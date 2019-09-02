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maxsaf: Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения. А может они стипендию начнут платить тем кто будет учить казахский усиленно?
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Добринцофф
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02.09.19 23:20
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
Такими темпами в Казахстане вообще не будет нужен язык межнационального общения.
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elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
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«Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае

Ольга ЛИХОГРАЙ

2 сентября 2019, 17:37 |  Общество

31 августа в магазин «Сфинкс», расположенном по ул. Гастелло, 1 в п. Киевский, пришли два молодых человека и вернули продавцу 1 800 тенге. Они сказали, что украли банку с мелочью 27 августа, но теперь им очень стыдно.

- Я увидела, что в магазин идут два парня с капюшонами на головах, - сообщила «НГ» сегодня, 2 сентября, продавец магазина «Сфинкс» Любовь ЦАЛПАКОВА. - Когда зашли, я сразу их узнала. Парни сказали: «Пришли извиниться и деньги вернуть!» Потом сообщили, что они были не совсем трезвые, когда забрали банку. И добавили, что они узнали себя на видео на вашем сайте и им очень стыдно.

Любовь Цалпакова и Ольга Фомичева

Деньги вернули «бумажками» - ровно 1 800 тенге. Сказали, что столько было в банке мелочью.

Как пояснила Любовь Цалпакова, поставить банку взаимопомощи было ее идей. Магазин «Сфинкс» в п. Киевский открылся около трех лет назад. Очень часто приходили покупатели, которым не хватало 10-20-50 тенге на покупку товара. Продавщица записывала всех в долговую тетрадь, но в итоге предложила хозяйке магазина установить банку.

- Я с радостью согласилась, - рассказала хозяйка магазина Ольга ФОМИЧЕВА. - Так у нас появилась эта баночка, в которую желающие клали мелочь. Когда детям или пенсионерам не хватало на покупку, они, наоборот, брали мелочь из банки.

Как рассказали женщины, банку взаимопомощи воруют не первый раз. В ноябре 2018 года в магазин пришел пьяный парень и еле выговорил: «Это не шутка, это ограбление!» Схватил банку и вышел.

- Я побежала за ним, - вспоминает Любовь Цалпакова. - На улице был парень, он помог мне забрать банку и даже побил вора. Пришлось вызвать полицию, которая забрала банку в качестве вещдока и не возвращала около полугода. В это время мы поставили вторую банку, а полицейские потом вернули бумажные деньги. Оказалось, что скопилось 11 000 тенге, которые мы хотим перечислить на счет детского дома.

Вот эту вторую банку и украли 27 августа молодые люди, которым потом стало очень стыдно. Сейчас продавцы поставили третью банку. И не просто поставили, а прикрутили саморезами - в надежде, что теперь ее точно не украдут. На баночке старая надпись: «Не хватает - возьми. Хватает - добавь!», а слева внизу приписка: «Дубль 3».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА
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Комментарии к новости
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§ Victor Yang
Re: «Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11929
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.09.19 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Значит не всё потеряно! СМИ и прогресс служат на благо общества.
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§ Козлов я
Re: «Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 397
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.09.19 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Серый волк
Re: «Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10637
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 02.09.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: Значит не всё потеряно! СМИ и прогресс служат на благо общества.
Да, да! Ходят упорные слухи, что скоро один оким приползет к памятнику Пушкину и стуча в постамент лбом каяться будет непрестанно: "Узнал я себя в вашей газете, неправедную жизнь вел. Пилил, с подрядчиками на ремонтах распиливал, по встречке ездил, детсады у детишек грабил... клянусь всё завтра верну! Бес попутал!" :-)

На фото замечена детская площадка. И что-то подсказывает, что это не какимат её соорудил. Как бы там не было, но добавлю эту историю к своим автостопным байкам.
Ну типа в одной одичамбии, где единственное, что производится - заседания ономастов в поте лица улицы переименовыющих. На окраине есть такой магазинчик "Сфинкс". И как-то два утырка сперли с прилавка банку с мелочью. Регион сильно запущенный с огромным количеством бедноты и полубеспризорных подростков у которых не всегда на хлеб хватает. Банка с мелочью была как касса взаимопомощи... Ну и далее как утырки вернули после публикации видео. :lol:

Почаще публикуйте фото акимов и их подрядчиков! Прямо под заголовком на половину полосы фотографии рядом аким/подрядчик акима улицу Набережную шикарно отремонтировал! Аким/Подрядчик акима шикарную обрезку деревьев провёл до пеньков. итд. Невероятно, но а вдруг! :lol: :lol: :lol:
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§ Змея Подколодная
Re: «Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 679
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.09.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что крест животворящий делает (с)
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§ abaika95
«Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 395
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.09.19 - 19:40
Комментарий удален модератором.
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Да. Химкастрация станет преградой для совершения рецидивных преступлений
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