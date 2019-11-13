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alex_60
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alex_60
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13.11.19 14:17
drakon
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13.11.19 13:59
Тот самый
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95: Да и подписи под обращение оставили не местные?) Тоже верно. Поставлено на поток abaika95: Следующая будет Промышленная по логике) Ну да. Индустриальную переименовали,...
13.11.19 13:55
Я
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Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения

Георгий ГОВОРОВ

13 ноября 2019, 10:55 |  Общество

Общественные слушания по переименованию улицы Чекмарёва в честь бывшего председателя мажилиса Парламента РК Орала Мухамеджанова пройдут в малом зале заседаний акимата Костаная (ул. Пушкина, 98) в четверг, 14 ноября. Начало - в 10:00.

"Уважаемые костанайцы, приглашаем вас принять участие в обсуждении предложения по переименованию улицы Василия Чекмарева города Костаная в улицу Орала Мухамеджанова, - сообщается на сайте городского маслихата. - Письма с выражением своего мнения вы также можете направить в Костанайский городской маслихат по адресу: 110000, город Костанай, улица Пушкина, 98, кабинет 208. Их обязательно зачитают на слушаниях".

Выступить и обозначить своё мнение по этому вопросу можно и лично. Но нужно учесть, что в зале всего 80 мест и всех желающих зал может не вместить.

 

После публикации "НГ" о предложении переименовать ул. Чекмарева в редакцию обратился с письмом член рабочей группы маслихата Костаная, журналист Оразалы ЖАКСАНОВ.

- Мной было предложено дать имя Орала Мухамеджанова улице Василия Чекмарева. Это предложение члены рабочей группы поддержали единогласно, - пояснил он. - В историю и развитие нашего города Чекмарев не внес значительного вклада. Он не является уроженцем Костаная, а приехал к нам в 1917 году с отрядом балтийских матросов для сбора и доставки в Петроград хлеба. Позднее его назначили первым председателем Кустанайского ревкома. В Костанае он пробыл всего год, потом его перевели в Чукотский край.

Отметим, что Чекмарев вернулся в Кустанайскую область в 1958 году по приглашению обкома партии. Сначала жил в Кустанае, потом переехал в Рудный, где и был похоронен.

- Я предложил переименовать ул. Чекмарева, потому что она объединяет новые, современные микрорайоны Алтын Арман, Северо-Западный, Береке и Юбилейный. Улица является въездом в город со стороны Российской Федерации, где проходит транзитный транспорт и приезжают гости, - написал Жаксанов. - Рядом расположены пр. Назарбаева и ул. Камшат Доненбаевой. Мы хорошо знаем, что Орал Мухамеджанов был верным соратником Елбасы. И, на мой взгляд, символично, что улицы Мухамеджанова и Назарбаева будут расположены в одном месте.

Оразалы Жаксанов также предоставил "НГ" копии протокола заседания рабочей группы и обращения к акиму Костаная.

Под обращением к акиму Костаная с просьбой назвать одну из улиц Костаная именем Орала Мухамеджанова подписались: депутаты мажилиса РК от партии "Нур Отан" Ирина Аронова, Иван Клименко и Альберт Рау, заместитель директора по общим вопросам ГКП "КТЭК" Сабыржан Ахметов, ректор КСТУ Кадыргали Джаманбалин, Почётный гражданин Костанайской области Сергей Жалыбин, предприниматель Алмат Турсунов, председатель Костанайского областного филиала ОО "Организация ветеранов" Кенжебек Укин, писатель и журналист Акылбек Шаяхметов.
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Комментарии к новости
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* юля елиссева
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1407
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 13.11.19 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот блин, Оразалы Жаксанов сам родом из Чимкента. И какое он имеет право называть Кустанай нашим городом и решать, что Чермарёв не достоин, чтобы в его честь была названа улица?
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§ alex_60
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Мы хорошо знаем, что Орал Мухамеджанов был верным соратником Елбасы.//

ну и что. в историческом плане еще ничего не сказано.
сколько плюсов,сколько минусов. время расставит все на свои места.
а называть улицы имена бывших чиновников,при этом перелицовывая историю,
считаю недопустимым.нет причин и таких заслуг. работал,получал зарплату за это.
саке-маке и после отбытия с должности продолжается.
как видим.
ну и выдавливание всего что связано... это видно даже слепому.
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§ alex_60
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Оразалы Жаксанов сам родом из Чимкента.


Да?.
так это неместные воду мутят. мрак конечно.
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* abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//так это неместные воду мутят. мрак конечно//



Да и подписи под обращение оставили не местные?)
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§ alex_60
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///депутаты мажилиса РК от партии "Нур Отан" Ирина Аронова, Иван Клименко и Альберт Рау, заместитель директора по общим вопросам ГКП "КТЭК" Сабыржан Ахметов, ректор КСТУ Кадыргали Джаманбалин, Почётный гражданин Костанайской области Сергей Жалыбин, предприниматель Алмат Турсунов, председатель Костанайского областного филиала ОО "Организация ветеранов" Кенжебек Укин, писатель и журналист Акылбек Шаяхметов.///

какие знакомые фамилии.из обращения в обращение.
надеются что тоже когда-нибудь.
улицу назовут.
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§ Козлов я
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Под обращением к акиму Костаная ... подписались:

Типичные местечковые понты: раз такие ВИДНЫЕ люди подписались- ну как не переименовать? А они всего лишь просили назвать одну из улиц города, а не именно эту.Что у нас мало Солнечных и иже?
Возможно Мухамеджанов и заслужил таких почестей,но вряд ли бы он сам согласился с такой ситуацией, все-таки человек советской закалки.
К тому же получается что Жаксанов решает за все население города? За все то сильное руководство городом,которое в советское время его строило и укрепляло? И которое имело право на названия улиц. А тут приехал южный товарищ и переделывает историю города...
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* abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//у нас мало Солнечных и иже?//


Следующая будет Промышленная по логике) потом солнечная и иже с ними) о ещё Дзержинского примыкает к новому проспекту с неё надо было начинать)



Цитата--//Жаксанов решает за все население города?//


Человек вынес на обсуждение,завтра будут обсуждать) приходите выскажите свою позицию)
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
приехал южный товарищ и переделывает историю города...


в ветке от 8 ноября,на ту же тему.,
сказал один из членов-
//история будет по-новой определяться.//
не знаешь смеяться или плакать после таких слов.
за гранью разума.
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
завтра будут обсуждать) приходите выскажите свою позицию)


ты серьезно? все билеты,80 штук,наверняка уже розданы.
не сомневаюсь.
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* abaika95
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//ты серьезно? все билеты,80 штук,наверняка уже розданы.не сомневаюсь.//



Абсолютно серьезно,на прошлом обсуждении были же люди кто высказывался против переименования,вот и тут считаю,раз кто-то против,сходите
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Человек вынес на обсуждение,


надо проверить , нет ли у него задолжностей
по коммунальным платежам, налогам.
пеню тоже.
собрал ли он подписные листы хотя бы трех тысяч человек.
и сам ли он пришел к этой мысли. или сказали...делай так.
кто сказал?
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§ alex_60
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5865
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 13.11.19 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
были же люди кто высказывался против переименования,


был один. да. против.
но не знаю,всей подноготной. почему.
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§ Butch
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И, на мой взгляд, символично

Шо?! Опять символами обосновывают непрактичную трату бюджетных средств и, попутно возникающих, неизбежных проблем с переделкой документов населением?!
То бишь:
- дороги не чищенные что делать? как быть?
- Давайте переименуем!!!! Мож солнце над энтим местом ярче сиять будет и само всё растает и испарится.
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§ Козлов я
Re: Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева,...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 519
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 13.11.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вот и тут считаю,раз кто-то против,сходите

Вы серьезно думаете ,что будут прислушиваться к инакомыслящим? А список Шинд...,э-э-э 150 имен помните?
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* abaika95
Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1613
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 13.11.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//кто сказал?//


Не знаю) спросите у него)



Цитата-//был один. да. против.но не знаю,всей подноготной. почему.//


Ну вот сходите будет вас двое против,вы и Козлов) авось там ещё люди будут кто против)



Цитата-//Вы серьезно думаете ,что будут прислушиваться к инакомыслящим? А список Шинд...,э-э-э 150 имен помните?/


Если тех кто против будет больше тех кто за,думаю прислушаются) но все кто против (адекватные) почему-то не ходят на такие собрания) потом в комментариях пишут,свою позицию)
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