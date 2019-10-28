Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде, передает Tengrinews.kz.

Фото Турар Казангапов

"Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за вождение транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство", - написал Токаев в своем Twitter.

Напомним, в Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Административный кодекс РК предполагает четыре формы наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:

Лишение прав:

- на три года, если водитель был пьян, но не совершил ДТП;

- на четыре года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии;

- на пять лет, если при этих обстоятельствах пострадали люди, другие транспортные средства.

Арест и лишение прав:

- 15 суток и шесть лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения;

- 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз.

Арест на 20 суток, если водитель управлял в пьяном виде и при этом уже был лишен прав.

Штраф:

- беременным женщинам;

- матерям, которые воспитывают детей до 14 лет;

- инвалидам 1 и 2 групп;

- несовершеннолетним;

- женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет.

За отказ от медицинского освидетельствования водителя лишат прав на три года.