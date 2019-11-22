Акима Тараза освободили от должности по поручению Токаева
Кайрат Досаев освобожден от должности акима Тараза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.
По данным пресс-службы, временно исполнять обязанности градоначальника будет заместитель акима Бейсенбек Жанбосынов.
Освободить от должности акима Тараза поручил президент страны Касым-Жомарт Токаев из-за инцидента в местной школе, где пострадала 12-летняя ученица. Акиму области объявлено замечание.
"В связи с инцидентом в таразской школе, где пострадала 12-летняя ученица, и за допущенные системные упущения в работе поручил акиму Жамбылской области освободить от занимаемой должности акима Тараза. Акиму области объявляю замечание", - написал Токаев в Twitter.
Кайрат Досаев занимал пост акима города с 24 апреля.
В Таразе в школьном туалете во время урока изнасиловали 12-летнюю девочку. Шокированные происшествием родители, у которых дети также учатся в этой школе, устроили администрации учебного заведения разбор полетов. Оказалось, что подозреваемый в преступлении засветился на всех камерах, но на подозрительного мужчину просто никто не обращал внимания.
Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. 38-летний подозреваемый был ранее судим за кражу.
После инцидента от должностей освободили директора, заместителя директора, учителя и вахтера.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 3
Всего: 171
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец// 5 лет очень большой срок) не будем говорить ОП!)
«Лампы сияют, цены снижены...»
alex_60: где ты это прочитал в этой статье? нет такого. Статью то хоть читал? Предпоследний абзац если чё. Доводилось читать, что в СССР ставилась цель - сделать некоторые жизненно важные...
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Не будем говорить ОП!) Ты ещё скажи что в 2024 может победить НЕ Нур Отановец.
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
Цитата-//Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР// Не будем говорить ОП!) Цитата-//Тебя же вроде в них записали, не?// Да вот у меня конкуренты смотрю появились на статус...
Названы 10 шокирующих прогнозов для Казахстана
abaika95: Вообще думаю нам надо ждать ближайшие выборы в России,как они пройдут от этого и будет зависеть наша дальнейшая жизнь Нормально они пройдут - победит кандидат от ЕР. abaika95: ...