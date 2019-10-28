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Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit: раннии произведения. Я Уиталик, жги! Давай чо нить из свежего! Рс ну ты и аву себе выбрал. Ты хоть пиши по реже теперь :-o а то от твоего махания рукой в глазах рябить начинает... ;-)
28.10.19 20:48
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Сегодня флуд - добрый, хороший. Не расслабляйся и бдидельность не теряй :lol: maxsaf: Или кого-то не хватает Своих не бросаем. Надеюсь скоро Шура будет с нами.
28.10.19 20:47
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
А нет "Земляка" не видать. Ну думаю ещё вернётся. ;-)
28.10.19 20:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: Или кого-то не хватает? )) Да вроде все в сборе. Посмотрим.
28.10.19 20:44
elektron
Ролик «Лапша Архимеда» прокомментировали представители акимата Костанайской области
abaika95: а Акиму такие признания наверно не очень по душе) причем подставные) Ну дадут 3-5 лет, по УДО через год, а то и раньше выйдет. Зато форум устаканится! :lol:
28.10.19 20:41
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За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать авто

28 октября 2019, 14:18 |  Государство
Как именно могут ужесточить наказания за пьяное вождение в Казахстане, рассказал замминистра внутренних дел. По его словам, изучаются законодательства России и Беларуси, передает Sputniknews.kz.

Фото © Sputnik

Ужесточение наказания для водителей в Казахстане намерены вводить по опыту России и Беларуси, где практикуют конфискацию авто за повторные нарушения. Об этом в кулуарах мажилиса заявил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

Он уточнил, что законодательные новеллы будут вводить по поручению президента.

 

"Много фактов, когда наши граждане управляют авто, вообще без водительского удостоверения. Когда водители продолжают управлять автомобилем, после того как они были лишены прав за определенное правонарушение. С учетом этого мы изучаем возможности к ужесточению мер санкций по этим статьям", - сообщил журналистам Марат Кожаев.

Первый замминистра уточнил, что МВД Казахстана изучает российское и белорусское законодательство. К примеру, в Беларуси за неоднократные нарушения правил дорожного движения предусмотрена конфискация авто.

"Вот где-то по этому пути мы пойдем. Мы ужесточим санкции по определенным правонарушениям, прежде всего это касается людей, которые лишены водительского удостоверения за совершенное правонарушение, управление в нетрезвом состоянии", - уточнил он.

Марат Кожаев уточнил, что сейчас идет обсуждение поправок в закон с учетом депутатских замечаний. Он заверил, что мера наказания за нарушения ПДД будет соразмерна совершенному правонарушению.

27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание для водителей, допускающих вождение в нетрезвом виде.

"Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за управление транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство", - сообщил президент в Twitter.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5720
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//законодательные новеллы//

а почему не повести и рассказы.
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§ Сталкер
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 112
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 28.10.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В целом, конфискацию фактически орудия правонарушения, в случае если автомобилем управляет лицо, ранее лишённое права управления транспортным средством, можно только приветствовать.

Наказание должно быть соответствующее - только арест сроком от 30 до 75 суток и без альтернативы назначения наказания в виде уплаты штрафа, но и, разумеется, с одновременным наложением дополнительного взыскания - конфискацией орудия совершения правонарушения, то бишь автомобиля... Вполне справедливо.
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§ MedVed820607
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 28.10.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
можно только приветствовать.

Однако следует четко прописать что, куда и почему. Дабы собственник имущества которое к примеру было в аренде (кар-шеринг и т.п.) мог взыскать с нарушившего стоимость имущества и/или имел преимущественное право выкупа автомобиля с последующим правом взыскания затрат. А начнут у нас суды вешать "предпринимательский риск" на собственников.
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§ Тот самый
Re: За повторное нарушение ПДД в Казахстане хотят конфисковывать...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 210
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
В целом, конфискацию фактически орудия правонарушения, в случае если автомобилем управляет лицо, ранее лишённое права управления транспортным средством, можно только приветствовать.


А если нарушитель - не владелец? Ездит по доверенности. Да и в целом, автомобиль - частная собственность, как бы он на нем не ездил, конфисковывать - не правильно.

Этот закон принимают от бессилия справиться с ситуацией, в дальнейшем статьи, за которые можно конфисковать расширят. И будут конфисковывать за неуплату парковки, неуплату налога или езду без страховки.

Куча камер на дорогах стоит, но ущербное ПО только и может, что выписать штраф за пересечение виртуальной СТОП-линии или проезд на красный. В чем проблема на лету считывать номера всех проезжающих машин, определять, что владельца лишили права управления и передавать эту информацию дорожной полиции для задержания?
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