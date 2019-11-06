Депутат вместо матроса - переименовать улицу в честь Орала Мухамеджанова предлагают в Костанае

Заседание рабочей группы, на котором предложили переименовать улицу Чекмарева прошло в маслихате Костаная 1 ноября. На нем же назначили дату общественных слушаний - 14 ноября.

Улица Чекмарева соединяет пр. Назарбаева (бывшая ул. Гагарина) с ул. Станционной через ул. Достык

Как пояснила "НГ" руководитель организационно-правового отдела городского маслихата Лариса ЗЯЗИКОВА, с инициативой выступил коллектив Высшего экономического колледжа, который поддержали коллективы СШ №15 и колледжа сферы обслуживания. Уже собрано более 400 подписей.

- Мы предложили присвоить одной из улиц Костаная имя председателя мажилиса Орала Мухамеджанова. Правда, какую именно - мы не уточняли, - подтвердил директор Высшего экономического колледжа, депутат областного маслихата Алтынбек БАЙГАБЕЛОВ. - Он - выпускник нашего колледжа, закончил с отличием. Всё время поддерживал с нами связь. В колледже есть мемориальная доска Мухамеджанова, его имя носят одна из аудиторий и специальный грант. Биография его известна, это своевременное решение.

Лариса Зязикова на вопрос "НГ" о том, кто именно выбрал для переименования улицу Чекмарева, ответила: в протоколе заседании рабочей группы указано, что другие улицы не предлагали, а эта идея принадлежит члену президиума городского совета ветеранов Бегену КОПЕШУ. Однако сам Копеш с этим не согласен.

- Я там первую скрипку не играл, предложили Чекмарева кто-то из городского отдела культуры, - рассказал он. - Я поддержал мнение комиссии, поскольку Чекмарев для истории Костаная и современного Казахстана уже идеологического веса не имеет. Вот, скажем, стоит в Костанае памятник Тарану. Почему он? Почему бы не установить там памятник алаш-ординцам, которые добивались автономии республики и положили за свое мнение головы. Я считаю, так будет восстановлена историческая справедливость. Это может кому-то нравиться или нет, но история будет по-новой определяться.

Улица Чекмарева соединяет проспект Назарбаева и улицу Станционную через улицу Достык. Рядом с ней расположены несколько улиц, которые не несут в своём названии никакой исторической ценности: 6-я, 7-я и 8-я Солнечные. Из социально значимых объектов рядом есть НИШ и СШ № 15.

Василий Чекмарёв для истории Костаная - фигура знаковая. Он прибыл сюда в октябре 1917 года качестве главы отряда революционных матросов из 50 человек. Их первой задачей считалась отправка хлеба в Петроград. 25 декабря Чекмарев и его матросы, заручились поддержкой местных солдат, захватили все социально-значимые объекты и создали здесь ревком. Согласно документам, жертв во время переворота удалось избежать. Чекмарев стал первым председателем ревкома, позже Владимир Ленин вручил ему мандат о назначении чрезвычайным комиссаром по продовольствию Тургайской области.

Орал Мухамеджанов родился в Кустанае в 1948 году. Он был председателем мажилиса Парламента РК 3-го и 4-го созывов. Награждён орденами «Парасат», «Курмет» и российским орденом Дружбы. Умер 15 октября 2013 года.