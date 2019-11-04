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Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос костанайца даже с помощью клуба

4 ноября 2019, 10:06 |  Общество

Знатоки "Что? Где? Когда?" не сумели правильно ответить на вопрос телезрителя из Костаная Артема Москаленко, прозвучавший в четвертой игре осенней серии. Программа вышла в эфир в субботу, 2 ноября, на Первом канале, передает Tengrinews.kz

Артем - учитель физики. Он спросил, что в 1737 году удалось доказать ученому, изображенному на гравюре Жана Тале.

После минуты обсуждения команда Елены Потаниной попросила помощь клуба, а затем предположила, что ученому удалось доказать наличие северного морского пути.

Однако правильный ответ оказался совсем другим. В результате телезритель выиграл 100 тысяч рублей. Смотрите эпизод с 54.36.
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§ 3DO
Re: Знатоки "Что? Где? Когда?" не ответили на вопрос...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1952
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 04.11.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно было и написать в статье правильный ответ, без просмотра видоса. Впрочем ладно уже, узнал его в другой газете :) Молодец, Артем!
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