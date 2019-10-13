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abaika95
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Butch
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"Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка

Ольга ЛИХОГРАЙ

13 октября 2019, 12:20 |  Происшествия

Пожар в доме культуры п. Карабалык Костанайской области начался 12 октября в 22.18. Причиной возгорания здания стал фейрверк, которые организаторы устроили в 22.00 в честь 90-летия поселка.

Фото со страницы газеты "Айна"  ВК

- Фейерверк запускали с земли, буквально в 10-ти метрах от здания, - сообщил "НГ" директор департамента по ЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ. - Уже через 10-15 минут искра от фейерверка залетела под крышу здания, началось возгорание. Согласно правилам пожарной безопасности фейерверки можно устраивать в радиусе 100 метров от здания, а в Карабалыке их не соблюли.

Односкатную крышу из металлочерепицы на здании дома культуры Карабалыка сделали в прошлом году. Утеплитель оказался горючим, что тоже противоречит правилам пожарной безопасности, объяснили в ДЧС.

- Утеплитель воспламенился и начал тлеть, затем начал плавиться сайдинг, которым были обделаны стены здания, полностью сгорела деревянная обрешетка, - добавил Какимов. - Само здание железобетонное, поэтому оно не пострадало. Площадь здания 2 500 км.м., площадь возгорания составила 700 кв.м.

Никто из присутствующих на празднике не пострадал. Однако пожар тушили около семи часов. Локализовать возгорание удалось 13 октября в 02.15, полностью потушить - сегодня рано утром - около 5.20. Ликвидировали пожар 40 человек и 8 боевых расчетов, 2 из которых прибыли из Костаная.

Сложность тушения заключалась в том, что сайдинг и утеплитель на здании дома культуры плавились и тлели, уточнили в ДЧС.

Подробности пожара в Карабалыке представители департамента обещали рассказать на специальном брифинге 14 октября.
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Комментарии к новости
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§ maxsaf
Re: "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 13.10.19 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
искра от фейерверка залетела под крышу здания,

Как такое возможно? Там щель или дыры?
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§ Серый волк
Re: "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10704
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как такое возможно? Там щель или дыры?

Если там горючий утеплитель и пластиковый горючий сайдинг на деревянной решетке, то там такие дыры! В головах, что арбузы со свистом пролетать должны! :lol:
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§ Coopidon
"Искра от фейерверка залетела под крышу", - в департаменте по ЧС назвали предварительную причину пожара в доме культуры Карабалыка
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 13.10.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Берегите природу- мать вашу!
Берегите леса от пожаров.
Не давайте детям-спички, а недотепам- китайские фейерверки.
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* Victor Yang
Re: "Искра от фейерверка залетела под крышу", - в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12014
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.10.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Утеплитель оказался горючим, что тоже противоречит правилам пожарной безопасности, объяснили в ДЧС

Зато в городе 17 многоквартирных домов отделали горючим утеплителем - и ничего - никакой реакции, несмотря на шумиху в СМИ.
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