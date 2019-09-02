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Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений

2 сентября 2019, 12:01 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Токаева, несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается.

"Считаю, что необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной системы", - сказал Президент.

Глава государства отметил существующие риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению заработной платы, а бизнес будет уходить в тень.

"Поэтому поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов, как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодкесом. Это, по сути, дополнительные налоги", - отметил Токаев.

Ранее планировалось, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника.
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§ abaika95
Re: Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороша новость!)
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§ Сергей_я
Re: Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2782
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.09.19 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сделать человеку хорошо? Сначала надо сделать плохо, а потом вернуть все обратно.
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§ abaika95
Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 383
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата- // сделать человеку хорошо? Сначала надо сделать плохо, а потом вернуть все обратно//

Глубокая мысль) с нами по-моему коммунисты и комсомольцы такой трюк в 90-ых как раз и провернули)
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* Козлов я
Re: Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 393
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Хороша новость!)

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