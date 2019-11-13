Почему для переименования выбрали именно улицу Чекмарева, объяснил автор этого предложения

Общественные слушания по переименованию улицы Чекмарёва в честь бывшего председателя мажилиса Парламента РК Орала Мухамеджанова пройдут в малом зале заседаний акимата Костаная (ул. Пушкина, 98) в четверг, 14 ноября. Начало - в 10:00.

"Уважаемые костанайцы, приглашаем вас принять участие в обсуждении предложения по переименованию улицы Василия Чекмарева города Костаная в улицу Орала Мухамеджанова, - сообщается на сайте городского маслихата. - Письма с выражением своего мнения вы также можете направить в Костанайский городской маслихат по адресу: 110000, город Костанай, улица Пушкина, 98, кабинет 208. Их обязательно зачитают на слушаниях".

Выступить и обозначить своё мнение по этому вопросу можно и лично. Но нужно учесть, что в зале всего 80 мест и всех желающих зал может не вместить.

После публикации "НГ" о предложении переименовать ул. Чекмарева в редакцию обратился с письмом член рабочей группы маслихата Костаная, журналист Оразалы ЖАКСАНОВ.

- Мной было предложено дать имя Орала Мухамеджанова улице Василия Чекмарева. Это предложение члены рабочей группы поддержали единогласно, - пояснил он. - В историю и развитие нашего города Чекмарев не внес значительного вклада. Он не является уроженцем Костаная, а приехал к нам в 1917 году с отрядом балтийских матросов для сбора и доставки в Петроград хлеба. Позднее его назначили первым председателем Кустанайского ревкома. В Костанае он пробыл всего год, потом его перевели в Чукотский край.

Отметим, что Чекмарев вернулся в Кустанайскую область в 1958 году по приглашению обкома партии. Сначала жил в Кустанае, потом переехал в Рудный, где и был похоронен.

- Я предложил переименовать ул. Чекмарева, потому что она объединяет новые, современные микрорайоны Алтын Арман, Северо-Западный, Береке и Юбилейный. Улица является въездом в город со стороны Российской Федерации, где проходит транзитный транспорт и приезжают гости, - написал Жаксанов. - Рядом расположены пр. Назарбаева и ул. Камшат Доненбаевой. Мы хорошо знаем, что Орал Мухамеджанов был верным соратником Елбасы. И, на мой взгляд, символично, что улицы Мухамеджанова и Назарбаева будут расположены в одном месте.

Оразалы Жаксанов также предоставил "НГ" копии протокола заседания рабочей группы и обращения к акиму Костаная.

Под обращением к акиму Костаная с просьбой назвать одну из улиц Костаная именем Орала Мухамеджанова подписались: депутаты мажилиса РК от партии "Нур Отан" Ирина Аронова, Иван Клименко и Альберт Рау, заместитель директора по общим вопросам ГКП "КТЭК" Сабыржан Ахметов, ректор КСТУ Кадыргали Джаманбалин, Почётный гражданин Костанайской области Сергей Жалыбин, предприниматель Алмат Турсунов, председатель Костанайского областного филиала ОО "Организация ветеранов" Кенжебек Укин, писатель и журналист Акылбек Шаяхметов.