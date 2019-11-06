"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"

Вопрос 24-летнего учителя физики гимназии им. Горького Артёма МОСКАЛЕНКО стал решающим в 4-й игре осенней серии «Что? Где? Когда?», которая прошла в субботу, 2 ноября. При счете 4:5 в пользу телезрителей волчок остановился на письме из Костаная.

Кадр из видео

Команде Елены Потаниной нужно было за минуту найти ответ о том, что в 1737 году удалось доказать ученому, изображенному на гравюре Жана Тале. После обсуждения игроки попросили помощь клуба, а затем предположили, что ученому удалось доказать наличие Северного морского пути. Правильный ответ позже озвучил игрок команды Михаил Карпук: учёному удалось доказать приплюснутость полюсов Земли. Эту версию он озвучивал ещё на первых секундах обсуждения, но коллеги обсуждать её не стали. Прозвучала она и в течение 20 секунд помоши клуба. Но в итоге знатоки проиграли.

Приз автору вопроса составил 100 000 рублей. Сам Артём Москаленко игру в прямом эфире не смотрел, о победе узнал от друзей, а программу увидел на следующий день в Интернете. Письмо он отправил ещё в июне и не знал, что прошёл отбор.

- Я был в отпуске, читал художественную литературу, случайно наткнулся на этот факт, - рассказал «НГ» Артём. – Отправляю вопросы на «Что? Где? Когда?» уже больше года и этот был лишь очередной попыткой. Удивительно, что вопрос был отобран так быстро, обычно люди ждут почти год. Думаю, мне повезло. Предыдущие вопросы были текстовые, предполагаю, что этот вопрос заинтересовал редакторов телеигры за счёт наглядности гравюры. Этот вопрос, как и другие, не был сложным. Победу воспринял спокойно, я отправлял его скорее ради интереса. Я обычно болею за знатоков, поэтому в какой-то степени даже обидно, что они проиграли.

Москаленко - выпускник КГПУ им. Султангазина. Преподаёт физику уже 3 года. В школе о его победе узнали от директора, которая сообщила об этом через беседу в соцсетях. Большинство учеников узнали эту новость из Интернета.

- Я смотрела передачу, где участвовал Артём Тимофеевич, по телевизору, - рассказала ученица 8 «А» класса Аня ХЛЫСТУН. – Написала о победе нашего учителя одноклассникам. Они сначала не поверили. Потом обрадовались и начали в шутку делить его выигрыш. Мне, правда, ничего в итоге не досталось. У нас с учителем физики очень хорошие отношения, он часто готовит для нас что-то интересное на урок, много опытов на практике показывает.

В разговоре с «НГ» Артём Москаленко признался, что не видит в своей победе ничего особенного. На что потратить выигранные 100 000 рублей он ещё точно не решил, но предполагает сделать дома ремонт. Пока с ним сотрудники телепередачи не связывались.

После короткого разговора с нами Артём вернулся к ученикам. У 8 класса «А» как раз был первый урок после каникул. Его посвятили изучению термодинамики. Ученики вспоминали уже изученные законы физики, среди которых оказался и закон сохранения энергии.

- Вспоминайте, я приводил вам на уроке пример! - обратился учитель к классу. - Если у кого-то прибыло 100 000 рублей, значит, где-то эти 100 000 убыли. Шучу конечно же.

Фото Ксении РЕБИК