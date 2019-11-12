«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»

Скандальный видеоролик «Лапша Архимеда» появился на канале «Басе» в YouTube вечером 27 октября. На видео аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ дает указания группе людей в деловых костюмах.

Кадр из видео

Голос за кадром сообщает, что ролик снят на крупнейшей в области мельнице ТОО «Бест Костанай» за неделю до визита в Костанайскую область премьер-министра РК Аскара Мамина и что Мухамбетов предлагает сотрудникам завысить текущую производительность мельницы.

28 октября представители акимата Костанайской области созвали специальный брифинг, на котором назвали видеоролик фейком и пояснили, что глава региона не давал указаний завысить производительность мельницы, а его посещение ТОО «Бест Костанай» не было связано с визитом премьер-министра в нашу область.

- Я считаю, что этот ролик не принес минус имиджу акима области. Комплекс «Бест Костанай» состоит из трех линий, - в частности, сообщил журналистам руководитель ТОО «Бест Костанай» Видади ЮСУБОВ. - У одной из них производительность 600-700 тонн в сутки, но общая производительная мощность мельницы - 1 250 тонн. Так что аким даже занизил ее производительность. Слова просто вырвали из контекста.

На брифинге корреспондент «НГ» поинтересовалась: если видеоролик - это фейк, планирует ли руководство мельницы проводить служебное расследование и подавать в суд на авторов видео? Юсубов ответил, что не знает, как и где искать авторов видеоролика.

Уже на следующий день после брифинга, 29 октября, «Басе» выпустил второй ролик под названием «Истерика Архимеда». В связи с чем «НГ» попросила прокомментировать оба ролика лично Архимеда Мухамбетова, направив ему 1 ноября официальный запрос.

Однако ответ пришел за подписью и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Гайсара УРАЗБАЕВА. Он сообщил, что визит Архимеда Мухамбетова на ТОО «Бест Костанай» состоялся 9 октября 2019 года.

- Работу предприятия акиму области Мухамбетову презентовал учредитель ТОО «Бест Костанай», являющийся иностранным гражданином, вследствие чего возник языковой барьер, - пояснил Уразбаев. - Учредителем был дан ответ по работе только новой линии производительностью до 700 тонн в сутки, на что было сделано уточнение о полном объеме всего мельничного комплекса, объединяющего три линии общей производительностью 1 200 тонн в сутки. При этом речь не шла об отчете кому-либо, а лишь о правильности предоставления информации по полному объему работы предприятия.

В запросе «НГ» просила прокомментировать тот факт, что в апреле 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области, рассматривая иск ТОО «Бест Костанай» к акиму Костаная о признании права собственности, указывал производительность комплекса 700 тонн в сутки.

Уразбаев ответил, что в иске предусматривалось признание права собственности на «построенный мельничный комплекс производительностью 700 тонн зерна в сутки, являющийся одной из трех линий предприятия».

На вопрос о привлечении авторов видеороликов за клевету и оскорбительные выражения Гайсар Уразбаев пояснил:

- На данный момент вопрос о привлечении авторов видеоролика за клевету не рассматривается. Акиматом Костанайской области служебное расследование в ТОО «Бест Костанай» не проводилось.