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Два условных, четыре штрафа, одно освобождение: приговор экс-начальнику отдела миграционной службы и его подельникам вынесли в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

29 октября 2019, 11:07 |  Криминал

Приговор начальнику отдела миграционной службы управления полиции Костаная Кумару Байжанову и еще шести подсудимым по тому же делу вынесли сегодня, 29 октября. Байжанов обвинялся в организации преступной схемы по систематическому получению взяток от иностранных граждан.

Они передавали взятки через гражданку РФ Галину Кравчук, ей было предъявлено обвинение в пособничестве. Иностранцы, среди которых граждане России, Армении и Таджикистана, передававшие взятки за незаконное получение документов для себя и своих родственников, также оказались на скамье подсудимых.

Преступная схема заключалась в том, что документы о получении временной регистрации на территории Казахстана, вида на жительство, разрешений на осуществление трудовой деятельности оформлялись без личного присутствия иностранцев в отделе миграционной полиции. Документы они получали в газетном киоске, расположенном по ул. Тауелсиздик, 114, который арендовала Галина Кравчук. Предварительно туда же приносили и завернутые в газету деньги.  Часть денег забирала себе Кравчук, часть относила Байжанову, который передавал ей готовые документы. Взяткодателей оказалось пятеро - Мушег Закоян, Артур Егиазарян, Эдвард Манукян, Хуснуддин Махмадов и Илья Гребенюк.

28 октября все подсудимые успели заключить процессуальное соглашение, поэтому получили довольно мягкие наказания.

- Байжанова признать виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, пожизненно запретить занимать государственные должности, должности судьи, - зачитал приговор судья Арман КАБЕНОВ. - Кравчук признать виновной и назначить 4 года лишения свобода с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности.

Закоян, Егиазарян, Манукян, Махмадов и Гребенюк получили наказание в виде штрафов в 10-кратном размере от суммы взяток. Так как взятки были не очень большими, суммы штрафов составили от 250 000 тенге до 1 млн 200 000 тенге. Самый большой штраф был назначен Хуснуддину Махмадову. Во время следствия и судебных разбирательств, с 3 июня по 29 октября, он находился под арестом. Согласно приговору арест с него сняли, а почти 5 месяцев под стражей «перевели» на деньги из расчета 4 МРП за один день.

 

- Махмадов находился под стражей 148 дней, - пояснил суть приговора судья. - В денежном выражении это превысило назначенную ему сумму штрафа, поэтому его наказание считается отбытым. В связи с чем его освободили в зале суда. Дополнительное наказание о запрете занимать определенные должности за ним сохраняется пожизненно.

Махмадов вышел из-за стеклянного ограждения прямо в зале суда, его радостно встречали друзья. В целом, родственники и друзья подсудимых остались довольны приговором.

Когда из зала суда в наручниках выводили Байжанова, кто-то из присутствующих крикнул ему: «Давай, Кумар, держись!»

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Два условных, четыре штрафа, одно освобождение: приговор...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5770
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверное процента 4-5 садят.
остальные просто не попались.
или.
вон курятник так и ходит на свободе.
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§ alex_60
Re: Два условных, четыре штрафа, одно освобождение: приговор...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5770
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.10.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//кто-то из присутствующих крикнул ему: «Давай, Кумар, держись!»//
было уже такое ,
потом их собирали. лекцию читали.
ноль.
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