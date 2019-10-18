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18.10.19 11:53
Butch
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Сергей_я: Плохо пытались, наверное на работе "сильно устаёте". Машинка в прихожей, полуавтомат, а вот стены - все гипсокартонные, слышно даже как чавкают во время еды.
18.10.19 11:50
Козлов я
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
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В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00

18 октября 2019, 08:44 |  Государство

В Казахстане планируют увеличить промежуток времени, в который запрещено нарушать тишину. Если сейчас за нарушение тишины штрафуют с 23.00 до 6 утра, то Минздрав предложил установить наказание за шум с 20.00 до 9 утра, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: sovetnika.net

Министерство здравоохранения предложило изменить статью 437 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение тишины".

"Вместо "с 23 до 6 часов утра" предлагается "с 20 до 9 часов утра", а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территории жилой застройки с 22 до 6 часов утра в будние, с 23 до 10 утра в выходные и праздничные дни, препятствующие нормальному отдыху и спокойствию физических лиц", - сообщается в докладе министра здравоохранения Елжана Биртанова на презентации Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.

 

Напомним, статья 437 КоАП предусматривает штраф для физических лиц в размере 5 (12 625 тенге), для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций в размере 10 (25 250 тенге), для субъектов среднего бизнеса в размере 15 (37 875 тенге), для субъектов крупного предпринимательства в размере 50 МРП (126,2 тысячи тенге).

При повторном в течение года нарушении размер штрафа увеличивается в два раза.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5390
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.10.19 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тишина понятие относительное.
для одного работающий телевизор в соседнем доме спать не дает,
другому ходящие соседи с верхнего этажа.
да и частном секторе собаки гавкают всю ночь, петухи поют по утрам.
конечно есть нормы в дицибелах,
есть шумомеры, частотные анализаторы, коррелометры для измерения.
но по факту это то все фигня.
ну спел я песню в десять часов для души,и кто докажет что я превысил.
здесь больше к делающим ремонт днем и ночью относятся.
сверлят,штробят неделями.
таких да, можно засечь за преступлением.
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§ Butch
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё одна поправка на "защиту" ленивых бездельников. Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!
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§ Vital
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8167
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.10.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня вешайтесь соседи. Я домой возвращаюсь . Уже всем обзвонил, народ ждёт и готов фестивалить. Нам до лампочки 20 часов. 8-)
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§ Сергей_я
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2815
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 18.10.19 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я ухожу на работу в 7 утра и возвращаюсь не раньше 8-ми вечера и если ещё желаю улучшить свой жилище или просто постирать одежду то тут же получу по рукам. Отлично!

А какие улучшения жилища могут быть после 13 часов работы? Или вы не планируете доживать до старости? Таким как вы вообще нужно запрещать тогда.
Стирку то зачем к этому приплели? У вас машинка стоит в зале/спальне? она у вас не исправная?
А в целом механизма нет. Надо мной съемная квартира, 102 туда за год раз 8 вызывал. Никто никого наказывать не хочет и не будет. Максимум пальцем погрозят и уедут. Если квартиранты нормальные, то притихают, но большая часть притихает на пол часа-час и все по новой. Штрафов нет, наказаний тоже. Ну если убивать будут кого, то да, наверно увезут всех.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 18.10.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Butch
В Казахстане хотят запретить шуметь после 20.00
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 181
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 18.10.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Плохо пытались, наверное на работе "сильно устаёте". Машинка в прихожей, полуавтомат, а вот стены - все гипсокартонные, слышно даже как чавкают во время еды.
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Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.
Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.
Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.
Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.
 
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