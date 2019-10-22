"Не могу сказать, что Жумаскалиев окончательно стал тренером". Экс-защитник сборной Казахстана - о претендентах на медали КПЛ

Бывший игрок сборной Казахстана Фархадбек Ирисметов в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о матче "Тобол" - "Ордабасы" и гонке за медали в чемпионате Казахстана.

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- Фархадбек, поражение "Тобола" - неожиданность для вас?

- Да, можно сказать, "Ордабасы" удивил, они сыграли сконцентрированно. "Ордабасы" больше хотел выиграть, у них была шире скамейка, у "Тобола" этого не было, усиления не хватило.

- Вы после матча разговаривали с Жумаскалиевым?

- Да, конечно, мы общаемся, я хотел его поддержать. Сейчас Нурболу тяжело, он перешел с одной работы на другую.

- Он уже окончательно стал тренером?

- Нет, не могу так сказать, но я буду только рад его успехам. Так или иначе, он останется в структуре клуба, поскольку он легенда "Тобола". Но я не знаю, что он предпочтет: тренерскую или административную работу. Надеюсь, что "Тобол" закончит сезон в тройке сильнейших.

- Вам не показалось, что Эмиль Балаев мог выручить команду в этом матче?

- Надо сказать, что Балаев до этого выручал команду, он хорошо играл в предыдущих турах. Я не хочу лезть во вратарские дела, но, наверное, да, мог бы выручить.

- Кто в итоге будет в призовой тройке?

- Сложно сказать, повторюсь, надеюсь, что "Тобол" там будет. "Ордабасы"? Не хочется про них говорить, но у них тоже есть шансы.

Напомним, что в минувшем туре КПЛ "Ордабасы" обыграл "Тобол" в Костанае и теперь отстает на один балл от идущей третьей "Астаны". В активе "Тобола" остались 59 очков и вторая строчка.

Фархадбек Ирисметов не один год играл в составе "Ордабасы". Кроме того, он сыграл 13 игр за "Тобол" в Премьер-лиге в 2014 году.