«Утеплитель на крыше Дома культура не горел» - информацию о пожаре в Карабалыке уточнили в ДЧС

Брифинг по поводу пожара в Доме культуры поселка Карабалык провели в департаменте по ЧС Костанайской области сегодня, 14 октября. Начальник департамента Талгат КАКИМОВ уточнил, что площадь пожара была чуть меньше, чем заявляли в ведомстве изначально.

- Площадь пожара составила 580 кв. м, а не 700 кв. м, - пояснил он. - Утеплитель на крыше Дома культуры не горел. Согласно техническим характеристикам здания, он был негорючим. Пожар начался с торца здания. Основная причина пожара - нарушение техники безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий. Устраивать салюты можно на расстоянии не менее 50-100 метров от здания, а фейерверк в Карабалыке устроили в 10-ти метрах от Дома культуры.

Был ли это профессиональный салют или бытовая пиротехника, какая фирма его организовала, сколько средств из бюджета было потрачено на устройство фейерверка? На эти вопросы на брифинге пока не ответили, сообщив, что идет расследование. На месте пожара работают полицейские.

- Крыша на здании была сделана в 2018 году, под крышей - деревянная обрешетка, которая загорелась, - сказал Какимов. - В 2018 году здание прошло проверку на технику пожарной безопасности, все было в порядке, поэтому на год - до конца октября 2019 года - здание освободили от проверок.

Начальник ДЧС добавил, что здание Дома культуры рассчитано на 300 человек, относится к высокой степени риска.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ