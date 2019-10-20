Суд удовлетворил ходатайство экс-министра нацкономики Куандыка Бишимбаева об УДО через 1,5 года после того, как его приговорили к 10 годам лишения свободы. Нужно ли проявлять такую же мягкость по отношению ко всем осужденным коррупционерам? Да. Если они тоже раскаются и попросят президента о помиловании.

Да. Если они будут хорошо вести себя в тюрьме и возместят ущерб по приговору.

Да. Если неотбытый срок заменят на выплату штрафа, госказне нужны деньги.

Нет. Такие решения снижают эффективность борьбы с коррупцией.

