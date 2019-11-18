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Козлов я
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
maxsaf: Это будет страничка нурлыкунии Оригинальненько. Одним чохом всех помазать. У Вашего величия тоже какая-то мания?
18.11.19 21:48
abaika95
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
Цитата-//Это будет страничка нурлыкунии. По рукам// Ага ну да ну да,по вашему те кто остался в стране и не собирается уезжать это все нурлыкуны те кто уехал-герои) не льстите себе, вы просто...
18.11.19 21:38
maxsaf
Божко предложил разрешить людям без диплома становиться акимами сел
ованием в таких селах только учителя и милиционеры. У нас есть (люди) со средним образованием, финансовым, имеющие богатый жизненный опыт Я так понял - речь о каком-то одном конкретном человеке ...
18.11.19 21:36
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: Согласен) тогда на следующей странице разместить фото некоторых активных местных читателей газеты и причины почему они не уехали либо даже не собираются) Это будет страничка нурлыкунии....
18.11.19 21:31
maxsaf
12 новых лиц "НГ" - кто, по-вашему, достоин попасть в список 2019 года?
abaika95: некоторых Их больше одного :-o :lol:
18.11.19 21:29
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Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на жилье - ЖССБ

18 ноября 2019, 13:13 |  Государство

Руководитель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова сообщила, что, скорее всего, возможность приобретения жилья на пенсионные накопления коснется только малой части казахстанцев, у которых уже достаточно накоплений в ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:ia-centr.ru

"Сейчас на базе Ассоциации финансистов Казахстана мы работаем плотно с Нацбанком касательно использования пенсионных накоплений (на приобретение жилья. - Прим.). Изучаем статистику. Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает", - рассказала Ибрагимова на брифинге в правительстве.

По ее словам, при выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты. 

"Объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков. Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, он коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений. Дополнительно будут сделаны расчеты, чтобы данный вопрос был очень проработан", - сказала Ибрагимова. 

Она отметила, что если сейчас программа разрешит тратить пенсионные накопления всем казахстанцам, то через 15-20 лет властям снова придется просить деньги на пенсионные выплаты у госбюджета. 

Ибрагимова добавила, что взвешенная позиция по этому вопросу ожидается к концу года. 

Напомним, в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 6031
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает
//

к сожалению?к сожалению кого?
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§ директор пляжа
Re: Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 308
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 18.11.19 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же точно сюда подходит цитата "Обещать не значит сделать"
сначала объявили чтобы люди заткнулись, а теперь мол "вон некоторым дадим и норм, но дадим же!" "к сожалению.."
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§ таноми52
Re: Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1292
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.11.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования."

Часть? Наверное, подразумевалась "избыточная" часть, окромя необходимой для поддержания жизни пенсионеров
В то время, как нынешние поколения вообще рискуют остаться "на бобах"
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Министерство финансов планирует проверять все денежные переводы казахстанцев по платежным карточкам. Считаете ли вы эту меру необходимой?
Да. Она защитит права потребителей при покупке товаров и услуг по безналу.
Да. Так будут выявлять предпринимателей, уклоняющихся от уплаты налогов.
Нет. Налоговики не смогут контролировать такое огромное количество транзакций.
Нет. В результате значительная часть денежных операций уйдет в теневую сферу.
 
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