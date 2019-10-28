Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за езду в пьяном виде, передает Tengrinews.kz.
Фото Турар Казангапов
"Поручил внести изменения в законодательство: ужесточить наказание за вождение транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотокрадство", - написал Токаев в своем Twitter.
Напомним, в Казахстане легкой степенью опьянения считается обнаружение в крови 0,5 промилле алкоголя. Административный кодекс РК предполагает четыре формы наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения:
Лишение прав:
- на три года, если водитель был пьян, но не совершил ДТП;
- на четыре года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии;
- на пять лет, если при этих обстоятельствах пострадали люди, другие транспортные средства.
Арест и лишение прав:
- 15 суток и шесть лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения;
- 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз.
Арест на 20 суток, если водитель управлял в пьяном виде и при этом уже был лишен прав.
Штраф:
- беременным женщинам;
- матерям, которые воспитывают детей до 14 лет;
- инвалидам 1 и 2 групп;
- несовершеннолетним;
- женщинам старше 58 лет и мужчинам после 63 лет.
За отказ от медицинского освидетельствования водителя лишат прав на три года.
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