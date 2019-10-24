Судьбу Костанайского филиала ЧелГУ будут решать правительства Казахстана и России

Специализированный административный суд Костаная 4 октября принял решение оштрафовать Костанайский филиал Челябинского госуниверситета на 25 МРП за то, что вуз не переоформил лицензию МОН РК на право вести образовательную деятельность. Республиканские СМИ сообщили об этом 21 октября. «НГ» решила разобраться в ситуации.

Руководство костанайского филиала ЧелГУ заверяет, что вуз продолжит работать в штатном режиме / Фото Ксении РЕБИК

Как сообщил на процессе в административном суде представитель Комитета по контролю в сфере образования МОН РК, бессрочная лицензия, выданная филиалу в 2003 году, прекратила свое действие с момента изменения законодательства. По закону филиалы иностранных вузов с 2007 года не могут работать в Казахстане без международных договоров.

Казахстанская государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего профессионального образования была выдана костанайскому филиалу Челябинского государственного университета 18 июня 2003 года. Лицензия без ограничения срока. Согласно этому документу, вуз имеет право преподавать по пяти специальностям: экономика, менеджмент, юриспруденция, филология и лингвистика.

В этом учебном году по всем пяти специальностям в КФ ЧелГУ набрали 4 030 студентов. Руководство филиала заверило «НГ», что никакой паники среди студентов нет, учебное заведение работает в штатном режиме. 23 октября корреспонденты «НГ» перед входом в учебный корпус опросили 7 студентов. Ни один из них не высказал серьезной обеспокоенности о судьбе филиала.

Алина Януст: «Мне позвонили родители, они переживали, но я их успокоила» / Фото Ксении РЕБИК

- Мне позвонили родители, они переживали, но я их успокоила, что ничего страшного не происходит, - рассказала студентка 1-го курса Алина ЯНЮСТ. - Сама узнала об этом из СМИ, но мы не переживаем, даже в группе особо не обсуждали. Думаю, это не обоснованно, и все будет хорошо.

Олег Заикин: «Я считаю, что ничего страшного не происходит» / Фото Ксении РЕБИК

- Мы знаем об этом суде, знаем о юридических проволочках, - уверен студент 2-го курса Олег ЗАИКИН. - Разговаривали с заместителем заведующей кафедрой. Я считаю, что ничего страшного не происходит, и просто продолжаю учебу.

Директор КФ ЧелГУ Раиса ТЮЛЕГЕНОВА рассказала «НГ», что с 2003 года на основании казахстанской лицензии вуз просит Министерство образования и науки РК расширить список специальностей. Проблема тогда обозначилась только в классификаторе: у ЧелГУ в российской лицензии прописаны еще 4 программы специалитета, которые не котируются казахстанскими стандартами.

- Ребята из года в год пытаются подтвердить российский диплом, который выдает КФ ЧелГУ. Но если они заканчивают у нас специалитет, то в казахстанской версии диплома пишется «незаконченный бакалавриат», - отмечает Тюлегенова. - Министерство проверяет нас по стандартам казахстанским, а мы официально работаем по правилам российским. Мы - вуз российский и не выдаем казахстанские дипломы. И это только верхушка айсберга нестыковок с казахстанскими законами.

Когда открывали костанайский филиал, действовало соглашение в рамках Таможенного союза. Но в 2007 году Казахстан принял новый закон «Об образовании» и из него исключили статью, которая разрешала создание филиалов иностранных вузов. Теперь в Казахстане могут работать только международные школы или филиалы вузов, созданные по специальному межправительственному соглашению.

- С этого момента начинаются наши страдания, - вспоминает Тюлегенова. - Открыть новые специальности мы без нового соглашения не можем. До 2010 года о новом соглашении никто не вспоминал. Мы просили, нам отказывали, и на этом все заканчивалось, даже к российскому министерству никаких претензий не предъявляли. Мы знали о проблеме и обращались в оба министерства. В 2010 году, после многочисленных просьб, создали межправительственную комиссию, которая должна была решить судьбу пяти российских вузов, которые работают в Казахстане. Комиссия составила протокол, где прописан прежний режим работы филиалов до принятия нового соглашения. После этого - тишина.

Раиса Тюлегенова и Наталья Нализко добиваются переоформления казахстанской лицензии с 2010 года / Фото Георгия ГОВОРОВА

В 2014 году прокуратура провела проверку в филиале. По словам Раисы Тюлегеновой, никто к лицензии претензий не предъявлял. Вопрос встал со специальностью «Лингвистика» - прокуратура считала, что вуз не может по ней преподавать. Дело дошло до суда, несколько процессов филиал проиграл, и в итоге в тяжбу включилось Министерство иностранных дел России. Тогда конфликт был решен через телефонный разговор министров иностранных дел Сергея Лаврова и Ерлана Идрисова. Вновь приняли решение не трогать филиалы до подписания нового соглашения.

Но в 2019 году НПП «Атамекен» обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить КФ ЧелГУ. Проверка шла 2 дня: с 21 по 22 августа. Прокуратура выписала акт о нарушении, суд на его основании выписал штраф в размере 25 МРП за работу без лицензии. Руководство вуза обратилось в суд, который 4 октября признал правоту прокуратуры. КФ ЧелГУ подал жалобу в областной суд.

- Когда они нас обвиняют в безлицензионной деятельности, прокуратура ссылается на закон «О лицензировании», который уже давно утратил силу, - отмечает заместитель директора по учебной работе КФ ЧелГУ Наталья НАЛИЗКО. - Я бы даже больше согласилась, если бы прокуратура предъявила нам не безлицензионную деятельность, а что лицензия не была переоформлена. Хотя логика МОН РК все равно непонятна. Нам говорят, что образование в нашем филиале должно быть по казахстанским нормам. Но мы же не выдаем казахстанские дипломы, мы - структурное подразделение российского вуза. Мы усматриваем в этом элемент нечестной конкурентной борьбы. Американские и турецкие образовательные учебные заведения работают без проблем и претензий.

В филиале вуза назвали еще одну коллизию в законодательстве - за лицензией на ведение образовательной деятельности может обращаться только юридическое лицо через портал egov. Каким образом это могут сделать иностранные граждане без электронной подписи, непонятно.

- Нас, как волка, красными флажками обложили со всех сторон! Вот просто идет намеренное наступление на российское образование! - считает Раиса Тюлегенова.

14-15 октября состоялась встреча представителей Министерств образования РК и РФ, на которой решили продолжить работу над соглашением. Российская сторона готова прислать своих юристов, чтобы уладить этот вопрос. Заместитель директора КФ ЧелГУ сообщила, что работа над соглашением должна быть завершена до 7 ноября, в этот день в Омске встретятся президенты Казахстана и России. Если соглашение не будет подписано, этот вопрос внесут в повестку встречи в верхах. На благоприятный для филиала исход надеется и руководство российского вуза.

- Последние два месяца я жил между Москвой и Челябинском, чтобы способствовать решению этого вопроса, - сообщил 22 октября в интервью ИА «Полит 74» ректор ЧелГУ Сергей ТАСКАЕВ. - И все получилось: на минувшей неделе в Нур-Султане состоялось заседание межправительственной комиссии, где было решено в оперативном порядке подготовить такое соглашение к подписанию.

Ну а пока в костанайском филиале успокаивают студентов и их родителей.

- Российской лицензии нас лишить не могут априори, потому что она выдана МОН РФ, - считает Наталья Нализко. - Пока МОН РК не отзовет лицензию через суд, мы продолжим легально работать. А в суд они не подадут, потому что у них, по сути, нет такого права. Вопрос нашего существования - это вопрос международного права. МОН РК не может это решить в одностороннем порядке. Даже вопрос не стоит о закрытии нашего филиала, проблема в том, как убрать нестыковки в законодательстве. Еще Нурсултан Назарбаев на встрече с Путиным в Челябинске предложил открывать филиалы казахстанских вузов в России. Сейчас урегулируем, как и на каких условиях мы будем работать друг у друга.

Гипотетически Комитет по контролю в сфере образования может предпринять меры по отзыву лицензии филиала ЧелГУ через суд. Но за почти три недели после частного постановления суда это сделано не было.