Задержание начальника отдела миграционной службы Костаная прокомментировал начальник ДП
Артём МАРУСИЧ
Это произошло в ходе совместного брифинга департамента АДГСПК РК и департамента полиции, посвященного ключевым направлениям сотрудничества ведомств по противодействию коррупции. Брифинг состоялся сегодня, 5 июня. На нем Салауат Муксимов и Бекет Аймагамбетов рассказывали о дорожной карте совместной антикоррупционной работы.
Корреспондент "НГ" в ходе брифинга попросил руководителей департаментов прокомментировать информацию, которую озвучили накануне вечером республиканские СМИ со ссылкой на Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Они сообщили о том, что начальник отдела миграционной службы Костаная задержан по подозрению в систематическом получении взяток.
- Три месяца назад ко мне обратился начальник управления миграционной службы, - сообщил генерал-майор полиции Бекет АЙМАГАМБЕТОВ. - Сказал: «Я подозреваю что начальник отдела УП города нечист на руку, давайте его уволим». В этот момент приходит отец этого гражданина (начальника отдела миграционной службы Костаная - «НГ»): «Моего честного сына преследует начальник управления миграционной полиции, не дает ему работать».
По словам Аймагамбетова, сотрудника он направил на дисциплинарную комиссию, которая объявила ему «Неполное служебное соответствие».
- За руку никто не поймал, но за следующее любое нарушение он должен был быть уволен, - продолжил генерал. - Этим вопросом управление собственной безопасности тоже занималось. Но антикоррупционная служба опередила. Если подозрения подтвердятся, мы готовы с ним распрощаться.
На просьбу назвать фамилию задержанного сотрудника, Аймагамбетов ответил:
- Могу озвучить, но пусть сначала ему предъявят обвинения.
Между тем, по данным "НГ", речь идет о подполковнике полиции Кумаре Байжанове.
«НГ» также интересовал вопрос, почему на сайте департамента полиции, структура управления полиции раскрыта только до уровня заместителей начальника. Уточнить данные начальника отдела невозможно. В то время как на сайтах акиматов, например, указаны даже имена специалистов.
Советник начальника Департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА пояснила, что сайт департамента находится на сайте министерства внутренних дел и им же управляется.
Фото Артема МАРУСИЧА
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