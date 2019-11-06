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Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 ноября 2019, 18:43 |  Общество

Заседание рабочей группы, на котором предложили переименовать улицу Чекмарева прошло в маслихате Костаная 1 ноября. На нем же назначили дату общественных слушаний - 14 ноября.

Улица Чекмарева соединяет пр. Назарбаева (бывшая ул. Гагарина) с ул. Станционной через ул. Достык

Как пояснила "НГ" руководитель организационно-правового отдела городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА, с инициативой выступил коллектив Высшего экономического колледжа, который  поддержали коллективы СШ №15 и колледжа сферы обслуживания. Уже собрано более 400 подписей. 

- Мы предложили присвоить одной из улиц Костаная имя председателя мажилиса Орала Мухамеджанова. Правда, какую именно - мы не уточняли, - подтвердил директор Высшего экономического колледжа, депутат областного маслихата Алтынбек БАЙГАБЕЛОВ. - Он - выпускник нашего колледжа, закончил с отличием. Всё время поддерживал с нами связь. В колледже есть мемориальная доска Мухамеджанова, его имя носят одна из аудиторий и специальный грант. Биография его известна, это своевременное решение.

Лариса Зязикова на вопрос "НГ" о том, кто именно выбрал для переименования улицу Чекмарева, ответила: в протоколе заседании рабочей группы указано, что другие улицы не предлагали, а эта идея принадлежит члену президиума городского совета ветеранов Бегену КОПЕШУ. Однако сам Копеш с этим не согласен.

- Я там первую скрипку не играл, предложили Чекмарева кто-то из городского отдела культуры, - рассказал он. - Я поддержал мнение комиссии, поскольку Чекмарев для истории Костаная и современного Казахстана уже идеологического веса не имеет. Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он? Почему бы не установить там памятник алаш-ординцам, которые добивались автономии республики и положили за свое мнение головы. Я считаю, так будет восстановлена историческая справедливость. Это может кому-то нравиться или нет, но история будет по-новой определяться.

Улица Чекмарева соединяет проспект Назарбаева и улицу Станционную через улицу Достык. Рядом с ней расположены несколько улиц, которые не несут в своём названии никакой исторической ценности: 6-я, 7-я и 8-я Солнечные. Из социально значимых объектов рядом есть НИШ и СШ № 15.

Василий Чекмарёв для истории Костаная - фигура знаковая. Он прибыл сюда в октябре 1917 года качестве главы отряда революционных матросов из 50 человек. Их первой задачей считалась отправка хлеба в Петроград. 25 декабря Чекмарев и его матросы, заручились поддержкой местных солдат, захватили все социально-значимые объекты и создали здесь ревком. Согласно документам, жертв во время переворота удалось избежать. Чекмарев стал первым председателем ревкома, позже Владимир Ленин вручил ему мандат о назначении чрезвычайным комиссаром по продовольствию Тургайской области.

Орал Мухамеджанов родился в Кустанае в 1948 году. Он был председателем мажилиса Парламента РК 3-го и 4-го созывов. Награждён орденами «Парасат», «Курмет» и российским орденом Дружбы. Умер 15 октября 2013 года.
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Комментарии к новости
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§ Козлов я
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 489
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.11.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но история будет по-новой определяться


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§ Сталкер
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 152
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 06.11.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///но история будет по-новой определяться
Просто интересно, оратор вообще в адеквате?!...
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§ 3DO
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1957
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 06.11.19 - 20:23
Комментарий удален модератором.
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§ Nikola_Esil
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 32
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 06.11.19 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Почему бы не установить там памятник алаш-ординцам, которые добивались автономии республики и положили за свое мнение головы.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36666

Т.е. есть вариант, что через n-лет Аблязова могут признать героем, который боролся с действующей коррупционной властью и был изгнан за свои мысли? В его честь поставят памятник и назовут улицу? Каждый переписывает историю как ему надо. Сегодня - сепаратисты, завтра - герои. Добро пожаловать в антиутопию Дж. Оруэлла.
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Аблязова могут признать героем, который боролся с действующей коррупционной властью//

некорректное сравнение) Алаш-ординцы боролись за независимый Казахстан но в состав ( пока что ) единой белой империи то есть в союзе с белыми,Чекмарёв и иже с ним боролись за хлеб для осажденной Москвы) боевик Иманов с 16 года боролся сначала против царской администрации а потом как тот Махно решил "перейти" к красным и бороться против Алаш орды и белых) то есть каша была ещё та)
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§ yudjin
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередное осеннее обострение у ономастов.
Никак им неймётся история Кустаная. Тарана стёрли с лица города и области, следующего нашли?
Цитата:
поскольку Чекмарев для истории Костаная и современного Казахстана уже идеологического веса не имеет.

тогда уж не лицемерте со скудоумным знанием истории и стирайте с карты имя Омара Досжанова, поскольку он стал вторым после Чекмарёва председателем ревкома.

Цитата:
Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он?

А что товарищ Копеш молчит про сподвижника Лаврентия Тарана Амангельды Иманова? Его бюст глаза не мозолит?

Да и по-людски не стыдно так подло поступать с человеком, который потерял сына в боях за Ленинград, который умер не в революционные годы, а в 1981 году и похоронен в Рудном. Наверняка живы здесь родственники, каково им понимать, что дед уже "уже идеологического веса не имеет".
А, товарищ Копеш, как бы вы смотрели ему в глаза, дожил бы он до наших дней?


Какое-то скотское ощущение от всего этого, вам не кажется?
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§ pensioner
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
pensioner


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 84
Регистрация: 13.01.13
Отправлено: 06.11.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цель переименовании одна -вытравить все, что связано с установлением советской власти в Казахстане.
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§ Victor Yang
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12104
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.11.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что великого сделал депутат? Хватит уже возвеличивать чиновников!
Цитата:
pensioner:
Цель переименовании одна -вытравить все, что связано с установлением советской власти в Казахстане.

Если бы. Амангельды никуда не делся.
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//стирайте с карты имя Омара Досжанова//

Думаю и до него дело дойдет и до сарбаза Амангельды он только вот протеворечивая фигура,в 16 году во время восстания против царской власти он был как бы на национальных позициях а потом решил что он коммунист,ни одна страна на постсоветском пространстве не осталась за свое красное прошлое, даже Россияне и те прут за свое белое величие,историю переписывают победители....
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§ Змея Подколодная
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.11.19 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он?

Мда....
Цитата:
но история будет по-новой определяться.

Ошибаетесь. Историю нельзя определить по новому, ибо это история. Историю нельзя переписать.
Разум когда нибудь победит?
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§ yudjin
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6191
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ни одна страна на постсоветском пространстве не осталась за свое красное прошлое

не надо желаемое выдавать за действительное!
В БелАруси никто звёзды и гербы с домов не срывает, памятники не рушит, названия улиц, заводов и фабрик не вычеркивает. Был- видел.
И кстати, это ЕДИНСТВЕННАЯ страна бывшего союза, которая празднует день независимости (3 июля) в день освобождения столицы от фашистов, потому что каждый третий житель страны погиб в ту войну...войну под красным флагом, с той идеологией и строем, благодаря которым победили.
Ну а другим видимо ценить нечего... ни общую историю, ни общих героев - земляков, ни память...
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//надо желаемое выдавать за действительное/

Ой БелАруссия это отдельная история)) и КГБ там в силе и генсек остался) европейский КНДР в пример приводить такое себе дело) тоже там был,впечатления спорные)

Цитата-//а другим видимо ценить нечего... ни общую историю, ни общих героев - земляков, ни память//


Историю пишут победители) вон и барельефы Колчаку и Маннергейму в Питере пытались (пробно) установить) пока не прошло) вот и у нас)



Честно я против и белых и красных как сил разобщающих современное общество по группировкам,нужно искать что-то другое.....
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§ Змея Подколодная
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 781
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 06.11.19 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я против и белых и красных

Дык, вся палитра красок к Вашим услугам, Вам какой цвет больше нравится?
Цитата:
Историю пишут победители)

А кого победили наши местные ономасты?
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§ Гога
Re: Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала...
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 1585
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 06.11.19 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А название улицы в честь врача Герасимова официально утвердили ?
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§ abaika95
Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1442
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дык, вся палитра красок к Вашим услугам, Вам какой цвет больше нравится?//


Тот за который не призывают идти брата на брата,соседа на соседа,друга на друга



Цитата-//А кого победили наши местные ономасты?//


А наши местные ономасты в отдельной стране живут чтоб кого-то побеждать?)
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Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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