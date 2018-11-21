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alex_60: я за веткой темы слежу. потому что хожу рядом. Резня на Алтынсарина продолжается. Под таким заголовком должны были выйти сегодня все местные газеты. Безжалостные техасцы с бензопилами...
21.11.18 14:57
drakon
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alex_60: а что, у вас до районного центра метро нет? Источник:www.ng.kz Алекс, до райцентра мне ехать - 6км. До Гамбурга 30 км. Зачем мне Метро? Поезд " Метроном" ходит как до...
21.11.18 14:57
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Если я когда то в город - перееду, а что, у вас до районного центра метро нет?
21.11.18 14:50
Маркс
Свинина по 1 150, яйца по 230 — стали известны цены на субботней ярмарке в Костанае
Сыкымы: Люди запасаются. До следующей ярмарки... На следующей ярмарке уже более высокие цены. Стабильность цен этими же ярмарками и раскачивается. Производитель или поставщик для ярмарки сделает...
21.11.18 14:38
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60: получил права и не ездит на авт Источник:www.ng.kz Если я когда то в город - перееду, тоже не буду на авто - ездить. Но я в город - не хочу, даже в наш, районный центр... :lol: :oops:
21.11.18 14:30
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Верба зацвела в палисаднике у жительницы Костаная

17 ноября 2018, 09:47 |  Происшествия

Об этом "НГ" сообщила жительница пригородного поселка Дружба Татьяна Дворянская. Дерево члены ее семьи посадили сами 10 лет назад. Оно выросло из  веточки, которую Дворянские принесли из церкви на Вербное воскресение.

Фото Татьяны Дворянской

Интересно, что в октябре этого года из поселка Аманкарагай Костанайской области "НГ" уже поступало сообщение о зацветшей не ко времени вербе.

Специалисты объясняют это погодными аномалиями. Продолжительное потепление в период, когда растения уже впали в состояние зимнего покоя, они воспринимают как наступление весны.

Явление это редкое, но не уникальное. Та же Татьяна Дворянская в прошлом году сфотографировала сирень, которая зацвела в сентябре на местном кладбище.
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§ alex_60
Верба зацвела в палисаднике у жительницы Костаная
alex_60


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Сообщений: 1879
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.11.18 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
были случаи при потеплении.
что и другие деревья листья начинали выпускать зимой.
дома два дня назад цветок зацвел.
но там другая причина.

[Исправлено: alex_60, 17.11.2018 - 10:43]
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