Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
Отпечатки пальцев казахстанских водителей внесут в водительские удостоверения, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
"Мы принимаем меры по усилению защиты водительских удостоверений и свидетельств о регистрации. Вводим чипы нового образца, они с большим объемом памяти. Это необходимо для внесения большой информации, так как планируем вносить в чипы биометрические данные владельцев транспорта и владельцев водительских удостоверений - отпечатки пальцев".
"Сам чип будет переводиться на обратную сторону. Новая форма водительских прав похожа на удостоверение личности. По свидетельству о регистрации планируем изменить цвет", - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев.
Так как отпечатки пальцев вносить в удостоверения личности планируют с 2021 года, то в этот период и будут обновляться права и свидетельство.
Ранее появились эскизы нового дизайна водительских прав и техпаспорта. У водительского удостоверения предлагается изменить цвет, оно станет светло-фиолетовым.
На техпаспортах появится штрихкод.
Новый дизайн техпаспорта. Изображение legalacts.egov.kz
В МВД обещают применить более качественную и технологичную продукцию для изготовления водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств.
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Отпечатки пальцев внесут в новые водительские права
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