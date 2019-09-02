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Тратить пенсионные накопления на жилье разрешат казахстанцам

2 сентября 2019, 13:41 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев предложил дать возможность казахстанцам использовать часть пенсионных накоплений до выхода на заслуженный отдых, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:ves-novgorod.ru

"На текущий момент проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима, но через 10 лет ситуация может измениться. Количество работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастет. При этом уровень накоплений инвестиционных доходов, получаемых с пенсионных активов, остается низким", - заявил Президент на совместном заседании палат Парламента.

Он поручил правительству и Нацбанку провести работу по повышению эффективности пенсионной системы.

"Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию, но понятно желание людей использовать эти накопления еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования", - сказал Токаев.

Президент также поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года. По словам Токаева, несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается.
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