Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения

Рассмотрение дела прошло сегодня, 8 ноября. Представители филиала Челябинского госуниверситета просили отменить решение специализированного специализированного административного суда Костаная, по которому вуз был оштрафован на 25 МРП (63 125 тенге) по ст. 463 ч.1 КоАП РК.

Фото Ксении РЕБИК

- Мы с таким решением полностью не согласны, просим отменить решение суда первой инстанции и прекратить административное дело, - заявил в суде адвокат, представляющий интересы ЧелГУ, Владимир ШАКУН. - Лишить лицензии нас может только суд, этого сделано не было. Сложившаяся ситуация пародоксальна. Лицензию не отозвали, но она не действительна. Мы даже не самостоятельный орган, мы филиал государственного вуза России. Правильно было бы подавать в суд на него. Видимо побоялись. Проверка странная, инициирована по жалобе НПП "Атамекен". Проверка прошла 21-22 августа, уже после того, как мы провели набор и за неделю до начала занятий.

В суде Шакун отметил, что подобные проверки проводились еще в трех филиалах российских вузов в других городах Казахстана.

- Лицензию должны были вернуть после выхода нового закона в 2007 году, - пояснила суду руководитель управления правовой работы комитета по контролю в сфере качества образования МОН РК Гульден МУХАМЕДЖАНОВА. - Закон исключает работу филиалов на территории РК в принципе, если не было заключено международное соглашение. Нам поступила жалоба от НПП "Атамекен" и мы не могли ее проигнорировать.

Прокурор поддержал позицию министерства. Судья Марат ТАТАЕВ жалобу вуза отклонил.

- Филиал является налогоплательщиком и поэтому может быть привлечен к административной ответственности, - отметил он. - Коллегия областного суда согласилась с доводами первой инстанции.