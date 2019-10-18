Пион зацвел в середине октября у жительницы Костанайской области
Татьяна живет в п. Заречный и очень любит цветы. В ее цветниках есть многое - от роз до банальной календулы. Но такого, чтобы 16 октября на клумбе расцвел пион - не было никогда.
Пионы в наших климатических условиях цветут в мае - начале июня. Но в этом году бабье лето было настолько заманчивым, что растение "ошиблось".
- Поскольку в сентябре было довольно ощутимое похолодание, некоторые растения могли "решить", что наступил период покоя. Вернувшееся тепло было воспринято как весна. И на радостях пион расцвел, - прокомментировала ситуацию биолог и журналист Елена ПИКЕЛЬНАЯ. - Такие фенологические аномалии встречаются довольно часто. Достаточно вспомнить зацветшую в ноябре прошлого года вербу в пригородном п. Дружба. Для самого растения это не полезно. У него остается меньше сил для цветения весной.
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Пион зацвел в середине октября у жительницы Костанайской области
Что это?) Новость не про убийство,аварию,взрыв,теракт,драку а просто про то как цветочек зацвел?) мне нравится) спасибо НГ за капельку хорошего настроения в этот промозглый,холодный октябрьский день)
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