Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева

Кайрат Досаев освобожден от должности акима Тараза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

По данным пресс-службы, временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель акима Бейсенбек Жанбосынов.

Освободить от должности акима Тараза поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев из-за инцидента в местной школе, где пострадала 12-летняя ученица. Акиму области объявлено замечание.

"В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и за допущенные системные упущения в работе поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза. Акиму области объявляю замечание", - написал Токаев в Twitter.

Кайрат Досаев занимал пост акима города с 24 апреля.

В Таразе в школьном туалете во время урока изнасиловали 12-летнюю девочку. Шокированные происшествием родители, у которых дети также учатся в этой школе, устроили администрации учебного заведения разбор полетов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания.

Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый был ранее судим за кражу.

После инцидента от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера.