Как по цвету определить толщину льда - советы экспертов

В связи с приближающимся сезоном холодов и замерзанием рек и водоемов специалисты по ЧС призывают жителей области быть осторожными на льду. Эксперты дали несколько советов, как по цвету льда определить, насколько он безопасен, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в два раза меньше, матово-белый или с желтоватым оттенком ненадежен", - рассказали в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Согласно статистике осенне-зимнего периода, чаще всего чрезвычайные ситуации случаются с любителями-рыболовами.

"В начальный период ледообразования и ледостава категорически запрещается рыбная ловля, движение пешеходов и транспорта. Ловить рыбу можно только тогда, когда толщина льда достигает семи сантиметров. Но и такой лед может оказаться опасным, если наступает кратковременная оттепель и идет дождь. Необходимо остерегаться под снегом глубоких трещин, не рекомендуется пробивать несколько лунок на близком расстоянии одна от другой, это ослабит лед", - говорится в сообщении.

Также нередки несчастные случаи с теми, кто пренебрегает правилами безопасности при переходе и переезде по тонкому льду. Согласно данным, предоставленным Департаментом по ЧС Алматинской области, существует несколько градаций безопасной толщины льда:

- для одного человека - не менее 10 сантиметров;

- для совершения пешей переправы - 15 сантиметров и более;

- для проезда автомобилей - не менее 30 сантиметров;

Специалисты отмечают, что в проточных водах, а также в местах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша прочность льда ослаблена. На 25 процентов снижается прочность льда при температуре воздуха выше нуля градусов на протяжении трех дней. При этом прочность льда можно определить визуально.

Категорически запрещается переходить и переезжать водоем по льду в неустановленных и непроверенных местах, производить заготовку льда, разводить костры, выкалывать лунки для рыбной ловли на участках переправы и поблизости к ней. А также переходить и переезжать водоемы по льду в местах, где установлены знаки, предупреждающие о возможной опасности, допускать скопление больших групп людей, скота и техники на льду, устраивать катки, массовые игры и лыжные соревнования возле ледовых переправ и около мест, представляющих опасность для жизни, а также при толщине льда менее 25 сантиметров. Нельзя сваливать мусор, навоз и другие отходы на ледяной покров водоема, пользоваться спасательными средствами не по прямому назначению, самовольно переставлять или убирать предупредительные знаки.



Также специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил в случае, если вы провалились в холодную воду:

"Не паникуйте, не делайте резких движений, сохраните дыхание. Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение, зовите на помощь: "Тону!" Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед. Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь здесь лед уже проверен на прочность.

Если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку, доску, лестницу и другие подручные средства спасения. После извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть, доставить в теплое помещение, при необходимости вызвать скорую помощь", - говорят специалисты ДЧС.

На территории Алматинской области протекают крупные реки Или, Коксу, Каратал, Аксу, Лепсы, Тентек и около 400 мелких рек, каналов и протоков. Также имеется 85 прудов и 75 водохранилищ.

Напомним, 10 ноября в Житикаре трое детей играли на тонком льду и провалились в воду. Двое малышей 2013 и 2014 годов рождения скончались до приезда скорой помощи. Мальчик 2011 года попал в больницу. Также пришлось госпитализировать пенсионера, который пытался помочь детям.