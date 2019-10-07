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Victor Yang
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Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
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07.10.19 14:18
Victor Yang
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру. Это желание надо постараться удовлетворить...
07.10.19 14:16
drakon
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07.10.19 14:05
alex_60
Работодателей призвали помогать сотрудникам с жильем в Казахстане
///Когда мы говорим об арендном жилье, это не решает до конца проблемы человека. Мы в рыночной стране живем, каждый человек хочет иметь собственную квартиру/// не в курсе совершенно товарищ. а так...
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Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта предложило МВД

7 октября 2019, 09:47 |  Государство

Меняется цветовое оформление документов, чип перемещают на оборотную сторону, передает Informburo.kz.

Проект нового дизайна водительского удостоверения / Фото МВД РК

Министерство внутренних дел Казахстана предложило новый вариант дизайна водительских документов. Проект опубликован на портале "Открытые НПА".

 

МВД предлагает незначительные изменения и обосновывает их необходимость "применением более качественной, технологической и сертифицированной продукции".

Цветовое оформление водительского удостоверения предлагают изменить на фиолетово-голубое. Цвета свидетельства о регистрации транспортного средства хотят сделать более насыщенными.

Проект нового дизайна техпаспорта / Фото МВД РК

На обоих документах МВД предлагает переместить интегральную микросхему (чип) с лицевой стороны на оборотную. Также на оборотной стороне разместят штриховой код.

Слова "Қазақстан Республикасы" в новой версии документа написаны, как и раньше, на кириллице. Размеры документов не меняются.
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Комментарии к новости
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§ лимон
Re: Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1064
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 07.10.19 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну а смысл? бюджет освоить?
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§ alex_60
Re: Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5210
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.10.19 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
работу работают.
а то скажут что они бездельники.
также как во всех министерствах.
образования, здравохранения к примеру.
навыпускают прав как фантиков разного цвета.
красиво же.
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§ директор пляжа
Re: Новый дизайн водительского удостоверения и техпаспорта...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 251
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 07.10.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прям как маркетологи забугорные, вон как на айфоне цвет обновили, камеру подвинули, и все) бабло мутится, не ну а че?) чем наши хуже, тот же .. только в другой руке :lol:
кому это надо? никому не надо) но "все" довольны!
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