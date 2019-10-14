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директор пляжа
Конец, который снова начало
4 ярда украсть, сесть на 7 лет и обеспечить всю жизнь себе. братишкам, татешкам на всю жизнь = идеальная модель ведения бизнеса в Казахстане. а если еще уехать получится то в шоколаде. (как воровать...
14.10.19 11:50
Сергей_я
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Тоже самое и дорога в школу №10 в микрах. Там вообще не обойти, с одной стороны сад с другой бывший сад и дома. И тупо земля, которая после дождя превращается в месиво.
14.10.19 11:48
директор пляжа
"Грязь, лужи, темно" - дорога в школу №3
Там не от что ходить, ездить невозможно. социально значимый объект называется. Где-то асфальт по 2 раза перекладывают чтоб трубы поменять а где-то подсыпать элементарно щебенку нельзя. Позорище.
14.10.19 11:18
3DO
Зебра есть, а знака нет
Там этот переход вообще никогда не нужен был. Это надо быть совсем особо одаренным, чтобы там его разместить, на том участке. Тем более до светофора рукой подать.
14.10.19 10:49
Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang: Не буду - бисер закончился. Ну что ещё ты можешь написать?!Очередные слова о том,что надо долбиться в закрытую дверь?!Или кричать глухому?!Тебе самому ещё не надоело?!И почему ты в...
14.10.19 10:38
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«Утеплитель на крыше Дома культура не горел» - информацию о пожаре в Карабалыке уточнили в ДЧС

Ольга ЛИХОГРАЙ

14 октября 2019, 11:57 |  Происшествия

Брифинг по поводу пожара в Доме культуры поселка Карабалык провели в департаменте по ЧС Костанайской области сегодня, 14 октября. Начальник департамента Талгат КАКИМОВ уточнил, что площадь пожара была чуть меньше, чем заявляли в ведомстве изначально.

- Площадь пожара составила 580 кв. м, а не 700 кв. м, - пояснил он. - Утеплитель на крыше Дома культуры не горел. Согласно техническим характеристикам здания, он был негорючим. Пожар начался с торца здания. Основная причина пожара - нарушение техники безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий. Устраивать салюты можно на расстоянии не менее 50-100 метров от здания, а фейерверк в Карабалыке устроили в 10-ти метрах от Дома культуры.

Был ли это профессиональный салют или бытовая пиротехника, какая фирма его организовала, сколько средств из бюджета было потрачено на устройство фейерверка? На эти вопросы на брифинге пока не ответили, сообщив, что идет расследование. На месте пожара работают полицейские.

- Крыша на здании была сделана в 2018 году, под крышей - деревянная обрешетка, которая загорелась, - сказал Какимов. - В 2018 году здание прошло проверку на технику пожарной безопасности, все было в порядке, поэтому на год - до конца октября 2019 года - здание освободили от проверок.

Начальник ДЧС добавил, что здание Дома культуры рассчитано на 300 человек, относится к высокой степени риска.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ
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Да. Лучше помогать молодым семьям, чем тратить деньги на саммиты и выставки.
Да. Но молодожены должны прожить в браке не менее 10 лет либо вернуть деньги.
Нет. Свадьба - это личное дело жениха, невесты и их родственников.
 
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