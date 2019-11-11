Трое детей провалились под лед в Костанайской области

Трагедия произошла 10 ноября. В 15.55 в полицию позвонили очевидцы, сообщившие, что трое детей тонут на городском озере. Двое - учащиеся начальных классов Житикаринской школы №9, третий - воспитанник старшей группы мини-центра.

Из-за непрочного льда, на который вышли малыши, спасательная операция была сложной. На видеосъемке очевидцев видно, что спасатели и полиция действуют слаженно. Всех троих из воды вытащили живыми и доставили в реанимацию. Тем не менее двух мальчиков спасти не удалось. Третий - второклассник - находится в реанимации.

- В четырех метрах от искусственного озера находится детская площадка, рядом были взрослые. Женщина, которая заметила, что происходит, позвонила в полицию, но сама вытащить детей не смогла, - рассказал "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Толщина льда была 1,5 см. Глубина - 1 метр. в



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36696