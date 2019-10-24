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Coopidon
Казахстан хочет паритета по срокам пребывания граждан в России – Дарига Назарбаева
Не понял, это к чему? Чтобы-по-чесному? Или чтоб подольше пребывали вне ее пределов? А если так, может поставить побольше? Не 90, а 900... ;-) [Исправлено: Coopidon, 24.10.2019 - 00:01]
24.10.19 00:00
Coopidon
Задание в казахстанском учебнике возмутило родителя
Думаю, здесь нет какой-то скрытой подоплеку или далеко идущих выводов. Только лишь, проверяя задание, учитель, вздохнет грустно, и подумает (про себя), от эти...Мыркым..баевы!!! Сами новый джип...
23.10.19 23:55
Гога
Почему казахский алфавит на латинице нужно менять, объяснил эксперт
А он так и не пришел.
23.10.19 23:49
Coopidon
Дожди и гололёд ожидают в Костанайской области уже в пятницу
А теперь, о погоде! Дожди и гололёд ожидают в Может стоит вынести мою любимую рубрику в отдельный раздел? Там, криминал, происшествия, и...погода. Ведь, наверняка, не только я один, но ещё многие и...
23.10.19 23:45
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: верил в Американскую демократию) Да тут не нужно быть пяти пядей во лбу :-P Долго объяснять, если что. ru.wikipedia.org Как укрощённый вариант. ;-)
23.10.19 23:37
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Тариф на услуги ТОО "КЭЦ" повысят с 1 ноября, но для населения цена останется прежней

23 октября 2019, 18:25 |  ЖКХ

Слушания по заявке руководства ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" о повышении тарифа на 1,7% прошли в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 11 октября.

Иллюстративное фото ru.tazael.kz

Сегодня, 23 октября, пресс-служба департамента сообщила о результатах экспертизы обоснованности повышения предельной (действующей) цены на электроснабжение.

Проектируемая (заявленная) цена ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» 17,77 тенге/кВтч (без НДС) по результатам экспертизы была снижена до уровня обоснованной цены – 17,64 тенге/кВтч(без НДС), изменение к ранее действующей цене составило 17,46 тенге/кВтч (без НДС), то есть тариф увеличен на 0,18 тенге/кВтч, или 1,03 %.

 

Для юридических лиц среднеотпускной тариф составит 21,26 тенге/кВтч (без НДС), изменения от ранее согласованного тарифа – 20,71 тенге/кВтч (без НДС), что составит 0,55 тенге/кВтч, или 2,65%.

Среднеотпускной тариф для физических лиц, а также дифференцированные тарифы по объемам потребления для населения остались на прежнем уровне - без повышения стоимости цены.

"Причина изменения ранее действующей цены ТОО «КЭЦ» связана со снижением объема оказываемых услуг на 4,3%, а также изменением затрат на снабженческую надбавку, которая, в свою очередь, связана с приведением уровня заработной платы в соответствие с официальным уровнем инфляции, - отметили в ведомстве. - Принимая во внимание поручения Первого Президента РК Н. А. Назарбаева от 5 октября 2018 года и главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученные в ходе Посланий народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, предприятием за счет собственных средств увеличен фонд оплаты труда. Необходимо отметить, что ранее фонд оплаты труда не пересматривался 3 года, то есть с 2016 года, тогда как за период 2017-2019 г.г. уровень инфляции составил 23%, при этом в согласованной снабженческой надбавке с 1.11.2019 г. фонд заработной платы увеличен на 18,6%".
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Президент Казахстанской федерации футбола Адильбек Джаксыбеков заявил о возможной отмене лимита на выступление легионеров в клубах страны. Поможет ли такое решение развитию футбола в Казахстане?
Да. Уровень отечественных футболистов в условиях жесткой конкуренции будет расти.
Да. Лучше тратить деньги на тех, кто умеет играть в футбол, чем на тех, кто не умеет.
Да. Но при условии, что клубы Премьер-лиги перестанут финансировать из госбюджета.
Нет. В результате чемпионат РК окончательно превратится в спор между акимами.
 
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