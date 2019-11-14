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Служебное расследование по факту гибели детей в Житикаре начал ДЧС Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 ноября 2019, 17:27 |  Происшествия

Сегодня, 13 ноября, в департаменте по ЧС Костанайской области начали служебное расследование по факту гибели двух детей в парке Житикары. Трагедия произошла 10 ноября, около 16.00, на искусственном озере. Трое детей катались на льду и ушли под лед, двое из них погибли.

- В ходе расследования мы хотим выяснить, проводилась ли разъяснительная и профилактическая работа среди детей и взрослых в Житикаре об опасности тонкого льда, - сообщил «НГ» начальник ДЧС Талгат КАКИМОВ. - Как отчитался мне начальник Житикаринского управления по ЧС, об опасности на искусственном озере никто никогда не говорил, потому что сами спасатели не считали его опасным местом.

12 ноября Какимов направил в Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК представление о том, чтобы 65-летнего житикаринца Аждара Испанова, пытавшегося спасти детей, наградили ведомственным нагрудным знаком «Спасение людей на воде». 10 ноября мужчина кинулся спасать детей и сам ушел под лед.

- Он долгое время работал механизатором, последнее времят - дворником, - сообщил начальник ДЧС. - Очень мужественный поступок. Как только нагрудный знак придет в Костанай, Испанова наградят в торжественной обстановке.
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