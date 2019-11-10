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Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного

Ольга ЛИХОГРАЙ

10 ноября 2019, 11:30 |  Происшествия

Пятнадцатилетний житель Рудного упал в открытый люк, когда гулял в парке "Достык" - центральном парке Рудного. ЧП произошло в темное время суток 9 ноября около 19.00.

Фото ДЧС

- Сигнал поступил в противопожарную службу Рудного в субботу в 18.59, - сообщил "НГ" начальник департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Подросток гулял в рудненском парке "Достык" со своим другом. Друг и набрал телефон пожарной службы.

Рудненские пожарные вытащили подростка с помощью веревки, люк, глубина которого 4 м, закрыли. Почему и как долго он был открыт на территории центрального парка, выясняется.

Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, а он провел в ней полчаса. Мальчик был доставлен в рудненскую городскую больницу. Сегодня утром переведен в детскую областную больницу.

В областном департаменте по ЧС еще раз напомнили, что в зимний период увеличивается количество происшествий, связанных с падениями в открытые люки. В связи с этим сотрудники службы просят граждан незамедлительно сообщать об открытых колодцах в коммунальные службы.

Жители Костаная могут сообщать обо всех открытых люках в специальную рубрику "НГ" "Открытая опасность".
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
люк, глубина которого 4 м

Люк колодца, глубина которого 4 м. Не уподобляйтесь пожалуйста нашим косноязычным гос.служащим.

Цитата:
Почему и как долго

Потому что "металлисты" сперли крышку, и всем просто наплевать на это.
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§ Butch
Re: Подросток провалился в открытый люк в парке Рудного
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 279
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 10.11.19 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подросток видимых повреждений не получил, но промок и переохладился, поскольку на дне колодца была вода, а он провел в ней полчаса.

То есть как обычно скоб для спуска и подъёма в кольцах колодца нет, а должны быть. Колодец находится в общественном месте, не соответствует нормам безопасности, а ответственные лица наверняка до сих пор занимают свои посты и получают доход за счёт бюджета.
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