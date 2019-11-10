Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
Ольга ЛИХОГРАЙ
Пятнадцатилетний житель Рудного упал в открытый люк, когда гулял в парке "Достык" - центральном парке Рудного. ЧП произошло в темное время суток 9 ноября около 19.00.
Фото ДЧС
- Сигнал поступил в противопожарную службу Рудного в субботу в 18.59, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Подросток гулял в рудненском парке "Достык" со своим другом. Друг и набрал телефон пожарной службы.
Рудненские пожарные вытащили подростка с помощью веревки, люк, глубина которого 4 м, закрыли. Почему и как долго он был открыт на территории центрального парка, выясняется.
Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, а он провел в ней полчаса. Мальчик был доставлен в рудненскую городскую больницу. Сегодня утром переведен в детскую областную больницу.
В областном департаменте по ЧС еще раз напомнили, что в зимний период увеличивается количество происшествий, связанных с падениями в открытые люки. В связи с этим сотрудники службы просят граждан незамедлительно сообщать об открытых колодцах в коммунальные службы.
Жители Костаная могут сообщать обо всех открытых люках в специальную рубрику "НГ" "Открытая опасность".
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Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Предложите там у вас в Манитобе) Предположите у вас там людям жизнь нормальную обеспечить, может чего и получится 8-) Пс: Предложите [Исправлено: elektron, 10.11.2019 - 13:13]
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: на всяких производствах разводить) этж круто Всякие производства производством занимаются. Но ваше - оно другое, если вы не заметили ))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата//думаю иметь огромное поголовье овец - это круто/ Предложите там у вас в Манитобе) овец на всяких производствах разводить) этж круто