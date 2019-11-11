"Надо было играть так же в других матчах" - тренер "Тобола" о победе над "Актобе"

Матч последнего, 33-го тура Премьер-лиги, прошедший 10 ноября в Костанае, завершился со счётом 2:1 в пользу "Тобола". В итоге красно-белые покидают КПЛ, а жёлто-зелёные теряют пропуск на еврокубки и занимают 4 строчку в турнирной таблице, набрав 63 очка.

Тем не менее, на послематчевой конференции тренер "Тобола" Тимур УРАЗОВ был в хорошем настроении.

- Поздравляю всех с окончанием чемпионата! Нужно поблагодарить болельщиков, которые поддерживали весь год команду, - сказал он. - Что касается матча - конечно, соперник довольно-таки не простой. Команда не закрепощена, играет в футбол, который ей нравится. Хорошие, исполнительные, молодые игроки. Чтобы победить такую команду, нужно было просто забить больше мячей. И этот необязательный гол в конце первого тайма немножко усложнил задачу. Но, опять же, создали много моментов, нервная концовка неприятной была. Содержание игры хорошее, много моментов, контроль мяча хороший. Я думаю, мы заслуженно победили, но надо было играть так же в других матчах, чтобы достичь какого-то результата. Поэтому спасибо ребятам, команде! Нет никаких претензий по самоотдаче.

- Как вы оцениваете игру Ники Квеквескири после травмы, учитывая, что вы заменили его только на 80-й минуте?

- Игрок креативный, он может создать какой-то момент, отдать хорошую, острую передачу. Конечно же, его не хватало в матчах с "Астаной" и "Ордабасы".

- Может быть, дадите оценку сезону в целом?

- Я думаю, официальный комментарий будет позже на нашем официальном сайте.

Главный тренер "Актобе" Александр СЕДНЕВ тоже был рад завершению сезона и выглядел довольным итогами матча.

- Окончание сезона, этот матч подвёл его итог, - прокомментировал игру Седнев. - Бескомпромиссная игра с множеством единоборств. Достаточно авантюрная игра. Думаю, она была нескучной. К сожалению, считаю, мы проиграли на тоненького, если так можно сказать. Фактически, то небольшое число моментов, которые мы позволили создать сопернику, оно материализовалось. То, что было у нас, к сожалению, не имело такой эффективности. Тем не менее, я благодарен своим футболистам за традиционно полную самоотдачу на поле. Это не только трата сил за способность и желание играть структурно. Конечно, очень тяжело, конечно, эмоции уже не самые лучшие, особенно для нас в конце этого сезона. Тем не менее, ребята - молодцы, нашли в себе силы. Все делали для того, чтобы спасти матч. Я надеюсь, этот сезон даст новый толчок и импульс многим из них для дальнейшего роста. Соперника хочу поздравить с победой, пожелать всего наилучшего этому городу и региону, он очень большими темпами развивается в плане футбольного хозяйства! Надеюсь, это будет приносить пользу, будет достаточно эффективно для всего казахстанского футбола.

- "Актобе" теперь будет играть в 1-й лиге, но там тренируют только местные специалисты. У вас уже есть какие-то предложения по дальнейшей работе?

- Вы же понимаете, это такой философский разговор. И я не хочу пока затрагивать эту тему. Как бы не сложилась моя судьба, в любом случае для меня два сезона, которые я провел в этой команде, особенно последний сезон, очень большой след оставили в моей душе и сердце, положительный. То, что будет дальше, я не хочу обсуждать. Как сложится - так сложится. В любом случае желаю, чтобы этот клуб только развивался. Так получилось, я провёл не самое удачное время здесь, во всех отношениях. Но, тем не менее, мы честно делали свою работу, понимая нашу обстановку и ситуацию, это очень сложно, я уверяю вас. Если бы мне кто-то рассказывал про нашу ситуацию, я бы ее не до конца ощутил, если бы не находился внутри. Не важно, кто ты - тренер или игрок, это большой симбиоз многих факторов, которые складываются. Это сумасшедший опыт. Я даже в страшном сне не мог подумать, что столкнусь с такими вещами, которые были для меня впервые, хотя опыт работы в кризисных командах у меня достаточно большой. Тем не менее, эта страна и город меня очень воодушевили и оставили приятные воспоминания. Я буду скучать.

- Стоит отметить, что в ваших условиях прогресс командной игры более чем очевиден.

- Это в большей степени заслуга самих игроков. Если футболист не хочет, то тренеру бесполезно что-то делать. Игрок является генератором. Тренер учится у игроков, а не наоборот. Мы придумали себе такую сказку, но на самом деле, когда есть хорошие игроки, тренеру достаточно иметь представительские функции,. Если есть хорошие игроки, то они сами будут выполнять задачу. Когда ты попадаешь в команду, где игроки вместе не могут быть ни по каким критериям, они ментально не подходят друг к другу. Они разные. Это не значит, что игрок плохого уровня. Мы в сезоне поменяли много позиций игроков, мы посмотрели на них другими глазами. Наш процесс был непохожий на другие команды, потому что мы тренировались в 14-15 человек. У меня помощники набрали форму за сезон больше, чем игроки, многие сбросили по 7 кг веса. Та среда, в которой мы находились в учебно-тренировочном процессе, она кардинально разнилась с тем, что мы видели на матче. Возрастал уровень сопротивления, мы попадали под другие скорости и со временем пытались адаптироваться. Второй плюс - мы в этом сезоне ушли от зависимости от конкретных игроков. По моему мнению, мы не потеряли системность.

- Игра была достаточно агрессивной. Тренеры в нескольких моментах остужали пыл игроков "Актобе", чтобы избежать каких-то драк между игроками. Что это - усталость от сезона или недовольство чистотой игры соперника?

- Я не могу сказать, что она была очень уж агрессивной, нам бы даже хотелось, чтобы она была более агрессивной. К чести игроков обеих команд они не перешли рамки дозволенного.

- Можете ли кого-то выделить, кто особенно вырос в качестве игры из футболистов "Актобе"?

- У каждого есть своя стартовая позиция и есть текущая позиция. Может быть, есть игроки, которые не совсем на виду, но их прогресс наиболее яркий. Мне хочется верить, что они реально сдвинулись и пошли вперед, но поймите, что всё это относительно. Ребята возмужали - тут я соглашусь.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА