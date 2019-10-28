Ужесточение наказания для водителей в Казахстане намерены вводить по опыту России и Беларуси, где практикуют конфискацию авто за повторные нарушения. Об этом в кулуарах мажилиса заявил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

Он уточнил, что законодательные новеллы будут вводить по поручению президента.

"Много фактов, когда наши граждане управляют авто, вообще без водительского удостоверения. Когда водители продолжают управлять автомобилем, после того как они были лишены прав за определенное правонарушение. С учетом этого мы изучаем возможности к ужесточению мер санкций по этим статьям", - сообщил журналистам Марат Кожаев.

Первый замминистра уточнил, что МВД Казахстана изучает российское и белорусское законодательство. К примеру, в Беларуси за неоднократные нарушения правил дорожного движения предусмотрена конфискация авто.

"Вот где-то по этому пути мы пойдем. Мы ужесточим санкции по определенным правонарушениям, прежде всего это касается людей, которые лишены водительского удостоверения за совершенное правонарушение, управление в нетрезвом состоянии", - уточнил он.

Марат Кожаев уточнил, что сейчас идет обсуждение поправок в закон с учетом депутатских замечаний. Он заверил, что мера наказания за нарушения ПДД будет соразмерна совершенному правонарушению.

27 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание для водителей, допускающих вождение в нетрезвом виде.

"Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за управление транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство", - сообщил президент в Twitter.