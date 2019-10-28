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Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: раннии произведения. Я Уиталик, жги! Давай чо нить из свежего! Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает... ;-)
28.10.19 20:48
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Сегодня флуд - добрый, хороший. Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol: maxsaf: Или кого-то не хватает Своих не бросаем. Надеюсь скоро Шура будет с нами.
28.10.19 20:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
28.10.19 20:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Или кого-то не хватает? )) Да вроде все в сборе. Посмотрим.
28.10.19 20:44
elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95: а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные) Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol:
28.10.19 20:41
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Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области

Ольга ЛИХОГРАЙ

28 октября 2019, 17:37 |  Общество

Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.

Видео было размещено на канале «Басе» в YouTube вечером 27 октября. На видео аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ дает указания группе людей в деловых костюмах. Голос за кадром сообщает, что ролик снят на крупнейшей в области мельнице ТОО «Бест Костанай» за неделю до визита в Костанайскую область премьер-министра РК Аскара Мамина и что Мухамбетов предлагает сотрудникам завысить текущую производительность мельницы.

- ...Плюс это самая большая мельница в стране, мощность 1 200. Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно? - в частности говорит аким области на снятом скрытой камерой видео.

- Видео действительно было сделано на мельнице ТОО «Бест Костанай» в конце сентября этого года во время рабочей поездки амкима области, - отметила на брифинге руководитель управления внутренней политики Зауре БАЙМЕНОВА. - Эта поездка никак не связана с визитом премьер-министра РК Аскара Мамина, который приезжал к нам в конце октября. Этот объект изначально не значился в списке объектов, который должен был посетить премьер в рамках визита в нашу область. И он там не был. Представителей СМИ там тоже не было.


Руководитель ТОО «Бест Костанай» Видади ЮСУБОВ сообщил, что Архимед Мухамбетов часто посещает их мельницу с рабочими визитами.

- Я живу здесь с 1989 года. Это первый аким, который лично приезжал к нам на мельницу и который очень сильно помог нашему предприятию с привлечением инвестиций из Турции, - отметил Юсубов. - Когда он был на нашей мельнице в конце сентября, меня там не было. Я считаю, что этот ролик не принес минус имиджу акима области. Комплекс «Бест Костанай» состоит из трех линий. У одной из них производительность 600-700 тонн в сутки, но общая производительная мощность мельницы - 1 250 тонн. Так что аким даже занизил ее производительность. Слова просто вырвали из контекста.

- Если этот ролик - фейк с недостоверной информацией, будете ли подавать в суд на авторов за клевету? - поинтересовалась корреспондент «НГ». - И кому, на ваш взгляд, это было нужно?

- Мы не знаем, как искать авторов, в описании видео указан украинский номер телефона, - ответил Юсубов. - Как мы будем их искать?

На вопрос о том, почему Архимед Мухамбетов сам не пришел, чтобы прокомментировать этот видеоролик, Юсубов ответил:

- Это была моя инициатива, потому что пострадал имидж моего предприятия. Я обратился в акимат Костанайской области с просьбой организовать брифинг, меня поддержали.

Пользуясь моментом, журналист «НГ» попросила прокомментировать информацию о размере заработной платы сотрудников фабрики «Большевички» и стоимости производимых ими курток и костюмов. Во время визита Аскара Мамина на фабрику 23 октября было заявлено, что средняя заработная плата на «Большевичке» - 100 000 тенге, демисезонная куртка стоит 7 000 тенге, а костюм для активного отдыха - 9 600 тенге. Пользователи сайта ng.kz назвали обе цифры нереальными, сообщив, что зарплата завышена, а стоимость изделий - занижена.

Один из костюмов за указанную сумму тогда приобрел представитель правительственной делегации. Кстати, на брифинге так и не уточнили, кто именно из окружения премьер-министра купил костюм, но заверили, что он приобретался «точно не для Аскара Мамина».


- Премьер-министр задал вопрос о зарплате на государственном языке, сотрудница его не поняла, - объяснил и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Олжас САПАРБЕКОВ. - Поэтому аким области озвучил среднюю по предприятию зарплату - 100 000 тенге. Это достоверная цифра, она проходит по всем документам. По стоимости изделия вам лучше ответит представитель фабрики.


Заместитель директора "Большевички" Раушан ЖИКЕНОВА сообщила, что и зарплата, и стоимость изделий - реальные. Просто костюмов и курток было сшито мало.

- Это пробный пуск, поэтому костюмов и курток было изготовлено всего по 3-4 штуки, - пояснила Жикенова. - Но мы будем шить еще такие же изделия по озвученным ценам. Приобрести их можно в нашем фирменном магазине «Алия», расположенном по пр. Аль-Фараби, 117.

Корреспонденты «НГ» зашли в магазин «Алия» сразу после брифинга.


Костюмы стоили от 14 000 до 22 000 тенге. На наши расспросы продавец ответила, что костюмов по 9 600 тенге, один из которых приобрел представитель правительственной делегации, было всего 12 штук. И все раскупили за три дня работы магазина. Куртка за 7 000 тенге, которую рекламировал директор «Большевички», как нам пояснили в магазине, была всего одна и ту «носит шеф». На вопрос, когда изделия по указанным ценам появятся в магазине «Алия», нам ответили, что не знают.


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Комментарии к новости
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* maxsaf
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Куртка за 7 000 тенге, которую рекламировал директор «Большевички», как нам пояснили в магазине, была всего одна и ту «носит шеф».

А он - приколист ))
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§ Трэвэл
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Амакима области... Не торопитесь в следующий раз, повнимательнее будьте.
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.10.19 - 18:10
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:20
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§ Трэвэл
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 255
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 18:24
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1231
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:27
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.10.19 - 18:34
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§ zloy kyrgyz
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
zloy kyrgyz


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Сообщений: 111
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:40
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.10.19 - 18:43
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


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Сообщений: 1231
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:44
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10778
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.10.19 - 18:50
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§ abaika95
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95


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Сообщений: 1231
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 18:54
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


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Регистрация: 19.08.08
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§ Серый волк
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
Серый волк


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Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 28.10.19 - 19:09
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§ Сталкер
Re: Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители...
Сталкер


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Сообщений: 112
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как внушительно стали переубеждать и разъяснять, что очковтирательства то как бы и не было там, на видео... Как может представитель Президента и Правительства лгать Президенту и Правительству?!))) Правильно, никак не может)))
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Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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