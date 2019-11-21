Операцию по задержанию подозреваемого житикаринца проводили сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с сотрудниками Главного управления МВД РФ по Челябинской области. 29-летний мужчина подозревается в хищении вверенных ему денежных средств на сумму более 205 тысяч евро (около 87 млн. тенге).
Преступление произошло 12 ноября. В тот же день житикаринец пересек границу с РФ. Полиция начала расследование по статье 189 ч. 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере».
Специальная следственно-оперативная группа из Костаная совместно с челябинскими коллегами установила съемную квартиру, в которой скрывался подозреваемый. 20 ноября во время обыска полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег - 136 тыс евро (около 58 млн тенге).
На предварительном допросе задержанный сообщил, что часть денег он потратил на погашение 8 кредитов, оформленных на него и его родственников.
Задержанный находится в ИВС Челябинска. Решается вопрос о его этапировании в Костанайскую область.
В данный момент полиция проводит брифинг, где находится корреспондент "НГ". Все подробности читайте в наших ближайших новостях.
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Yorik: Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству Ну он же там в комментах объяснил, что Рафик вапще неувиновэн
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
87 млн тенге достаточно для мирной жизни. А бегать жизнь - это копейки.
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
maxsaf: А у судьи первой инстанции есть какие-то лимиты на кол-во отмененных решений вышестоящим судом? Как сейчас, не знаю. Председатель Верховного Суда проводит другую политику, нежели...
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
таноми52: Что с логикой у этой Айнур НУРБАЕВОЙ? Или дело не в логике? Лично я не видел не по одному делу, рассмотренному с моим участием (или дела, в котором хоть как-то бы не высвечивались уши...
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: алкогольная тема Рудного О как, мир тесен :-) Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству :-o