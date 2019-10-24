Тариф на услуги ТОО "КЭЦ" повысят с 1 ноября, но для населения цена останется прежней

Слушания по заявке руководства ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр" о повышении тарифа на 1,7% прошли в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 11 октября.

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Сегодня, 23 октября, пресс-служба департамента сообщила о результатах экспертизы обоснованности повышения предельной (действующей) цены на электроснабжение.

Проектируемая (заявленная) цена ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» 17,77 тенге/кВтч (без НДС) по результатам экспертизы была снижена до уровня обоснованной цены – 17,64 тенге/кВтч(без НДС), изменение к ранее действующей цене составило 17,46 тенге/кВтч (без НДС), то есть тариф увеличен на 0,18 тенге/кВтч, или 1,03 %.

Для юридических лиц среднеотпускной тариф составит 21,26 тенге/кВтч (без НДС), изменения от ранее согласованного тарифа – 20,71 тенге/кВтч (без НДС), что составит 0,55 тенге/кВтч, или 2,65%.

Среднеотпускной тариф для физических лиц, а также дифференцированные тарифы по объемам потребления для населения остались на прежнем уровне - без повышения стоимости цены.

"Причина изменения ранее действующей цены ТОО «КЭЦ» связана со снижением объема оказываемых услуг на 4,3%, а также изменением затрат на снабженческую надбавку, которая, в свою очередь, связана с приведением уровня заработной платы в соответствие с официальным уровнем инфляции, - отметили в ведомстве. - Принимая во внимание поручения Первого Президента РК Н. А. Назарбаева от 5 октября 2018 года и главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученные в ходе Посланий народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, предприятием за счет собственных средств увеличен фонд оплаты труда. Необходимо отметить, что ранее фонд оплаты труда не пересматривался 3 года, то есть с 2016 года, тогда как за период 2017-2019 г.г. уровень инфляции составил 23%, при этом в согласованной снабженческой надбавке с 1.11.2019 г. фонд заработной платы увеличен на 18,6%".