Ремонт в соседской квартире, шумные застолья с громкой музыкой, беспокойные питомцы и даже гремящие на дорогах крышки люков – всё это может отравить жизнь. Шум в часы тишины – это административное правонарушение. Вы не обязаны терпеть неудобства. Informburo.kz выяснил, как можно решить такие проблемы и что делать, если пожаловались на вас.

Одни звуки причиняют дискомфорт, другие – вызывают разрывы барабанных перепонок

Шуметь могут как жильцы соседних квартир и домов, так и посетители расположенных рядом магазинов, кафе, развлекательных комплексов, автосервисов и автомоек.

Тишину чаще всего нарушают:

крики, свист, пение и другие действия человека, сопровождающиеся громкими звуками;

ремонт, стройка, разгрузка и погрузка различных громоздких предметов;

телевизор и акустическая аппаратура;

сигнал охранной сигнализации;

игра на музыкальных инструментах;

работа различного техоборудования: холодильников, пылесосов, кондиционеров, вентиляторов, генераторов и прочее.

Чтобы перечисленное считалось нарушением, шум, согласно нормативам, должен превышать установленный допустимый уровень в 55 децибел днём и в 45 децибел ночью. Ночным считается время с 23.00 до 06.00. Однако в будущем планируется увеличить этот промежуток – с 20.00 до 9.00.

Сравним разные уровни шума:

разговор в спокойном тоне – это 40-50 децибел;

крики, детский плач, включённый пылесос – 80-90 децибел;

различные ремонтные работы – до 100 децибел;

отбойный молоток или рок-концерт – до 120 децибел.

Невыносимый уровень шума для человеческого слуха – 125 децибел. Если человек работает при таком шуме, он обязательно должен надеть специальные наушники. Звук в 130 децибел фатален для человеческого слуха. Шум уровня 135-155 децибел приводит к контузии и травме мозга, а 160 децибел гарантируют разрыв барабанных перепонок и лёгких.

Жанат Исабаева, врач-оториноларинголог высшей категории, отмечает, что повышенная шумовая нагрузка снижает работоспособность, чревата расстройствами сердечно-сосудистой системы, повышением уровня гормонов стресса (кортизола и адреналина) и ведёт к дисбалансу эндокринной системы.

"В первую очередь от шумового воздействия возникает сенсоневральная тугоухость и порой даже глухота. Опасность тугоухости возникает в случаях, если продолжительное время в течение рабочего дня на человека действует шум со средним уровнем выше 85 децибел", – говорит врач.

Ухудшение слуха по причине сильного шума необратимо из-за атрофии нервных элементов. Современная медицина не в состоянии восстановить погибшие и гибнущие нервные клетки, добавила Жанат Исабаева.

Невролог Дмитрий Клепиков говорит, что постоянный низкочастотный шум и инфразвук тоже способны вызвать проблемы со здоровьем.

"Есть много научных работ о негативном влиянии на центральную нервную систему слышимого низкочастотного шума (машины, бульдозеры) и неслышимого инфразвука. У людей появляются раздражительность, бессонница, депрессия, тревожные состояния. Это также влияет на снижение качества и продолжительности ночного сна и ведёт к нарушению обмена веществ. У людей возникает склонность к ожирению, сахарному диабету, гипертонической болезни", – объясняет Клепиков.

Некоторые виды шумов не нарушают тишину

Шум допустим только по каким-либо уважительным причинам, говорит юрист Сергей Уткин. К действиям, которые не рассматриваются как нарушение тишины, относятся:

ликвидация аварий и последствий стихийных бедствий;

проведение неотложных, аварийных работ;

предотвращение правонарушений;

следственные действия, не терпящие отлагательств;

работы, связанные с обеспечением личной и общественной безопасности.

Также не считается нарушением тишины шум, который не превышает установленный законом уровень. То есть каждый может дома музыку слушать, смотреть телевизор, стирать или пылесосить, если это не превышает установленного шумового порога.

"Мне известен случай: человек был военным, приходил ночью после работы домой и просто мылся в душе. А внизу жила бабушка, у который был обострённый слух. Она слышала, как он моется и её это бесило. Она по батарее тарабанила, кричала: "Прекращайте!". Тут человек на самом деле ничего не нарушал, он жил обычным образом. С тем, что бабушке это мешает, ничего не поделаешь. За такое привлечь нельзя", – пояснил Сергей Уткин.

В таких случаях как-то решать вопрос со своим дискомфортом остаётся лишь тому, кто недоволен какими-то звуками.

Размеры штрафов

Отвечать виновные должны по статье 437 КоАП "Нарушение тишины". За шум в ночное время, не связанный с неотложной необходимостью и мешающий нормальному отдыху, грозит штраф:

5 МРП или 12 625 тенге – для физических лиц;

10 МРП или 25 250 тенге – для субъектов МСБ или некоммерческих организаций;

15 МРП или 37 875 тенге – для субъектов среднего предпринимательства – в размере пятнадцати;

50 МРП или 126 250 тенге – для субъектов крупного бизнеса.

Если шум повторяется в течение года, штраф удваивается (1 МРП в 2019 году – 2525 тенге), за исключением последнего пункта – по нему назначается штраф в 90 МРП.

Нарушение тишины в ночное время / Фото с сайта shutterstock.com

Жизнь рядом с шумным кафе или предприятием: что делать?

Громкая музыка из кафе на улице Акан Серы в Алматы на протяжении года мешает спать семье Михаила Седова, которая живёт в доме напротив. Тихо становится лишь после двух часов ночи.

"Устрою скандал, они на неделю-другую притихают. А далее, как водится: копоть от шашлычной, помойка по улице, окурки, испражнения и музыка запредельная. Тройные стеклопакеты не спасают. Длится это достаточно давно: с музыкой больше года, а остальное уже года три. Сначала по-соседски просили, но на все просьбы отвечают "уезжай". На патрули реакция нулевая: через 20 минут тот же уровень звука", – говорит мужчина.

У Баглан Шаншаровой, которая живёт в Наурызбайском районе Алматы, другая история. Спать мешают дробилки карьера, который находится неподалёку от дома.

"Дробилки работают не только днём, но и ночью. Как спать? Каждую ночь одно и то же. Уверена, что если сделать замеры звука, однозначно зашкалит за допустимые нормы. Кроме звука, который мешает спать, в дом летит пыль. Я по утрам с подоконника смываю огромный слой пыли. У меня дети сильно подвержены респираторными заболеваниями, постоянно болеют", – говорит Баглан Шаншарова.

Юрист Сергей Уткин советует жильцам собрать доказательную базу и обратиться в суд. По его словам, с нарушителей можно потребовать возмещение морального ущерба. Для начала надо вызвать полицейских.

"Надо записать факт нарушения тишины в ночное время на видео и аудио, чтобы это потом предоставлять полиции в качестве доказательств. Если нарушителя удастся привлечь к административной ответственности, он заплатит штраф в доход государству", – объясняет Сергей Уткин.

Возмещения морального вреда потом можно потребовать на основании постановления суда – подайте гражданский иск. Но не всё так просто, как может показаться: надо позаботиться о доказательствах того, что вы действительно не могли уснуть, у вас поднялось давление или были другие проблемы с самочувствием.

Подать гражданско-правовой иск можно и не дожидаясь привлечения нарушителя к административной ответственности, говорит Уткин.

"Права собственника на свое имущество заканчиваются там, где начинается нарушение прав других лиц. Тут можно и без административной ответственности, и без участкового потребовать возмещения морального вреда. Если грамотно доказать, нарушителя можно привлечь к гражданско-правовой ответственности. Но ещё раз подчеркну: всё упрётся в доказательства", – сказал он.

Шум из соседской квартиры: как реагировать на крики и скандалы за стенкой?

Алматинка Бекзада Ишекенова теперь вряд ли захочет услышать саундтреки из одного известного кинофильма. Тут, наверное, не было нарушения тишины, но неудобства явно имели место.

"У нас в соседнем доме мальчик учился играть на скрипке. Он каждый день выпиликивал "Бандитский Петербург". Длилось это в течение месяца. Играл, к счастью, он только днём. Слава богам, у него, кажется, отобрали скрипку. Я была не против того, что мальчик учится, это же образование. Просто раздражает, когда несколько часов подряд играет одна и та же мелодия", – рассказала Бекзада. Она добавила, что в полицию не обращалась.

Жительница столицы Айша Аубакирова (имя изменено по желанию девушки) рассказала, что неприятности ей доставляют сразу два соседа. В одной квартире живёт мальчик с психическим заболеванием, в другой – сосед, который получил травму головы и с тех пор ведёт себя неадекватно.

"Под моей квартирой у соседей сын психически больной. Он в возрасте трёх лет получил травму в горах (сейчас ему 17 лет. – Авт.). Судя по шуму, у него случаются приступы немотивированной агрессии. В этот момент он начинает биться, крушить мебель, кричать. Родные пытаются дать ему препараты, всё заканчивается борьбой. Мне всё слышно, пол и стены трясутся, посуда в кухонном шкафу гремит, стены все в трещинах. Дом служебный, ходить скандалить было неудобно. А когда разобрались и поняли, что к чему... беспокоить соседей не хочется, им и так несладко живётся", – говорит Айша.

Из другой соседской квартиры, продолжила она, часто доносились крики, было понятно, что скандалят супруги, и произойти это могло в любое время суток. Последний скандал привёл к тому, что пришлось вызвать два экипажа полиции и психиатрическую скорую.

"Сосед буянил, был семейно-бытовой конфликт. Первый наряд вызвали другие соседи, второй – я сама, когда увидела, что полицейские не могли с ним справиться. Спецсредства они применять не могли, плюс ещё все остальные члены семьи на них накинулись. Я поняла, что дело плохо и позвонила в полицию", – вспоминает девушка.

После этого случая шумные соседи съехали.

Юрист Таир Назханов объяснил, что согласно статье 29 КоАП РК человека нельзя привлечь к административной ответственности за нарушение, если он находился в состоянии:

невменяемости вследствие хронического психического заболевания;

временного психического расстройства;

слабоумия;

иного болезненного состояния психики.

С другой стороны, говорит Уткин, такие обстоятельства не лишают вас права на обращение в компетентные органы: можете написать заявление в полицию, подать иск в суд.

"Каждую ситуацию суд будет рассматривать, руководствуясь принципами добросовестности, разумности и справедливости. Он установит, добросовестно ли родители пытаются ребёнка успокоить, водят ли к врачу и так далее. То же самое относительно взрослого больного человека. Суд установит, дееспособный он или нет, сам он будет отвечать или за него родители несут ответственность. Все эти моменты будут исследоваться и взвешиваться", – сказал Сергей Уткин.

Лают собаки и громыхают дорожные люки? Всегда можно найти виноватого

Галину Мучник, которая живет в Алматы, беспокоят крышки от канализационных люков на дорогах, которые грохочут, когда по ним проезжают машины.

"У нас дома прямо возле дороги стоят. Она ведёт к барахолке, поэтому постоянно загруженная. На ней бесконечно гремят люки. Как по ним машина проедет, они начинают громыхать, тарахтеть. Однажды я добилась того, чтобы один заменили. А сейчас опять такое же дело. Я и качели во дворе смазываю без конца. Но это простое дело, можно устранить своими силами. А люк я и приподнять не могу, не то что какую-то резину под него подложить", – говорит алматинка.

Жительнице Капчагая Анне Агафоновой (имя изменено) мешает собачий лай, который раздаётся по утрам. По её словам, женщина из соседнего дома в 6-7 часов утра выгуливает своего шумного питомца, из-за чего просыпается вся семьях Агафоновых.

"Я видела эту собаку, она большая, красивая. Ей в городской квартире, видно, тесно. Она так радуется, когда выходит гулять. Но если они начинают играть под нашими окнами, мы все мгновенно просыпаемся. Я после этого уже не могу уснуть и просто ворочаюсь в постели. Идти ругаться из-за этого не хочется, собака есть собака. У нас здесь вообще много собачников, но дискомфорт именно от этой очень большой", – говорит Анна.

Юрист Сергей Уткин считает, что в обоих случаях привлечь к ответственности за нарушение тишины можно. В первом случае нужно установить владельца люка.

"У люка есть собственник, поэтому тут претензии не к автомобилю, который едет по люкам, а к организации. Поскольку люк находится на проезжей части, неважно маленькой или большой, она (организация. – Ред.) должна резиночки под него подкладывать. Раз она этого не делает и возникает грохот, можно этой организации иск вменить и, я думаю, суд сочтёт, что она следит за своей собственностью ненадлежащим образом", – отмечает Сергей Уткин.

В случае с животными доказать нарушение сложнее, отмечает эксперт.

"У нас держать собак разрешается, запрета на лай нет. В некоторых странах он есть, поэтому там держат собак пород, которые не лают. У нас просто на лай жаловаться, на мой взгляд, бесполезно. Хотя если доказать, исходя из принципов добросовестности, разумности и справедливости, что хозяин никак не реагирует на поведение собаки и плохо её воспитывает, то это теоретически можно признать нарушением и взыскать ущерб", – пояснил Сергей Уткин.

Нарушать тишину могут домашние питомцы / Фото с сайта shutterstock.com

Как действовать, если ваш покой нарушают?

Таир Назханов советует уладить конфликт мирно, но если все ваши просьбы и обращения проигнорированы, вызовите участкового инспектора полиции. В своём заявлении чётко укажите:

какие именно действия создают недопустимый уровень шума;

в какое время это происходит;

как это сказывается на вашем самочувствии.

"Желательно зафиксировать факт нарушения тишины, чтобы в случае "затихания" соседей по прибытии сотрудников вы имели доказательства. Если фиксации нет, можно попросить других соседей дать показания, подтверждающие шум со стороны нарушителей", – объяснил юрист.

Если участковый на вызов не приедет, надо обратиться с жалобой в прокуратуру района и/или управление полиции вашего района: попросить признать бездействие участкового незаконным и привлечь его к дисциплинарной ответственности. Написать жалобу можно в отделение и через портал электронного правительства. Время работы участкового инспектора ограничено. Если ЧП произошло в его нерабочее время, необходимо позвонить по телефону "102".

Сбор доказательств

Доказательствами того, что соседи нарушают тишину, могут стать аудио- и видеоролики, а также показания приложений, измеряющих уровень шума, говорит юрист Сергей Уткин.

"Законодательство не запрещает использовать аудио, видео и данные с приложений на телефоне в качестве доказательств. Вы одним телефоном можете измерять уровень шума, другим – снимать это на видео. Потом уже суд будет разбираться, действительно ли это приложение или программа объективна", – сказал Сергей Уткин.

Таир Назханов советует обратиться в департамент санитарно-эпидемиологического надзора. Для вызова специалистов потребуется письменное заявление с указанием того, каким образом создается недопустимый уровень шума, в какое время и как данный шум вредит вашему здоровью.

Специалисты санэпиднадзора приедут на место, сделают необходимые замеры и составят протокол. На основании этих данных будет решаться вопрос о привлечении нарушителей к административной ответственности.

Можно ли кричать и стучать по трубам, чтобы соседи перестали шуметь?

Юрист Таир Назханов советует от подобных действий воздержаться. По его словам, в этом случае оштрафовать могут уже вас.

"Такие ответные действия с вашей стороны будут квалифицироваться как действия соседей-нарушителей (по статье 437 КоАП РК), так как вы точно так же нарушаете тишину и препятствуете нормальному отдыху и спокойствию других лиц", – сказал Назханов.

Если же кто-то из рядом живущих обвинит вас в нарушении тишины, а вы этого не совершали, можно попросить других соседей написать на вас положительную характеристику, где будет указано, что вы не шумите и не конфликтуете с людьми.