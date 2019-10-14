Искушение яблоком... и киви - видеозаписями воришек делятся с "НГ" владельцы костанайских магазинов
Игорь ПРАВЩИКОВ
Камера наружного наблюдения зафиксировала, как в магазине "Салтанат" в районе Костанай-2 очевидно нетрезвая девица прикарманивает фрукты, пока продавец занят другими покупателями.
Покупательница пришла в магазин вместе с другой девушкой и молодым человеком. Компания веселится, узнав о "подвигах" подруги.
Лица троицы мы закрыли из тех соображений, что кто-то из покупателей может оказаться несовершеннолетним. Но полиции, если, конечно, ее этот факт заинтересует, покажем ролик без купюр.
Интересно, что ранее "НГ" публиковала видео, на котором двое молодых людей 27 августа воруют в магазине «Сфинкс» (п. Киевский) баночку для мелочи, Буквально через пару дней после того, как видеоролик был опубликован, молодые люди вернули в магазин деньги (1 800 тенге) и извинились.
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Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
abaika95: Канадской молодежи такое на ум прийти не может. Они до сих пор собираются толпой и до глубокой ночи в настольные игры играют, типа подземелья драконов ))
Извинения на камеру и 7 суток ареста - двух рудничан наказали за фото на капоте полицейской машины
Извинения в футболке с надписью "Я вас всех вертел" они видимо от чистого сердца )))
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60: Много текста. Понял. Принял. Коротко. потомучто
Новый проспект - новые проблемы
"Только маршрут 10",извините,этот маршрут идёт через весь город,а персональное такси не пробовали заказывать?
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Ну неужели всесильный КГБ, или ФСБ не могут доставить этих воришек. Ну не может быть такого