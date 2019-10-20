"Просто какой-то рваный ритм подготовки был" - Тимур Уразов о поражении "Тобола" в матче с "Ордабасы"

Матч 30 тура казахстанской Премьер-лиги "Тобол" - "Ордабасы" завершился со счетом 1:2.

Азат Нургалиев забивает гол в ворота "Ордабасы"

Но больше забить "Тоболу" не удалось

Главный тренер "Ордабасы" Кахабер ЦХАДАДЗЕ на послематчевой пресс-конференции выглядел уверенным и довольным игрой. Войдя в пресс-клуб, он первым делом ответил на поздравления фразой, что победа - заслуженная.

- Очень напряжённая и интересная игра. Я думаю, болельщики увидели то, что должны были увидеть. От напряжённости и накала страстей они получили удовольствие. Понятно, что когда проигрывает любимая команда, это неприятно, но это абсолютно по делу, - сказал Цхададзе. - Первые 7-8 минут, на которых мы привыкали к полю, было много брака и потерь, из-за чего "Тобол" владел инициативой. Потом разыгрались, создали очень много моментов. К сожалению, не все моменты реализовали и пропустили один гол. Но это не сломало нас. потому что самое главное - верить в себя и в свою команду. Футболисты доказали, что они сильные не только технически, физически или тактически, но и ментально. Мы видели, что очень много выпадов после второго мяча. Единственная претензия к моим футболистам - что не реализовали моменты. их было очень много. Поздравляю команду с такой блестящей победой! Мы продолжаем бороться за место в тройке лидеров.

- На какой результат вы рассчитывали и насколько ваши ожидания оправдались?

- Единственное, что нам сегодня было нужно, это выигрыш. Футболисты это понимали, у нас только об этом и был разговор. Мы хорошо построили игру, футболисты очень здорово отработали, но мячей могли бы больше забить. Для меня всё равно, с каким счётом бы мы закончили.

- Немного не по игре вопрос. Ходят слухи, что у вас в команде задержка по выплате заработной платы, хотя, судя по игре, это не так. Прокомментируйте эти слухи, пожалуйста.

- Знаете, мы - спортсмены. И всегда делаем акцент на то, что мы - футболисты. Спортсмен должен думать о своей работе, он должен всегда максимально выкладываться и поддерживать свой уровень. То, что им полагается, обязательно будет. Честно вам говорю - неделей раньше или позже. Они знают, что всё будет. Не дай бог из-за этого проиграть игру. Три очка потом не вернёшь. Да, задержки были, но всегда футболисты получали свою зарплату. В таких матчах это отходит на второй план.

Тренер "Тобола" Тимур УРАЗОВ попытался обьяснить причины поражения:

- Обидно, конечно, проигрывать такой матч. Много сил отдано, на кону многое стояло. Нужен был положительный результат. Забили гол, но две фланговые атаки нас вскрыли. Знали, что будет "Ордабасы" атаковать флангами. В проигрыше винить кого-то... Ребята, конечно, очень много сил отдали, старались. Просто какой-то рваный ритм подготовки был. Игроки со сборных приехали в разном физическом состоянии. Это сказалось на подготовке к матчу. Ну, будем двигаться дальше, впереди важные матчи в Алматы и Кызылорде. Будем к ним конкретно готовиться.

- Почему в конце игры команда свалилась на навалы, если впереди нет высоких игроков?

- Так решили сами игроки, потому что уже конец игры был. Только за счёт длинной передачи могли что-то создать. Пытались через фланги, были прострелы, но три больших центральных защитника просто не давали нам пространства для мяча.

- На трибунах активно ругали защиту "Тобола". Насколько вы согласны с болельщиками?

- Ну, проблемы есть, потому что мы пропустили два мяча. Будем разбираться, почему и как исправить ошибки.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА