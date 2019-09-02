Токаев отложил введение 5-процентных пенсионных отчислений

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Токаева, несмотря на рост ВВП и доходов населения, имущественное расслоение внутри казахстанского общества сохраняется и даже усиливается.

"Считаю, что необходимо модернизировать налоговую систему с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Правительство должно обратить внимание и на растущий объем социальных отчислений. С одной стороны эти сборы обеспечивают стабильность социальной и пенсионной системы", - сказал Президент.

Глава государства отметил существующие риски, что работодатели утратят стимулы к созданию рабочих мест и повышению заработной платы, а бизнес будет уходить в тень.

"Поэтому поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5 процентов до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны просчитать варианты и прийти к согласованному решению с учетом интересов, как будущих пенсионеров, так и работодателей. Правительство должно наложить запрет на все выплаты, не предусмотренные Налоговым кодкесом. Это, по сути, дополнительные налоги", - отметил Токаев.

Ранее планировалось, что с 1 января 2020 года каждый работодатель будет обязан перечислять в ЕНПФ, помимо обязательных 10-процентных взносов, дополнительные пять процентов от зарплаты работника.