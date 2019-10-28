Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области

Представители акимата Костанайской области и ТОО «Бест Костанай» прокомментировали трехминутный ролик под названием «Лапша Архимеда» сегодня, 28 октября, на специально созванном брифинге.

Видео было размещено на канале «Басе» в YouTube вечером 27 октября. На видео аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ дает указания группе людей в деловых костюмах. Голос за кадром сообщает, что ролик снят на крупнейшей в области мельнице ТОО «Бест Костанай» за неделю до визита в Костанайскую область премьер-министра РК Аскара Мамина и что Мухамбетов предлагает сотрудникам завысить текущую производительность мельницы.

- ...Плюс это самая большая мельница в стране, мощность 1 200. Говорите 1 200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно? - в частности говорит аким области на снятом скрытой камерой видео.

- Видео действительно было сделано на мельнице ТОО «Бест Костанай» в конце сентября этого года во время рабочей поездки амкима области, - отметила на брифинге руководитель управления внутренней политики Зауре БАЙМЕНОВА. - Эта поездка никак не связана с визитом премьер-министра РК Аскара Мамина, который приезжал к нам в конце октября. Этот объект изначально не значился в списке объектов, который должен был посетить премьер в рамках визита в нашу область. И он там не был. Представителей СМИ там тоже не было.





Руководитель ТОО «Бест Костанай» Видади ЮСУБОВ сообщил, что Архимед Мухамбетов часто посещает их мельницу с рабочими визитами.

- Я живу здесь с 1989 года. Это первый аким, который лично приезжал к нам на мельницу и который очень сильно помог нашему предприятию с привлечением инвестиций из Турции, - отметил Юсубов. - Когда он был на нашей мельнице в конце сентября, меня там не было. Я считаю, что этот ролик не принес минус имиджу акима области. Комплекс «Бест Костанай» состоит из трех линий. У одной из них производительность 600-700 тонн в сутки, но общая производительная мощность мельницы - 1 250 тонн. Так что аким даже занизил ее производительность. Слова просто вырвали из контекста.

- Если этот ролик - фейк с недостоверной информацией, будете ли подавать в суд на авторов за клевету? - поинтересовалась корреспондент «НГ». - И кому, на ваш взгляд, это было нужно?

- Мы не знаем, как искать авторов, в описании видео указан украинский номер телефона, - ответил Юсубов. - Как мы будем их искать?

На вопрос о том, почему Архимед Мухамбетов сам не пришел, чтобы прокомментировать этот видеоролик, Юсубов ответил:

- Это была моя инициатива, потому что пострадал имидж моего предприятия. Я обратился в акимат Костанайской области с просьбой организовать брифинг, меня поддержали.

Пользуясь моментом, журналист «НГ» попросила прокомментировать информацию о размере заработной платы сотрудников фабрики «Большевички» и стоимости производимых ими курток и костюмов. Во время визита Аскара Мамина на фабрику 23 октября было заявлено, что средняя заработная плата на «Большевичке» - 100 000 тенге, демисезонная куртка стоит 7 000 тенге, а костюм для активного отдыха - 9 600 тенге. Пользователи сайта ng.kz назвали обе цифры нереальными, сообщив, что зарплата завышена, а стоимость изделий - занижена.

Один из костюмов за указанную сумму тогда приобрел представитель правительственной делегации. Кстати, на брифинге так и не уточнили, кто именно из окружения премьер-министра купил костюм, но заверили, что он приобретался «точно не для Аскара Мамина».





- Премьер-министр задал вопрос о зарплате на государственном языке, сотрудница его не поняла, - объяснил и. о. руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Олжас САПАРБЕКОВ. - Поэтому аким области озвучил среднюю по предприятию зарплату - 100 000 тенге. Это достоверная цифра, она проходит по всем документам. По стоимости изделия вам лучше ответит представитель фабрики.





Заместитель директора "Большевички" Раушан ЖИКЕНОВА сообщила, что и зарплата, и стоимость изделий - реальные. Просто костюмов и курток было сшито мало.

- Это пробный пуск, поэтому костюмов и курток было изготовлено всего по 3-4 штуки, - пояснила Жикенова. - Но мы будем шить еще такие же изделия по озвученным ценам. Приобрести их можно в нашем фирменном магазине «Алия», расположенном по пр. Аль-Фараби, 117.

Корреспонденты «НГ» зашли в магазин «Алия» сразу после брифинга.





Костюмы стоили от 14 000 до 22 000 тенге. На наши расспросы продавец ответила, что костюмов по 9 600 тенге, один из которых приобрел представитель правительственной делегации, было всего 12 штук. И все раскупили за три дня работы магазина. Куртка за 7 000 тенге, которую рекламировал директор «Большевички», как нам пояснили в магазине, была всего одна и ту «носит шеф». На вопрос, когда изделия по указанным ценам появятся в магазине «Алия», нам ответили, что не знают.