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Трое детей провалились под лед в Костанайской области

10 ноября 2019, 19:31 |  Происшествия

Трагедия произошла 10 ноября. В 15.55 в полицию позвонили очевидцы, сообщившие, что трое детей тонут на городском озере. Двое - учащиеся начальных классов Житикаринской школы №9, третий - воспитанник старшей группы мини-центра.

Из-за непрочного льда, на который вышли малыши, спасательная операция была сложной. На видеосъемке очевидцев видно, что спасатели и полиция действуют слаженно. Всех троих из воды вытащили живыми и доставили в реанимацию. Тем не менее двух мальчиков спасти не удалось. Третий - второклассник - находится в реанимации.

- В четырех метрах от искусственного озера находится детская площадка, рядом были взрослые. Женщина, которая заметила, что происходит, позвонила в полицию, но сама вытащить детей не смогла, - рассказал "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Толщина льда была 1,5 см. Глубина - 1 метр.  в

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36696

 
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Комментарии к новости
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§ Vit
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8528
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 10.11.19 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совсем малыши. Мой такой. Дай бог что б третий выкарапкался из реанимации.
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§ Victor Yang
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.11.19 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родителям. Третьему - скорого выздоровления.
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§ Тот самый
Re: Трое детей провалились под лед в Костанайской области
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 10.11.19 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ng.kz:
Глубина - 1 метр.

Вот тебе и метр
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В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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