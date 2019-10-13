"Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка
Ольга ЛИХОГРАЙ
Пожар в доме культуры п. Карабалык Костанайской области начался 12 октября в 22.18. Причиной возгорания здания стал фейрверк, которые организаторы устроили в 22.00 в честь 90-летия поселка.
Фото со страницы газеты "Айна" ВК
- Фейерверк запускали с земли, буквально в 10-ти метрах от здания, - сообщил "НГ" директор департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Уже через 10-15 минут искра от фейерверка залетела под крышу здания, началось возгорание. Согласно правилам пожарной безопасности фейерверки можно устраивать в радиусе 100 метров от здания, а в Карабалыке их не соблюли.
Односкатную крышу из металлочерепицы на здании дома культуры Карабалыка сделали в прошлом году. Утеплитель оказался горючим, что тоже противоречит правилам пожарной безопасности, объяснили в ДЧС.
- Утеплитель воспламенился и начал тлеть, затем начал плавиться сайдинг, которым были обделаны стены здания, полностью сгорела деревянная обрешетка, - добавил Какимов. - Само здание железобетонное, поэтому оно не пострадало. Площадь здания 2 500 км.м., площадь возгорания составила 700 кв.м.
Никто из присутствующих на празднике не пострадал. Однако пожар тушили около семи часов. Локализовать возгорание удалось 13 октября в 02.15, полностью потушить - сегодня рано утром - около 5.20. Ликвидировали пожар 40 человек и 8 боевых расчетов, 2 из которых прибыли из Костаная.
Сложность тушения заключалась в том, что сайдинг и утеплитель на здании дома культуры плавились и тлели, уточнили в ДЧС.
Подробности пожара в Карабалыке представители департамента обещали рассказать на специальном брифинге 14 октября.
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