
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
22.11.19 14:44
Victor Yang
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...
22.11.19 14:39
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Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева

22 ноября 2019, 08:49 |  Государство

Кайрат Досаев освобожден от должности акима Тараза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

По данным пресс-службы, временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель акима Бейсенбек Жанбосынов.

Освободить от должности акима Тараза поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев из-за инцидента в местной школе, где пострадала 12-летняя ученица. Акиму области объявлено замечание.

"В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и за допущенные системные упущения в работе поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза. Акиму области объявляю замечание", - написал Токаев в Twitter.

 

Кайрат Досаев занимал пост акима города с 24 апреля.

В Таразе в школьном туалете во время урока изнасиловали 12-летнюю девочку. Шокированные происшествием родители, у которых дети также учатся в этой школе, устроили администрации учебного заведения разбор полетов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания.

Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый был ранее судим за кражу.

После инцидента от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера.
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* abaika95
Re: Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1839
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.11.19 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Кайрат Досаев занимал пост акима города с 24 апреля//




Дааа много он наверно успел сделать на своем посту конечно
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Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
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