Форум
Сталкер
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Yorik: Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству Ну он же там в комментах объяснил, что Рафик вапще неувиновэн
21.11.19 13:06
arman_kst
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
87 млн тенге достаточно для мирной жизни. А бегать жизнь - это копейки.
21.11.19 12:59
Сталкер
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
maxsaf: А у судьи первой инстанции есть какие-то лимиты на кол-во отмененных решений вышестоящим судом? Как сейчас, не знаю. Председатель Верховного Суда проводит другую политику, нежели...
21.11.19 12:54
Сталкер
Скандал вокруг колеса обозрения - отдел строительства акимата Рудного проиграл суд
таноми52: Что с логикой у этой Айнур НУРБАЕВОЙ? Или дело не в логике? Лично я не видел не по одному делу, рассмотренному с моим участием (или дела, в котором хоть как-то бы не высвечивались уши...
21.11.19 12:51
Yorik
"В Рудном не живёт, в отставку не собирается" - чиновники ответили на вопросы о колесе обозрения, доме ребенка и флешмобе #Утратилдовериерудничан
Сталкер: алкогольная тема Рудного О как, мир тесен :-) Сайлау оказывается буян и правонарушитель, только в этом году 700 тыс. отдал государству :-o
21.11.19 12:49
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске

21 ноября 2019, 10:14 |  Криминал

Операцию по задержанию подозреваемого житикаринца проводили сотрудники криминальной полиции ДП Костанайской области совместно с сотрудниками Главного управления  МВД РФ по Челябинской области. 29-летний мужчина подозревается в хищении вверенных ему денежных средств на сумму более 205 тысяч евро (около 87 млн. тенге).

Преступление произошло 12 ноября. В тот же день житикаринец пересек границу с РФ. Полиция начала расследование по статье 189 ч. 4 УК РК  «Присвоение или растрата вверенного имущества, в особо крупном размере».

 

Специальная следственно-оперативная группа из Костаная совместно с челябинскими коллегами установила съемную квартиру, в которой скрывался подозреваемый. 20 ноября во время обыска полицейские обнаружили и изъяли часть похищенных денег - 136 тыс евро (около 58 млн тенге).

На предварительном допросе задержанный сообщил, что часть денег он потратил на погашение 8  кредитов, оформленных на него и его родственников.

Задержанный находится в ИВС Челябинска. Решается вопрос о его этапировании в Костанайскую область.

В данный момент полиция проводит брифинг, где находится корреспондент "НГ". Все подробности читайте в наших ближайших новостях.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
21.11.19 12:56 Более 40 граждан Таджикистана эвакуировали из замерзшего на трассе автобуса в Костанайской области
21.11.19 12:49 Двое сотрудников ССГПО получили ожоги после выброса металлошлаковой смеси
21.11.19 12:00 "Мама извини, я задолжал!" - как задержали начальника житикаринского отделения банка, сбежавшего в Россию с 87 млн тенге
21.11.19 11:06 В Казахстане ликвидируют уличные туалеты при школах - сколько их сейчас
21.11.19 09:04 Тимур ГАФУРОВ: Втирать регулярно
20.11.19 17:44 Смартфоны, ноутбуки и телевизоры могут подорожать в Казахстане
20.11.19 17:11 Собираться в школу или нет? Какой будет погода в Костанае и области до конца недели
20.11.19 17:05 Сборная Казахстана обыграла Нидерланды в Кубке Дэвиса
20.11.19 15:46 Лучших учеников Костанайской области наградили на церемонии "Триумф"
20.11.19 15:24 Пожизненно лишать прав за ДТП со смертельным исходом в состоянии опьянения предлагают в РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Страница 1 из 212»

§ лимон
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 10:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недолго бегал
Профайл

§ юля елиссева
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1422
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 21.11.19 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиот, нашел где прятаться - в миллионном городе, где цифровой след после себя замести невозможно
Профайл

§ пешеход
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
пешеход


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 21.11.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он наверное еще другую симку купил, российскую и поставил на свою сотку, думал не вычислят, а вот телефон то выкинуть жалко было, видать хороший, фоток много было.
Профайл

§ 3DO
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1982
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 21.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что и следовало ожидать. Поддержавшие поступок этого типуса (были тут такие), явно переоценили его умственные способности - изменит внешность, купит паспорт и будет припеваючи загорать на Бали или где-то там, лол.
Профайл

§ Гога
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проводит брифинг, где находится корреспондент "НГ"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36819
----Георгий Говоров там , да ??
Профайл

§ Lex
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 21.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Н-да. В рашу то зачем бежать спрашивается? Надо было пересухариться временно в той же Венесуэлле или Сомалийской народной республике, да куча мест, куда бежать можно было. Теперь чалиться будет... Хотя бы спрятал куда-нибудь эти деньги, по выходу уже бы приподнялся), один черт столько денег не каждому под силу заработать.
Профайл

§ Тот самый
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 244
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Идиот


Цитата:
НГ:что часть денег он потратил на погашение 8 кредитов, оформленных на него и егр родственников


Дуракам везёт. Он границу пересёк 12 ноября в 14:36, а украл 11-го. Может он эти 8 кредитов в том же самом банке гасил 11 и 12 ноября? А они ходили мимо него :lol: :lol: :lol:

Интересно как его нашли.
Профайл

§ abaika95
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такие смотрю спецы все по скрытности за рубежом,каждый день видать по миллиону "тюкают" и в Венесуэлах прячутся) мде)
Профайл

§ Сабыр
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 268
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думал он умнее будет,как никак дирек филиала,а он... Неужели сложно было заранее купить паспорт какого-нибудь бурята или чукчи и свалить зарубеж. Глупец. Да и норм чел будет ли иметь столько кредитов.
Профайл

§ лимон
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1141
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 21.11.19 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Неужели сложно было заранее


наверное сначала украл, а потом уже надумал бежать
Профайл

§ abaika95
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Георгий Говоров там , да ??//


Обычно он ходит на такие встречи вроде) а что у вас за интерес к нему?)
Профайл

§ Гога
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
abaika95

----Дедукцию прорабатываю.
Профайл

* maxsaf
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4167
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.11.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Может он эти 8 кредитов в том же самом банке гасил

Он походу все кредиты тем, кто его ловил - закрыл. Родня же все как ни крути ))
Профайл

§ Гога
Re: Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1734
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.11.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Обычно он ходит на такие встречи

----А почему вы отвечаете на такой вопрос?? Ведь в принципе это вопрос к редакции .
Профайл

§ abaika95
Похитившего 87 млн тенге сотрудника банка задержали полицейские в Челябинске
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1788
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 21.11.19 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//почему вы отвечаете на такой вопрос?//


Как говорил обиженный ПыСык "ну и пиши в личку тогда"))


Просто поинтересовался к чему такой интерес до Георгия Г.?) И как Шерлок ваш дедуктивный метод сработал?)
Профайл

Страница 1 из 212»
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Публикация в соцсети «ВКонтакте», авторы которой призвали акима Рудного Бахытжана Гаязова подать в отставку, за 7 часов набрала более 1 300 просмотров. Считаете ли вы, что такими методами можно воздействовать на власть в Казахстане?
Да. Акимы очень нервно реагируют на такие публикации и начинают работать лучше.
Да. Если под постом подпишется большинство жителей города или села, аким подаст в отставку.
Нет. По поводу публикации проведут пресс-конференцию, и этим все ограничится.
Нет. Акимы в Казахстане реагируют только на пинки от своего начальства.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 147
Пользователей: 4
Всего: 151

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх