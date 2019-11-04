Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос костанайца даже с помощью клуба

Знатоки "Что? Где? Когда?" не сумели правильно ответить на вопрос телезрителя из Костаная Артема Москаленко, прозвучавший в четвертой игре осенней серии. Программа вышла в эфир в субботу, 2 ноября, на Первом канале, передает Tengrinews.kz.

Артем - учитель физики. Он спросил, что в 1737 году удалось доказать ученому, изображенному на гравюре Жана Тале.

После минуты обсуждения команда Елены Потаниной попросила помощь клуба, а затем предположила, что ученому удалось доказать наличие северного морского пути.

Однако правильный ответ оказался совсем другим. В результате телезритель выиграл 100 тысяч рублей. Смотрите эпизод с 54.36.