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abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
Цитата-//Вообще-то БелАрусь// Ой извините) надеюсь никто из беларусов кастанайцев не обиделся) Цитата-//ну да, ну да... с замаха на рубль скатился до тявканья моськи на слона... Знакомо,...
06.11.19 16:13
Мститель
Незаконная вырубка леса “в законе”
И Г-н Yorik пришёл к выводу что он здесь самый умный.
06.11.19 16:04
юля елиссева
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: как и она у меня)) на приеме не была)) Бабайка, так ты скидывай реквизиты, куда к тебе на приём записаться можно. Я запишусь.
06.11.19 16:04
Я
Незаконная вырубка леса “в законе”
Yorik: конкретно эту делянку Расшифровываю первое фото специально для вас 31 квартал 19 выдел Прочие рубки 21 года 1 деляна площадью 11 гектар
06.11.19 16:04
Yorik
"Сотрудники не работают, камеры не видят" - особенности наказания нарушителей парковки в Костанае
abaika95: Какой Люде Ба, кто бы тыкал на опечатки/ошибки :lol: abaika95: Тот кто скинул про А есть мнение что именно так формируется гражданское общество. Ну не дурачки ли в самом деле? :-(...
06.11.19 16:02
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"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"

Георгий ГОВОРОВ

6 ноября 2019, 09:21 |  Общество

Вопрос 24-летнего учителя физики гимназии им. Горького Артёма МОСКАЛЕНКО стал решающим в 4-й игре осенней серии «Что? Где? Когда?», которая прошла в субботу, 2 ноября. При счете 4:5 в пользу телезрителей волчок остановился на письме из Костаная.

Кадр из видео

Команде Елены Потаниной нужно было за минуту найти ответ о том, что в 1737 году удалось доказать ученому, изображенному на гравюре Жана Тале. После обсуждения игроки попросили помощь клуба, а затем предположили, что ученому удалось доказать наличие Северного морского пути. Правильный ответ позже озвучил игрок команды Михаил Карпук: учёному удалось доказать приплюснутость полюсов Земли. Эту версию он озвучивал ещё на первых секундах обсуждения, но коллеги обсуждать её не стали. Прозвучала она и в течение 20 секунд помоши клуба. Но в итоге знатоки проиграли.

Приз автору вопроса составил 100 000 рублей. Сам Артём Москаленко игру в прямом эфире не смотрел, о победе узнал от друзей, а программу увидел на следующий день в Интернете. Письмо он отправил ещё в июне и не знал, что прошёл отбор.

- Я был в отпуске, читал художественную литературу, случайно наткнулся на этот факт, - рассказал «НГ» Артём. – Отправляю вопросы на «Что? Где? Когда?» уже больше года и этот был лишь очередной попыткой. Удивительно, что вопрос был отобран так быстро, обычно люди ждут почти год. Думаю, мне повезло. Предыдущие вопросы были текстовые, предполагаю, что этот вопрос заинтересовал редакторов телеигры за счёт наглядности гравюры. Этот вопрос, как и другие, не был сложным. Победу воспринял спокойно, я отправлял его скорее ради интереса. Я обычно болею за знатоков, поэтому в какой-то степени даже обидно, что они проиграли.

Москаленко - выпускник КГПУ им. Султангазина. Преподаёт физику уже 3 года. В школе о его победе узнали от директора, которая сообщила об этом через беседу в соцсетях. Большинство учеников узнали эту новость из Интернета.

- Я смотрела передачу, где участвовал Артём Тимофеевич, по телевизору, - рассказала ученица 8 «А» класса Аня ХЛЫСТУН. – Написала о победе нашего учителя одноклассникам. Они сначала не поверили. Потом обрадовались и начали в шутку делить его выигрыш. Мне, правда, ничего в итоге не досталось. У нас с учителем физики очень хорошие отношения, он часто готовит для нас что-то интересное на урок, много опытов на практике показывает.

В разговоре с «НГ» Артём Москаленко признался, что не видит в своей победе ничего особенного. На что потратить выигранные 100 000 рублей он ещё точно не решил, но предполагает сделать дома ремонт. Пока с ним сотрудники телепередачи не связывались.

После короткого разговора с нами Артём вернулся к ученикам. У 8 класса «А» как раз был первый урок после каникул. Его посвятили изучению термодинамики. Ученики вспоминали уже изученные законы физики, среди которых оказался и закон сохранения энергии.

- Вспоминайте, я приводил вам на уроке пример! - обратился учитель к классу. - Если у кого-то прибыло 100 000 рублей, значит, где-то эти 100 000 убыли. Шучу конечно же.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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* abaika95
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// волчок остановился на письме из Костаная//



Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная")


Вообще после просмотра создалось впечатление что Потанина слабовата для капитана команды,ее никто не слушает,игроки друг друга не слушают в итоге на первых секундах обсуждения прозвучал правильный ответ но все даже не обратили внимание)


А Артем молодец,вопрос интересный)
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§ Victor Yang
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.11.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная"

Сколько копий было сломано в Инстаграме по этому поводу! Слух режет, но так правильно, пока в русском языке не зафиксировали исключение как для Токио. А чтобы никому ничего не резало - по-русски должно быть название "Кустанай". И я хотел бы узнать - осмелятся ли наши власти, при переходе на латиницу, издать указ об изменении написании названия на английском языке - вместо Kostanai - Qostanai?
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§ юля елиссева
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Или как несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная

Все логично! Для русскоязычного человека безударная О произносится как А. С этим ничего не поделаешь. Придется или всякий раз слушать как россияне коверкают название города или просто вернуть традиционный для русского языка вариант написания Кустанай. Для кумысных патриотов сразу поясню, россияне ведь не имеют ничего против казахского варианта названий российских городов - Маскеу, Орынбор, Омбы, Челяби и остальные. Также как китайцы не требуют весь мир называть их ханьцами, а столицу Бенджином. Или азербайджанцы, которые совсем не против что название их столицы Баки, весь мир произносит как Баку.

[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2019 - 10:00]
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* abaika95
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Qostanai//

Да вроде везде уже используют именно такое написание)


Цитата-//чтобы никому ничего не резало - по-русски должно быть название "Кустанай//

И Шымкент-чимкент и Кокшетау-кокчетав да?)
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* yudjin
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6188
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.11.19 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
на английском языке - вместо Kostanai - Qostanai

По-моему на английском и википедия это подверждает в конце Y
Kostanay (Kazakh: Қостанай, romanized: Qostanaı, قوستاناي; Russian: Костанай, romanized: Kostanay)

[Исправлено: yudjin, 06.11.2019 - 10:04]
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§ Victor Yang
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12103
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.11.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да вроде везде уже используют именно такое написание)

Это по-казахски. Слабо англоязычным так указывать?
Цитата:
yudjin:
По-моему на английском и википедия это подверждает в конце Y

Возможно, не спорю. Тут важно чтобы власти Казахстана поменяли английский язык так как им надо.

Вот интересные рассуждения бывшего чиновника:
http://shymkent.kz/index.php?previd=82042

[Исправлено: Victor Yang, 06.11.2019 - 10:08]
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§ юля елиссева
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И Шымкент-чимкент и Кокшетау-кокчетав да?)

совершенно верно! Казахский вариант - это казахский вариант. Остальные народы пишут и произносят в соответствии с нормами своих языков. Другие народы ведь называют Казахстан и Казакистан, Казахистан, Казакистон, Хасаг улс и ничего страшного от этого не происходит.

[Исправлено: юля елиссева, 06.11.2019 - 10:21]
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* abaika95
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Слабо англоязычным так указывать?//


Незнаю (моргает глазками) наверно слабо))


Цитата-//ничего страшного от этого не происходит//

Может быть) а может и нет)
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§ Vit
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8500
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.11.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Цитата:
Хасаг улс и ничего страшного от этого не происходит
Происходит. Слабый человек. В нашем случии государство пытается казаться а не быть. Любое коверкание будет раздражать слабого.)
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§ maxsaf
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: несколько раз режуще слух произнес ведущий "из кАстаная")


Мы тоже смотрели передачу.
Кустанай, вперед! Молодец, кустанаец! ))) :lol: :-)
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§ юля елиссева
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1382
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.11.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Любое коверкание будет раздражать слабого.)

Монголы всегда называли и впредь будут называть казахов хасагами. И Казахстан всегда будут называть Хасаг улс. И будет глупо, если мы издадим закон, обязывающий монголов писать и называть нас иначе. Но, почему-то не считается глупостью принять закон прописывающий как должно звучать название казахстанских городов на русском языке.
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§ maxsaf
"Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная рассказал, как он обыграл весь клуб "Что? Где? Когда?"
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3953
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.11.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Но, почему-то не считается глупостью принять закон прописывающий как должно звучать название казахстанских городов на русском языке

А что за закон такой? Я не в курсе ))
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* abaika95
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Слабый человек. В нашем случии государство пытается казаться а не быть. Любое коверкание будет раздражать слабого//


Не слабого а пытающегося доказать свою национальную исключительность) вечный спор Белорусь-Белоруссия,в Украине или на Украине,киргизы-кыргызы,Ашгабад-Ашхабад,Тошкент-Ташкент)


И кстати про слабость,взрослое население России(в частности европейской ее части) очень порой агерссивно реагирует на то что по Казахски Россия-Ресей,Русский-Орыстар) некоторых прям возмущало как это его жителя великой державы которую боиться Америка,какие-то степные азиаты как-то неуважительно называют Орыс) кумысные/квасные патриоты есть везде так сказать)
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* abaika95
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1423
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.11.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Молодец, кустанаец//

Кустанай не режет слух как инородное кАстанай) только и всего)
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§ таноми52
Re: "Я обычно болею за знатоков" - учитель из Костаная...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1238
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.11.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
,взрослое население России(в частности европейской ее части) очень порой агерссивно реагирует на то что по Казахски Россия-Ресей,Русский-Орыстар) некоторых прям возмущало как это его жителя великой державы которую боиться Америка,какие-то степные азиаты как-то неуважительно называют Орыс)



...взрослое население России...очень порой агрессивно реагирует...?
Что за бред? Что за домыслы?
"Взрослым" россиянам глубоко безразлично, как там по-казахски...Они и не слышат у себя этих слов:"орыс, Ресей...". Или Вы думаете, они день и ночь лазят по казахским сайтам в поисках к чему бы придраться в бывших республиках СССР?
"...какие-то степные азиаты..."- да это провокация чистейшей воды!
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