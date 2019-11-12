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«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»

Ольга ЛИХОГРАЙ

12 ноября 2019, 15:16 |  Государство

Скандальный видеоролик «Лапша Архимеда» появился на канале «Басе» в YouTube вечером 27 октября. На видео аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ дает указания группе людей в деловых костюмах.

Кадр из видео

Голос за кадром сообщает, что ролик снят на крупнейшей в области мельнице ТОО «Бест Костанай» за неделю до визита в Костанайскую область премьер-министра РК Аскара Мамина и что Мухамбетов предлагает сотрудникам завысить текущую производительность мельницы.

28 октября представители акимата Костанайской области созвали специальный брифинг, на котором назвали видеоролик фейком и пояснили, что глава региона не давал указаний завысить производительность мельницы, а его посещение ТОО «Бест Костанай» не было связано с визитом премьер-министра в нашу область.

- Я считаю, что этот ролик не принес минус имиджу акима области. Комплекс «Бест Костанай» состоит из трех линий, - в частности, сообщил журналистам руководитель ТОО «Бест Костанай» Видади ЮСУБОВ. - У одной из них производительность 600-700 тонн в сутки, но общая производительная мощность мельницы - 1 250 тонн. Так что аким даже занизил ее производительность. Слова просто вырвали из контекста.

На брифинге корреспондент «НГ» поинтересовалась: если видеоролик - это фейк, планирует ли руководство мельницы проводить служебное расследование и подавать в суд на авторов видео? Юсубов ответил, что не знает, как и где искать авторов видеоролика.

 

Уже на следующий день после брифинга, 29 октября, «Басе» выпустил второй ролик под названием «Истерика Архимеда». В связи с чем «НГ» попросила прокомментировать оба ролика лично Архимеда Мухамбетова, направив ему 1 ноября официальный запрос.

Однако ответ пришел за подписью и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Гайсара УРАЗБАЕВА. Он сообщил, что визит Архимеда Мухамбетова на ТОО «Бест Костанай» состоялся 9 октября 2019 года.

- Работу предприятия акиму области Мухамбетову презентовал учредитель ТОО «Бест Костанай», являющийся иностранным гражданином, вследствие чего возник языковой барьер, - пояснил Уразбаев. - Учредителем был дан ответ по работе только новой линии производительностью до 700 тонн в сутки, на что было сделано уточнение о полном объеме всего мельничного комплекса, объединяющего три линии общей производительностью 1 200 тонн в сутки. При этом речь не шла об отчете кому-либо, а лишь о правильности предоставления информации по полному объему работы предприятия.

В запросе «НГ» просила прокомментировать тот факт, что в апреле 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области, рассматривая иск ТОО «Бест Костанай» к акиму Костаная о признании права собственности, указывал производительность комплекса 700 тонн в сутки.

Уразбаев ответил, что в иске предусматривалось признание права собственности на «построенный мельничный комплекс производительностью 700 тонн зерна в сутки, являющийся одной из трех линий предприятия».

На вопрос о привлечении авторов видеороликов за клевету и оскорбительные выражения Гайсар Уразбаев пояснил:

- На данный момент вопрос о привлечении авторов видеоролика за клевету не рассматривается. Акиматом Костанайской области служебное расследование в ТОО «Бест Костанай» не проводилось.
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* abaika95
Re: «Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда называется когда тишина и нет новостей,достанем с полки старые и пройдемся по ним же))) для объективности надо ещё на "Басе" запрос сделать,откуда мол ролик? Почему полностью "всю" съёмку не разместили? Будут ли подавать в суд?)
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§ drakon
«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17813
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Почему полностью "всю" съёмку не разместили?

Да, оболгали Архимеда, я тоже так считаю.
Не мог он так говорить... :lol:
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* abaika95
Re: «Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да, оболгали Архимеда, я тоже так считаю.Не мог он так говорить...//


Странный вы какой-то) совсем слепенький стали?) вон видео есть, на нем он прямым текстом это говорит) весь вопрос в контексте) что до этого отрезка съёмки следовало?) Вот у "Басе" и надо сделать запрос))
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§ drakon
«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17813
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.11.19 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вот у "Басе" и надо сделать запрос))

Так вот и сделай, что мешает?... :lol: :oops:
Посмотрим полный ролик... ;-)
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§ юля елиссева
«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1400
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 12.11.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
так поди того, кто вел съёмку и слил потом видос на Басе давно уже отъе.. то есть наказали по всей строгости. Судиться теперь и правда не с кем.

[Исправлено: юля елиссева, 12.11.2019 - 15:59]
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* abaika95
«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Так вот и сделай, что мешает?... Посмотрим полный ролик..//



Так мне Басе и ответили))вот НГ могет) Басе любит на НГшные материалы опираться)
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* abaika95
«Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким Костанайской области не стал отвечать на «Лапшу Архимеда»
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//давно уже отъе..//


Нууу надо узнать)) Юля кто у нас в курсе по разным там всяким...ладно не буду,молчу.
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* Козлов я
Re: «Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 508
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 12.11.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Re: «Вопрос о привлечении за клевету не рассматривается» - аким...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1595
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.11.19 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов где вы картинки берете?) Всегда в тему?)или как у Дракона заготовки всегда с собой?)
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Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
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