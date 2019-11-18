Большинство казахстанцев не сможет потратить пенсионные на жилье - ЖССБ

Руководитель АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова сообщила, что, скорее всего, возможность приобретения жилья на пенсионные накопления коснется только малой части казахстанцев, у которых уже достаточно накоплений в ЕНПФ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:ia-centr.ru

"Сейчас на базе Ассоциации финансистов Казахстана мы работаем плотно с Нацбанком касательно использования пенсионных накоплений (на приобретение жилья. - Прим.). Изучаем статистику. Статистика, к сожалению, показывает, что объем социальной пенсии, который выплачивается из республиканского бюджета, ежегодно очень сильно возрастает", - рассказала Ибрагимова на брифинге в правительстве.

По ее словам, при выходе на пенсию казахстанец должен иметь объем накоплений, который позволит получать пенсию в размере 70 процентов от зарплаты.

"Объем таких пенсионных накоплений есть только у очень малого количества вкладчиков. Поэтому тот механизм, который сейчас обсуждается, он коснется, скорее всего, той малой части вкладчиков, у которых есть уже достаточный объем накоплений. Дополнительно будут сделаны расчеты, чтобы данный вопрос был очень проработан", - сказала Ибрагимова.

Она отметила, что если сейчас программа разрешит тратить пенсионные накопления всем казахстанцам, то через 15-20 лет властям снова придется просить деньги на пенсионные выплаты у госбюджета.

Ибрагимова добавила, что взвешенная позиция по этому вопросу ожидается к концу года.

Напомним, в своем Послании Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых на покупку жилья или получение образования.