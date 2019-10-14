Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как в магазине "Салтанат" в районе Костанай-2 очевидно нетрезвая девица прикарманивает фрукты, пока продавец занят другими покупателями.

Покупательница пришла в магазин вместе с другой девушкой и молодым человеком. Компания веселится, узнав о "подвигах" подруги.

Лица троицы мы закрыли из тех соображений, что кто-то из покупателей может оказаться несовершеннолетним. Но полиции, если, конечно, ее этот факт заинтересует, покажем ролик без купюр.

Интересно, что ранее "НГ" публиковала видео, на котором двое молодых людей 27 августа воруют в магазине «Сфинкс» (п. Киевский) баночку для мелочи, Буквально через пару дней после того, как видеоролик был опубликован, молодые люди вернули в магазин деньги (1 800 тенге) и извинились.