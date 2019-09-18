«Взятки под видом свежей прессы» - процесс по делу экс-начальника отдела миграционной службы начался в Костанае

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела миграционной службы управления полиции Костаная Кумара Байжанова суд № 2 начал рассматривать сегодня, 18 сентября. Кроме него, на скамье подсудимых 6 граждан разных стран: России, Армении и Таджикистана.

Кумара Байжанова и Галину Кравчук завели в зал суда в наручниках

Байжанов обвиняется в организации преступной схемы по систематическому получению взяток от иностранцев. Деньги передавались через гражданку РФ Галину Кравчук, которая обвиняется в пособничестве. Мушег Закоян, Артур Егиазарян, Эдвард Манукян, Хуснуддин Махмадов и Илья Гребенюк обвиняются в передаче взяток за незаконное получение документов для себя, либо для своих родственников и знакомых.

Байжанов, Кравчук и Махмадов находятся под арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

- С 1 марта по 3 июня 2019 года Байжанов, осознавая свою противоправную деятельность, с выгодой для себя лично организовал преступную схему по регулярному получению взяток за выдачу иностранным гражданам документов о получении временной регистрации на территории Казахстана, вида на жительство, разрешений на осуществление трудовой деятельности, - зачитал обвинительное заключение прокурор Амирхан АСКАРОВ. - Документы оформлялись без личного присутствия в отделе миграционной полиции, без оформления перечня документов, предписанного законом. Для осуществления своей преступной деятельности Байжанов выбрал Кравчук, которая арендовала газетный киоск по ул. Тауелсиздик, 114. В киоск приходили иностранные граждане, которым Кравчук озвучивала стоимость услуг. Денежные суммы в виде взяток передавались Байжанову в газетах под видом свежей прессы.

Согласно обвинительному заключению, стоимость своих услуг Байжанов оценивал в суммы от 3 000 до 7 000 тенге с человека, из которых 1 000 тенге Кравчук брала себе за услуги посредника.

Гражданин Таджикистана Хуснуддин Махмадов (слева) также находится под арестом

По материалам дела, 3 июня 2019 года гражданин Таджикистана Хуснуддин Махмадов обратился в отдел миграционной службы УВД Костаная, чтобы получить вид на жительство. Там ему объяснили, какой требуется перечень документов. Махмадов сказал, что у него будут трудности с оформлением всех документов, тогда ему посоветовали обратиться за помощью к Кравчук. Арендатор киоска заявила, что «в любом случае нужна взятка», и свела его с Байжановым. В кабинете начальник отдела миграционной службы набрал на калькуляторе сумму взятки - 120 000. Эти деньги Махмадов передал через Кравчук Байжанову за беспрепятственное оформление вида на жительство.

На скамье подсудимых также граждане Армении и Казахстана

5 июня СМИ сообщили о задержании Байжанова и в тот же день ситуацию прокомментировал начальник департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

Чтение обвинительного заключения заняло около 40 минут. Судья Арман Кабенов сообщил подсудимым, что в течение недели они должны ознакомиться с обвинительными актами и на следующем слушании выразить свое отношение в части признания или непризнания вины.

Очередное судебное заседание назначено на 26 сентября.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА и Сергея ФИЛАНОВИЧА