Форум
Гога
Василий Левит выиграл второй бой на чемпионате мира-2019 по боксу
Уже и сегодня выиграл 18.09.2019 - Левит Василий Казахстан -Яшеш Хуссейн Иордания 4:1 ,
18.09.19 18:10
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Вот работяги, сели обедатью Расскидали - мусор. Вообще мрак, раскидали мусор. Капец.. Полная Деградация.
18.09.19 17:59
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vital: Опять придётся гусей в тарановке заводить) В Тарановке - нет. В - Айете... :lol: :lol: :oops:
18.09.19 16:55
таноми52
Подборка фильмов о школе
Ваш земляк: Посмотрите "Семь жизней" с Уиллом Смитом. Соглашусь с Вами, Земляк. Я видела фильм несколько лет назад. Фильм глубокий,добрый, но тяжёлый. И смотреть его надо не один раз....
18.09.19 16:51
Vital
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: Драг смотри там Аккуратней. А то неправильно поймут и за шпионаж депортируют из страны к нам. Опять придётся гусей в тарановке заводить)
18.09.19 16:36
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 сентября 2019, 15:42 |  Криминал

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела миграционной службы управления полиции Костаная Кумара Байжанова суд № 2 начал рассматривать сегодня, 18 сентября. Кроме него, на скамье подсудимых 6 граждан разных стран: России, Армении и Таджикистана.

Кумара Байжанова и Галину Кравчук завели в зал суда в наручниках

Байжанов обвиняется в организации преступной схемы по систематическому получению взяток от иностранцев. Деньги передавались через гражданку РФ Галину Кравчук, которая обвиняется в пособничестве. Мушег Закоян, Артур Егиазарян, Эдвард Манукян, Хуснуддин Махмадов и Илья Гребенюк обвиняются в передаче взяток за незаконное получение документов для себя, либо для своих родственников и знакомых.

Байжанов, Кравчук и Махмадов находятся под арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

- С 1 марта по 3 июня 2019 года Байжанов, осознавая свою противоправную деятельность, с выгодой для себя лично организовал преступную схему по регулярному получению взяток за выдачу иностранным гражданам документов о получении временной регистрации на территории Казахстана, вида на жительство, разрешений на осуществление трудовой деятельности, - зачитал обвинительное заключение прокурор Амирхан АСКАРОВ. - Документы оформлялись без личного присутствия в отделе миграционной полиции, без оформления перечня документов, предписанного законом. Для осуществления своей преступной деятельности Байжанов выбрал Кравчук, которая арендовала газетный киоск по ул. Тауелсиздик, 114. В киоск приходили иностранные граждане, которым Кравчук озвучивала стоимость услуг. Денежные суммы в виде взяток передавались Байжанову в газетах под видом свежей прессы.

 

Согласно обвинительному заключению, стоимость своих услуг Байжанов оценивал в суммы от 3 000 до 7 000 тенге с человека, из которых 1 000 тенге Кравчук брала себе за услуги посредника.

Гражданин Таджикистана Хуснуддин Махмадов (слева) также находится под арестом

По материалам дела, 3 июня 2019 года гражданин Таджикистана Хуснуддин Махмадов обратился в отдел миграционной службы УВД Костаная, чтобы получить вид на жительство. Там ему объяснили, какой требуется перечень документов. Махмадов сказал, что у него будут трудности с оформлением всех документов, тогда ему посоветовали обратиться за помощью к Кравчук. Арендатор киоска заявила, что «в любом случае нужна взятка», и свела его с Байжановым. В кабинете начальник отдела миграционной службы набрал на калькуляторе сумму взятки - 120 000. Эти деньги Махмадов передал через Кравчук Байжанову за беспрепятственное оформление вида на жительство.

На скамье подсудимых также граждане Армении и Казахстана

5 июня СМИ сообщили о задержании Байжанова и в тот же день ситуацию прокомментировал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Чтение обвинительного заключения заняло около 40 минут. Судья Арман Кабенов сообщил подсудимым, что в течение недели они должны ознакомиться с обвинительными актами и на следующем слушании выразить свое отношение в части признания или непризнания вины.

Очередное судебное заседание назначено на 26 сентября.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА и Сергея ФИЛАНОВИЧА
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.09.19 16:31 Вторая половина недели будет ветреной и дождливой в Костанайской области
18.09.19 13:14 Если не тратить бюджет на форумы и фестивали, многих трагедий можно избежать - депутат
18.09.19 12:03 Василий Левит выиграл второй бой на чемпионате мира-2019 по боксу
18.09.19 09:51 ХК "Горняк" провел первые домашние матчи в рамках чемпионата РК
18.09.19 09:24 На переезде станции Шамалган провели следственный эксперимент с автобусом
17.09.19 20:24 «Мог ли я, давая личные гарантии, замышлять невозврат кредита?» - Василий Розинов
17.09.19 19:57 Работу по проверке водителей автобусных маршрутов усиливает полиция в Костанае
17.09.19 17:12 Полиция нашла мальчика, не вернувшегося домой после уроков в Рудном
17.09.19 16:28 Брали в аренду и «продавали»: по делу о квартирном мошенничестве допросили свидетелей в суде Костаная
17.09.19 15:46 Чем опасен отказ от прививок

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Директор департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев предложил внедрить в школах японский метод воспитания трудолюбия через уборку помещений. Поддерживаете ли вы это предложение?
Да. Уборка в классе - дело несложное, зато дети научатся уважать чужой труд.
65 % 65.9%
Да. Если дети будут работать добровольно и при согласии родителей.
5 % 5.8%
Нет. Воспитывать трудолюбие нужно в семьях, а школы должны давать знания.
18 % 18.5%
Нет. Эксплуатация детского труда в Казахстане запрещена законом.
9 % 9.8%
Проголосовало: 173

Сейчас на сайте
Гостей: 187
Пользователей: 1
Всего: 188

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх