Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного

Пятнадцатилетний житель Рудного упал в открытый люк, когда гулял в парке "Достык" - центральном парке Рудного. ЧП произошло в темное время суток 9 ноября около 19.00.

Фото ДЧС

- Сигнал поступил в противопожарную службу Рудного в субботу в 18.59, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Подросток гулял в рудненском парке "Достык" со своим другом. Друг и набрал телефон пожарной службы.

Рудненские пожарные вытащили подростка с помощью веревки, люк, глубина которого 4 м, закрыли. Почему и как долго он был открыт на территории центрального парка, выясняется.

Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, а он провел в ней полчаса. Мальчик был доставлен в рудненскую городскую больницу. Сегодня утром переведен в детскую областную больницу.

В областном департаменте по ЧС еще раз напомнили, что в зимний период увеличивается количество происшествий, связанных с падениями в открытые люки. В связи с этим сотрудники службы просят граждан незамедлительно сообщать об открытых колодцах в коммунальные службы.

Жители Костаная могут сообщать обо всех открытых люках в специальную рубрику "НГ" "Открытая опасность".