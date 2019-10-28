Четырёх участников несанкционированных митингов 26 октября привлекли к ответственности

Остальные задержанные были отпущены после профилактической беседы, передает Informburo.kz.

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В Казахстане четверо участников несанкционированных митингов, которые проходили 26 октября в некоторых городах страны, привлечены к административной ответственности, сообщила пресс-служба МВД.

"Всего в органы внутренних дел были доставлено 26 человек, 22 из которых после проведения профилактической беседы были отпущены. Остальные четверо участников несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские изъяли у правонарушителей рупоры и плакаты с информацией деструктивного характера.

В МВД добавили, что часть собравшихся участников митинга ушла после разъяснений о незаконности его проведения.

"Сотрудники полиции при обеспечении общественного порядка действовали без применения специальных средств и грубой физической силы", – заверили в министерстве.

Ранее МВД и заместитель генерального прокурора Булат Дембаев рекомендовали гражданам не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций. По данным надзорного ведомства Казахстана, призывы к организации и участию в очередной незаконной акции распространяют члены ДВК.

Напомним, в этот день в Костанае отменили запланированный легкоатлетический пробег и осматривали содержимое сумок.