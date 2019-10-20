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"Тобол" проиграл в домашнем матче шымкентскому "Ордабасы"

Vesti.kz

20 октября 2019, 16:07 |  Спорт

Шымкентский "Ордабасы" одержал волевую победу над костанайским "Тоболом" в гостевом матче 30-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото с сайта ФК "Ордабасы"

Встреча команд прошла в Костанае и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

При этом первыми счет в матче открыли хозяева. На 31-й минуте Азат Нургалиев вывел "Тобол" вперед.

Однако "Ордабасы" еще до перерыва восстановил равновесие. Жоао Пауоло (37-я) оказался первым на добивании после быстрой контратаки.

На 51-й минуте гости вышли вперед благодаря точному удару Зиги Бадибанги, который откликнулся на прострел в штрафную от партнера. 

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 56 очков, отставая на один балл от идущей пока третьей "Астаны". В активе "Тобола" осталось 59 очков и пока еще вторая строчка.
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