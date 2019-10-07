Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта предложило МВД
Меняется цветовое оформление документов, чип перемещают на оборотную сторону, передает Informburo.kz.
Проект нового дизайна водительского удостоверения / Фото МВД РК
Министерство внутренних дел Казахстана предложило новый вариант дизайна водительских документов. Проект опубликован на портале "Открытые НПА".
МВД предлагает незначительные изменения и обосновывает их необходимость "применением более качественной, технологической и сертифицированной продукции".
Цветовое оформление водительского удостоверения предлагают изменить на фиолетово-голубое. Цвета свидетельства о регистрации транспортного средства хотят сделать более насыщенными.
Проект нового дизайна техпаспорта / Фото МВД РК
На обоих документах МВД предлагает переместить интегральную микросхему (чип) с лицевой стороны на оборотную. Также на оборотной стороне разместят штриховой код.
Слова "Қазақстан Республикасы" в новой версии документа написаны, как и раньше, на кириллице. Размеры документов не меняются.
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