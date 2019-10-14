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maxsaf
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
abaika95: Канадской молодежи такое на ум прийти не может. Они до сих пор собираются толпой и до глубокой ночи в настольные игры играют, типа подземелья драконов ))
14.10.19 21:46
maxsaf
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
Извинения в футболке с надписью "Я вас всех вертел" они видимо от чистого сердца )))
14.10.19 21:40
Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Много текста. Понял. Принял. Коротко. потомучто
14.10.19 21:27
Сабыр
Новый проспект - новые проблемы
"Только маршрут 10",извините,этот маршрут идёт через весь город,а персональное такси не пробовали заказывать?
14.10.19 21:13
сайлау курманов
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Ну неужели всесильный КГБ, или ФСБ не могут доставить этих воришек. Ну не может быть такого
14.10.19 21:02
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Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов

Игорь ПРАВЩИКОВ

14 октября 2019, 17:47 |  Общество

Камера наружного наблюдения зафиксировала, как в магазине "Салтанат"  в районе Костанай-2 очевидно нетрезвая девица прикарманивает фрукты, пока продавец занят другими покупателями.

Покупательница пришла в магазин вместе с другой девушкой и молодым человеком. Компания веселится, узнав о "подвигах" подруги.

Лица троицы мы закрыли из тех соображений, что кто-то из покупателей может оказаться несовершеннолетним. Но полиции, если, конечно,  ее этот факт заинтересует, покажем ролик без купюр.

Интересно, что ранее  "НГ" публиковала видео, на котором  двое молодых людей 27 августа воруют в магазине «Сфинкс» (п. Киевский) баночку для мелочи, Буквально через пару дней после того, как видеоролик был опубликован, молодые люди вернули в магазин деньги (1 800 тенге) и извинились.
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Комментарии к новости
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§ abaika95
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно вводить уже социальную практику публичных извинений (public apology) чтобы все в лицо знали дурака провинившегося) украл яблоко значит дурак значит извиняйся, сел на патрульную машину сфоткаться значит полный дурак тем более извиняйся)
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§ abaika95
Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 863
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 14.10.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё можно публичную порку учредить) ну это уже для отпетого хулиганья)

[Исправлено: abaika95, 14.10.2019 - 18:07]
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§ Ваш земляк
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2842
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 14.10.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нужно вводить уже социальную практику публичных извинений

Кадырова насмотрелся?
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§ Тимур Гафуров
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 460
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 14.10.19 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, данный факт зарегистрирован Северным отделом полиции УП Костаная. Начато расследование
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§ Добринцофф
Re: Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6746
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.10.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Как сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области, данный факт зарегистрирован Северным отделом полиции УП Костаная. Начато расследование

Ну иии?
Если за грабёж коттеджа можно отделаться штрафом,то что говорить об этой мелочи,киви и два яблочка.
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§ Coopidon
Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 45
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 14.10.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
значит дурак значит извиняйся, сел на патрульную машину сфоткаться значит полный дурак тем более извиняйся)

Дурак это умственно неполноценный человек. Таких либо лечат, либо объявляют недееспособными.
Ему извиняться бессмысленно. Он не осознает последствия своих действий.
А здесь другое.
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Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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