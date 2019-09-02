«Пришли извиниться и деньги вернуть!» - укравшие банку взаимопомощи раскаялись в Костанае

31 августа в магазин «Сфинкс», расположенном по ул. Гастелло, 1 в п. Киевский, пришли два молодых человека и вернули продавцу 1 800 тенге. Они сказали, что украли банку с мелочью 27 августа, но теперь им очень стыдно.

- Я увидела, что в магазин идут два парня с капюшонами на головах, - сообщила «НГ» сегодня, 2 сентября, продавец магазина «Сфинкс» Любовь ЦАЛПАКОВА. - Когда зашли, я сразу их узнала. Парни сказали: «Пришли извиниться и деньги вернуть!» Потом сообщили, что они были не совсем трезвые, когда забрали банку. И добавили, что они узнали себя на видео на вашем сайте и им очень стыдно.

Любовь Цалпакова и Ольга Фомичева



Деньги вернули «бумажками» - ровно 1 800 тенге. Сказали, что столько было в банке мелочью.

Как пояснила Любовь Цалпакова, поставить банку взаимопомощи было ее идей. Магазин «Сфинкс» в п. Киевский открылся около трех лет назад. Очень часто приходили покупатели, которым не хватало 10-20-50 тенге на покупку товара. Продавщица записывала всех в долговую тетрадь, но в итоге предложила хозяйке магазина установить банку.

- Я с радостью согласилась, - рассказала хозяйка магазина Ольга ФОМИЧЕВА. - Так у нас появилась эта баночка, в которую желающие клали мелочь. Когда детям или пенсионерам не хватало на покупку, они, наоборот, брали мелочь из банки.

Как рассказали женщины, банку взаимопомощи воруют не первый раз. В ноябре 2018 года в магазин пришел пьяный парень и еле выговорил: «Это не шутка, это ограбление!» Схватил банку и вышел.

- Я побежала за ним, - вспоминает Любовь Цалпакова. - На улице был парень, он помог мне забрать банку и даже побил вора. Пришлось вызвать полицию, которая забрала банку в качестве вещдока и не возвращала около полугода. В это время мы поставили вторую банку, а полицейские потом вернули бумажные деньги. Оказалось, что скопилось 11 000 тенге, которые мы хотим перечислить на счет детского дома.

Вот эту вторую банку и украли 27 августа молодые люди, которым потом стало очень стыдно. Сейчас продавцы поставили третью банку. И не просто поставили, а прикрутили саморезами - в надежде, что теперь ее точно не украдут. На баночке старая надпись: «Не хватает - возьми. Хватает - добавь!», а слева внизу приписка: «Дубль 3».

Фото Николая СОЛОВЬЕВА