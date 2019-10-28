Форум
Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
директор пляжа: О чем речь, если сданные в эксплуатацию квартиры в юбилейном оставляют желать лучшего. Это всё потому, что подрядные организации осуществляют строительство с существенным...
28.10.19 14:05
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Шура,как день автомобилиста отметили?
28.10.19 13:52
kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60: интересно ,автобусы к вам едят из Костаная.как раньше. Это же сколько дней в дороге?
28.10.19 13:47
Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
Ааааа)))) Ещё про реконструкцию зданий на балансе ДКНБ области забыл. Там же технадзорит всё тот же Кусаинов)))) Так что всё понятно, откуда ноги растут))))
28.10.19 13:42
Сталкер
Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
maxsaf: Так уже дали... Посмотрели информацию по госзакупкам. И пришли в шок. Инициировали больше 30 исков. К технадзору за строительством ряда социально значимых объектов привлечены эксперты,...
28.10.19 13:41
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Четырёх участников несанкционированных митингов 26 октября привлекли к ответственности

28 октября 2019, 11:15 |  Государство

Остальные задержанные были отпущены после профилактической беседы, передает Informburo.kz.

Фото Tengrinews.kz

В Казахстане четверо участников несанкционированных митингов, которые проходили 26 октября в некоторых городах страны, привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба МВД.

"Всего в органы внутренних дел были доставлено 26 человек, 22 из которых после проведения профилактической беседы были отпущены. Остальные четверо участников несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли у правонарушителей рупоры и плакаты с информацией деструктивного характера.

 

В МВД добавили, что часть собравшихся участников митинга ушла после разъяснений о незаконности его проведения.

"Сотрудники полиции при обеспечении общественного порядка действовали без применения специальных средств и грубой физической силы", – заверили в министерстве.

Ранее МВД и заместитель генерального прокурора Булат Дембаев рекомендовали гражданам не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций. По данным надзорного ведомства Казахстана, призывы к организации и участию в очередной незаконной акции распространяют члены ДВК.

Напомним, в этот день в Костанае отменили запланированный легкоатлетический пробег и осматривали содержимое сумок.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
28.10.19 12:00 Завершить строительство 10 многоэтажных жилых домов планируют до конца года в Костанайской области
28.10.19 11:46 Открыли новый сезон - турнир на кубок области по волейболу среди мужских команд завершился в Костанае
28.10.19 09:41 Токаев поручил ужесточить наказание за пьяное вождение
28.10.19 09:03 ХК "Горняк" дважды сыграл на выезде с "Темиртау"
27.10.19 15:00 В вашем доме нарушают тишину. Как привлечь к ответственности виновных?
27.10.19 12:07 "В спорах о прививках нужно заканчивать демократию". О чём ещё говорил Комаровский в Алматы?
27.10.19 09:35 На Филиппинах выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Земля-2019»
27.10.19 08:48 "Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
27.10.19 08:26 Китайские или б/у? Как выбрать зимнюю "резину" для казахстанских дорог
26.10.19 20:16 "Тобол" скатился на 4 место в турнирной таблице чемпионата РК

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ abaika95
Re: Четырёх участников несанкционированных митингов 26 октября...
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 1206
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.10.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//"Всего в органы внутренних дел были доставлено 26 человек, 22 из которых после проведения профилактической беседы были отпущены/


РежЫм лютует) проф беседу провели) это какие ж мучения бедные несчастные задержанные испытали?) Целый полковник небось занудно им читал лекцию что ата-та
закон нарушать нехорошо) а они ему ой извините г-н полковник мы больше не будем,отпустите нас, мы домой хотим комментарии дальше с дивана писать о том какой вы плохой)

А тем четырем с рупорами сейчас как впаяют страшно сказать по 5 мрп) ужас откуда ж у митингующих столько денжищ?) Рупора придется продавать наверное)
Профайл

§ alex_60
Re: Четырёх участников несанкционированных митингов 26 октября...
alex_60


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 28.10.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о как.
хорошо я после дня рождения отлеживался.
а то бы замели.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 113
Пользователей: 3
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх