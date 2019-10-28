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28.10.19 14:05
kbkz1980
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Шура,как день автомобилиста отметили?
28.10.19 13:52
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: интересно ,автобусы к вам едят из Костаная.как раньше. Это же сколько дней в дороге?
28.10.19 13:47
Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
Ааааа)))) Ещё про реконструкцию зданий на балансе ДКНБ области забыл. Там же технадзорит всё тот же Кусаинов)))) Так что всё понятно, откуда ноги растут))))
28.10.19 13:42
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Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
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Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение

28 октября 2019, 09:41 |  Государство

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов

"Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за вождение транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство", - написал Токаев в своем Twitter.

Напомним, в Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Административный кодекс РК предполагает четыре формы наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:

Лишение прав:
- на три года, если водитель был пьян, но не совершил ДТП;
- на четыре года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии;
- на пять лет, если при этих обстоятельствах пострадали люди, другие транспортные средства.

Арест и лишение прав:
- 15 суток и шесть лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения;
- 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз.

Арест на 20 суток, если водитель управлял в пьяном виде и при этом уже был лишен прав.

Штраф:
- беременным женщинам;
- матерям, которые воспитывают детей до 14 лет;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- несовершеннолетним;
- женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет.

За отказ от медицинского освидетельствования водителя лишат прав на три года.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда читаешь- езда в пьяном виде.
ассоциации- выпил бутылку водки и поехал.
есть такие конечно.
но в основном "езда в пьяном виде",
это развод- вы вчера пиво пили.
руки уже почесывают, полицаи.
такса развода увеличится.
а по факту это что Медведев сказал неделю назад,
тут и наши..
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§ alex_60
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и почему за это позорище, пакетики бумажные,
которые в рот суют,
не лишают работы.тысячу лет до нашей эры.
почему у них нет трубочек, или что там там сейчас.
думаю есть.
но за использование лишают зарплаты.
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§ Добринцофф
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6769
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 28.10.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
но в основном "езда в пьяном виде", это развод- вы вчера пиво пили.

Что значит вчера и сколько пива?
Может вы до 3 ночи 3 полторашки выпили,а в 8 утра поехали на работу.
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§ alex_60
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что значит вчера и сколько пива?


вчера это вчера. ночь это уже сегодня.
да и большому "полторашки" это же голимая моча.
сто лет не пил.
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§ maxsaf
Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
0.5 промилле это много или мало, кто в курсе?
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