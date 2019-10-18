Что думают костанайские полицейские по поводу предложения Минздрава установить наказание за шум с 20.00 до 9.00?
В настоящее время административная ответственность за нарушение тишины с 23.00 до 6 утра предусмотрена ст. 437 Административного Кодекса в виде штрафа в 5 МРП, а в случае повторного нарушения - 10 МРП Причем, граждане часто жалуются, что доказать сам факт нарушения этой нормы и добиться, чтобы нарушитель был наказан, крайне трудно.
По словам первого заместителя начальника ДП Костанайской области Негмета ИСМАГУЛОВА, в Костанайской области с начала года за нарушение тишины привлечено 1 887 человек. В Костанае зафиксировано 850 фактов.
- Нарушают режим тишины особенно часто в квартирах, которые сдают в наем, - считает полковник полиции. - Полиции нередко приходилось принимать меры в отношении владельцев кафе, которые находятся рядом с жилым сектором.
На вопрос, не будет ли новый режим нарушать права людей, которые работают допоздна и не смогут решать обычные бытовые вопросы, начальник управления административной полиции ДП Андрей ГРИГОРЕВСКИЙ пояснил: для наказания нужно доказать, что уровень шума превышает допустимый. Этим занималась СЭС ( теперь департамент охраны общественного здоровья). Наверняка шум стиральной машины норму не превысит. А вот громкая музыка, звуки вечеринки - вполне возможно. Если уровень шума выше нормы, то полиция привлекает к административной ответственности.
- Если такая норма будет принята и поддержана гражданами, то полицейские будут работать в рамках правового поля, - констатировали представители депаратамента.
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