Форум
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik: Причем нужно еще и справку в ЦОНе За 10 мин взяла справку об обременении И 15 мин договор перезаключить. Всё очень быстро.
08.11.19 20:27
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть смотреть? Ну вы же знаете, как бывает: там отпилили, тут отпилили, 600-700 или 1200 - никто же не считает. Включили -...
08.11.19 20:20
abaika95
Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
Цитата-//Один читал, другой мог бы рассчитать как положено - 20 лет назад, поди, здесь ещё проживали? Чего ж не проконтролировали, свои услуги не предложили? "Задним умом все крепки" - так...
08.11.19 20:15
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//То, что пытаетесь делать вы здесь - как минимум, два в одном: мониторинг и модернизация сознания// Сами себе перечите) если есть программа-мониторинг зачем мне тогда в ручную тут сидеть...
08.11.19 20:13
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Соглашусь) но сколько платить должны такому генералу? Очень щедро. На создание автоматизированной мониторинг-системы национального информационного пространства было выделено 1,7...
08.11.19 20:00
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо оштрафован на 25 МРП за работу без соответствующего разрешения

8 ноября 2019, 18:16 |  Общество

Рассмотрение дела прошло сегодня, 8 ноября. Представители филиала Челябинского госуниверситета просили отменить решение специализированного специализированного административного суда Костаная, по которому вуз был оштрафован на 25 МРП (63 125 тенге) по ст. 463 ч.1 КоАП РК.

Фото Ксении РЕБИК

- Мы с таким решением полностью не согласны, просим отменить решение суда первой инстанции и прекратить административное дело, - заявил в суде адвокат, представляющий интересы ЧелГУ, Владимир ШАКУН. - Лишить лицензии нас может только суд, этого сделано не было. Сложившаяся ситуация пародоксальна. Лицензию не отозвали, но она не действительна. Мы даже не самостоятельный орган, мы филиал государственного вуза России. Правильно было бы подавать в суд на него. Видимо побоялись. Проверка странная, инициирована по жалобе НПП "Атамекен". Проверка прошла 21-22 августа, уже после того, как мы провели набор и за неделю до начала занятий.

В суде Шакун отметил, что подобные проверки проводились еще в трех филиалах российских вузов в других городах Казахстана.

- Лицензию должны были вернуть после выхода нового закона в 2007 году, - пояснила суду руководитель управления правовой работы комитета по контролю в сфере качества образования МОН РК Гульден МУХАМЕДЖАНОВА. - Закон исключает работу филиалов на территории РК в принципе, если не было заключено международное соглашение. Нам поступила жалоба от НПП "Атамекен" и мы не могли ее проигнорировать.

Прокурор поддержал позицию министерства. Судья Марат ТАТАЕВ жалобу вуза отклонил.

- Филиал является налогоплательщиком и поэтому может быть привлечен к административной ответственности, - отметил он. - Коллегия областного суда согласилась с доводами первой инстанции.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
08.11.19 16:23 Дождь, снег и мороз - такие выходные предстоят жителям Костанайской области
08.11.19 16:14 Из-за крупной аварии на водоводе без холодной, горячей воды и отопления остались жители Лисаковска
08.11.19 15:25 «В 660 раз тяжелее героина», - в Костанае прошла очередная акция по закрашиванию рекламы синтетических наркотиков
08.11.19 14:32 Жительницу села Федоровка разыскивает полиция
08.11.19 12:56 В МОН намерены лишить лицензии Академию гражданской авиации
08.11.19 11:53 О работе филиала российского вуза в Костанае высказался Путин на встрече с Токаевым
08.11.19 11:32 Выплаты ветеранам ВОВ уравняют в Казахстане
08.11.19 09:35 Почему невиновных в ДТП водителей могут оштрафовать
08.11.19 08:51 Обвиненную в плагиате вице-министра освободят от должности
07.11.19 17:18 Монополистов Костанайской области предупредили об ответственности за неинформативные сайты

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Серый волк
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений: 10862
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.11.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Проверка странная, инициирована по жалобе НПП "Атамекен". Проверка прошла 21-22 августа, уже после того, как мы провели набор и за неделю до начала занятий. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36692
А вот и место, где бандерлоги окопались, которые пакостят стране, разрушая её возможность выращивать инженеров технических специалитетов.
Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями.
Второе, что они пакостят - это международные отношения.
Которые теперь неизвестно куда зайдут. Ибо правительства уже подключены.

Кто рулит действиями этой атамекены?
Чей заказ исполняли?
Профайл

§ 3DO
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1959
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 08.11.19 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Единственный ВУЗ в городе, с сугубо техническими направлениями"
Я может, что не понимаю, но где среди экономической, филологической, правовой и социально-гуманитарной кафедр затесались ТЕХНИЧЕСКИЕ направления?
Профайл

§ abaika95
Re: Костанайский областной суд решил, что КФ ЧелГУ справедливо...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1486
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 08.11.19 - 19:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Филиал является налогоплательщиком и поэтому может быть привлечен к административной ответственности, - отметил он. - Коллегия областного суда согласилась с доводами первой инстанции//


Четко и по делу) надеюсь после форума не замнут дело отбирания лицензии)
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
В Казахстане планируют выплачивать гражданам, выявляющим коррупционеров, 10% от суммы взятки или ущерба, если она составляет более 2,5 млн тенге. При этом размер поощрения не будет превышать 10 млн тенге. Поможет ли эта мера борьбе с коррупцией?
Да. Борьба с коррупцией станет хорошим способом получения дохода для казахстанцев.
Да. Гражданскую активность надо поощрять пропорционально нанесенному стране вреду.
Нет. Бороться с коррупцией казахстанцы должны не за деньги, а по зову совести.
Нет. Коррупцию в Казахстане победят только после ужесточения наказания по примеру Китая.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 105
Пользователей: 4
Всего: 109

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх