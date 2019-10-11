Поднять тариф за электроэнергию на 1,7% намерены в ТОО «КЭЦ»

Сегодня, 11 октября в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Костанайской области прошли общественные слушания по вопросам повышения тарифа на электроэнергию с 1 ноября.

Как сообщила на слушаниях генеральный директор ТОО КЭЦ Анаргуль УСКЕНБАЕВА, повышении тарифа на энергоснабжение необходимо для осуществления надежного и бесперебойного энергоснабжения области.

На данный момент КЭЦ обслуживает 7 677 юридических и 202 366 физических лиц в Костанае и 516 населенных пунктах области.

Анаргуль Ускенбаева заявила, что утвержденная ранее снабженческая надбавка не покрывает фактические затраты компании с 2016 года. Необходимость повышения тарифа для потребителей, таким образом, возникла давно. В заявке, поданной в антимонопольное ведомство, ТОО КЭЦ просит увеличить тариф на электроэнергию с 1 ноября текущего года.

Тариф на электроснабжение складывается из покупки электроэнергии, транспортировки ее по сетям АО «KEGOC», услуг по передаче энергии, снабженческой надбавки и возвратадополнительного дохода.

Доля затрат на оказание услуг по электроснабжению, то есть снабженческая добавка, в структуре действующего тарифа составляет 4%, а в заявленном тарифе — 5,5 %.

- Уровень снабженческой надбавки в тарифе не пересматривался более трех лет,- пояснила позицию КЭЦ Анаргуль Ускенбаева. - В то время как затраты компании с 2016 года неуклонно растут, то есть средства, заложенные в утвержденной снабженческой надбавке, не покрывают фактические затраты компании и ложатся на убытки предприятия. Компания не защищена от воздействия внешних факторов, таких как ежегодная инфляция, что неблагоприятно сказывается на финансовых результатах. За 2019 год превышение фактических затрат по снабженческой надбавке составит 126,9 млн тенге. Основные статьи снабженческой надбавки — затраты на оплату труда, сырье и материалы, услуги сторонним организациям, процент за овердрафт, аренда и прочее. Наибольшую долю в снабженческой надбавке имеет заработная плата — 60 %. Мы вынуждены были сократить зарплату персонала компании в январе 2019 года на 5%, а с октября сократили еще на 20%.

В своем докладе Анаргуль Ускенбаева привела расчеты дополнительных трат на электроэнергию для потребителей с новым тарифом. Рост тарифа составит 1,7 %. Таким образом, для семьи, потребляющей 200 кВт.ч в месяц плата увеличится на 69 тенге. А при потреблении 300 кВт.ч (что является средним показателем по Костанаю) — на 103 тенге. Но это позволит выровнять ситуацию с оплатой работников компании и не потерять квалифицированные кадры. На сегодняшний день среднемесячная фактическая зарплата сотрудника ТОО КЭЦ ниже в сравнении со сложившейся по области на 21 %, а в сравнении с отраслевой на 32 %. Это приводит к оттоку квалифицированных специалистов.

Проектируемая цена 1 кВт.ч электроэнергии, указанная в заявке ТОО «КЭЦ», составляет 17,77 тенге без учета НДС, что на 0,306 тенге выше действующей.

Решение по вопросу повышения тарифа на электроэнергию будет принято 22 октября.





