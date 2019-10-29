Два условных, четыре штрафа, одно освобождение: приговор экс-начальнику отдела миграционной службы и его подельникам вынесли в Костанае

Приговор начальнику отдела миграционной службы управления полиции Костаная Кумару Байжанову и еще шести подсудимым по тому же делу вынесли сегодня, 29 октября. Байжанов обвинялся в организации преступной схемы по систематическому получению взяток от иностранных граждан.

Они передавали взятки через гражданку РФ Галину Кравчук, ей было предъявлено обвинение в пособничестве. Иностранцы, среди которых граждане России, Армении и Таджикистана, передававшие взятки за незаконное получение документов для себя и своих родственников, также оказались на скамье подсудимых.

Преступная схема заключалась в том, что документы о получении временной регистрации на территории Казахстана, вида на жительство, разрешений на осуществление трудовой деятельности оформлялись без личного присутствия иностранцев в отделе миграционной полиции. Документы они получали в газетном киоске, расположенном по ул. Тауелсиздик, 114, который арендовала Галина Кравчук. Предварительно туда же приносили и завернутые в газету деньги. Часть денег забирала себе Кравчук, часть относила Байжанову, который передавал ей готовые документы. Взяткодателей оказалось пятеро - Мушег Закоян, Артур Егиазарян, Эдвард Манукян, Хуснуддин Махмадов и Илья Гребенюк.

28 октября все подсудимые успели заключить процессуальное соглашение, поэтому получили довольно мягкие наказания.

- Байжанова признать виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, пожизненно запретить занимать государственные должности, должности судьи, - зачитал приговор судья Арман КАБЕНОВ. - Кравчук признать виновной и назначить 4 года лишения свобода с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

Закоян, Егиазарян, Манукян, Махмадов и Гребенюк получили наказание в виде штрафов в 10-кратном размере от суммы взяток. Так как взятки были не очень большими, суммы штрафов составили от 250 000 тенге до 1 млн 200 000 тенге. Самый большой штраф был назначен Хуснуддину Махмадову. Во время следствия и судебных разбирательств, с 3 июня по 29 октября, он находился под арестом. Согласно приговору арест с него сняли, а почти 5 месяцев под стражей «перевели» на деньги из расчета 4 МРП за один день.

- Махмадов находился под стражей 148 дней, - пояснил суть приговора судья. - В денежном выражении это превысило назначенную ему сумму штрафа, поэтому его наказание считается отбытым. В связи с чем его освободили в зале суда. Дополнительное наказание о запрете занимать определенные должности за ним сохраняется пожизненно.

Махмадов вышел из-за стеклянного ограждения прямо в зале суда, его радостно встречали друзья. В целом, родственники и друзья подсудимых остались довольны приговором.

Когда из зала суда в наручниках выводили Байжанова, кто-то из присутствующих крикнул ему: «Давай, Кумар, держись!»

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ксении РЕБИК