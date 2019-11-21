Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске

Операцию по задержанию подозреваемого житикаринца проводили сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с сотрудниками Главного управления МВД РФ по Челябинской области. 29-летний мужчина подозревается в хищении вверенных ему денежных средств на сумму более 205 тысяч евро (около 87 млн. тенге).

Преступление произошло 12 ноября. В тот же день житикаринец пересек границу с РФ. Полиция начала расследование по статье 189 ч. 4 УК РК «Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере».

Специальная следственно-оперативная группа из Костаная совместно с челябинскими коллегами установила съемную квартиру, в которой скрывался подозреваемый. 20 ноября во время обыска полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег - 136 тыс евро (около 58 млн тенге).

На предварительном допросе задержанный сообщил, что часть денег он потратил на погашение 8 кредитов, оформленных на него и его родственников.

Задержанный находится в ИВС Челябинска. Решается вопрос о его этапировании в Костанайскую область.

В данный момент полиция проводит брифинг, где находится корреспондент "НГ". Все подробности читайте в наших ближайших новостях.