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"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

27 октября 2019, 07:48 |  Общество

В субботу в Костанае внезапно отменили областной легкоатлетический пробег, который должен был стартовать в парке 25-летия независимости в 11:00. Набережная на всем ее протяжении и сам парк были полны полиции. Похожая картина разворачивалась и в других городах Казахстана.

В Костанае набережные и парк 26 октября полны полицией    Фото Георгия ГОВОРОВА 

Очевидно происходящее было связано с тем, что именно на 26 октября запрещенное и признанное казахстанским судом экстремистским движение «Демократический выбор Казахстана» анонсировало антиправительственные акции.

Фото Азаттык

Несколько десятков человек задержаны в Нур-Султане и Алматы на площадях, которые ДВК указало как места проведения антиправительственных протестов, сообщает Азаттык. Задержания, по данным СМИ, прошли также в некоторых регионах.

 На глазах репортеров Азаттыка полицейские увели с площади перед концертным залом «Астана» в столице свыше десятка человек. В Алматы съемочная группа Азаттыка стала очевидцем задержания более десятка людей. 

Фото Азаттык

Некоторые до задержания успевали сказать, что они выступают «против китайской экспансии» и запуска совместных с Пекином предприятий на территории Казахстана (аналогичные заявления звучали в начале сентября во время протестов, начавшихся в Жанаозене и охвативших затем несколько городов).

Фото Азаттык

МВД в своем сообщении призвало «не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций».

Днем ранее аналогичное предупреждение вынесла генеральная прокуратура, которая заявила, что за попыткой проведения протестов стоят члены запрещенной организации, которые «скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления». Аблязов на родине приговорен к пожизненному заключению по обвинениям в организации заказного убийства бизнес-партнера, многомиллиардных хищениях из БТА Банка, которым он руководил, и злоупотреблениях. Аблязов все обвинения отвергает как политически мотивированные.

Фото Георгия Говорова

В Костанае на вопрос "НГ", с чем связаны беспрецедентные меры безопасности на двух набережных  и перенос традиционного массового забега, посвященного памяти Ибрая Алтынсрина, советник начальника ДП Елена КАШАРИНА ответила, что это стандартные меры безопаности - полицейские отрабатывают  свои действия накануне массового мероприятия (по некоторым данным забег перенесен на сегодня, 27 октября). 

26 октября полицейские  сидели в припаркованных возле набережной гражданских автомобилях, через каждые 5 минут по дороге вдоль парка проезжала патрульная машина. Напротив парка на стоянке стоял эвакуатор и мини-автобус с надписями "полиция" на дверях и капоте.

Фото Георгия Говорова

Полицейские ещё на подходе в парк проверили документы корреспондента "НГ, попросили предъявить содержимое рюкзака, осмотрели в нем все карманы. Спрашивали, нет ли с собой колеще-режущих предметов,  плакатов и ватмана. Причину досмотра не объясняли, однако сообщили, что заступили на дежурство в усиленном режиме. Документы и содержимое рюкзака разным патрулям пришлось предъявить трижды.

В самом парке тоже дежурили наряды полиции и люди в штатском. Угрозы заложенной бомбы явно не было. В парке несколько костанайцев совершали пробежку, кто-то занимался на тренажёрах, пенсионеры просто прогуливались по набережной. 

Корреспондент "НГ" тоже прошёл в парк, в поисках участников забега он обошёл его полностью. Позже от занимавшихся в парке спортсменов удалось узнать, что по неизвестным причинам забег перенесли. Сотовый телефон организаторов был отключен.

О том, что пробег перенесли, не знали не только корреспонденты "НГ". На входе в набережную дежурила скорая, медики подтвердили, что приехали на пробег. Когда корреспондент "НГ" попытался спуститься в парк по боковому входу, преградивший путь полицейский предложил зайти через центральный вход.

В Министерстве внутренних дел Казахстана по данным Азаттык, сообщили, что в Алматы и Нур-Султане при «попытках проведения несанкционированных протестов» задержаны 26 человек, рассматривается «вопрос о привлечении к административной ответственности». Количество задержанных в других городах не приводится.


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Комментарии к новости
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§ raem
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
raem


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 18.02.19
Отправлено: 27.10.19 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
/Полицейские ещё на подходе в парк проверили документы корреспондента "НГ, внимательно ДОСМОТРЕЛИ содержимое рюкзака/
СТ. 791 понятые были? протокол составили? или был ОСМОТР?
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§ CrazyBeaver
Re: "Во имя порядка" - 26 октября полицейские ...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 27.10.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был в Астане вчера, как раз в районе кз Астана, полиция была, задержаний не видел, подошли, вежливо спросили что я делаю в парке, узнали, что дышу воздухом после обеда, извинились ушли, документов не спрашивали. Как говорится-какой привет, такой ответ.
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* maxsaf
"Во имя порядка" - 26 октября полицейские работали в усиленном режиме не только в Костанае
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3717
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 27.10.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
raem:
ДОСМОТРЕЛИ содержимое рюкзака/ СТ. 791 понятые были? протокол составили? или был ОСМОТР?

Все граждане обязаны эти тонкости знать, прежде чем на улицу выйти? А туристы? :lol:
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