Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык Костанайской области

Чрезвычайное происшествие случилось в субботу 12 октября, когда в райцентре Карабалыкского района отмечали день поселка.

Праздник завершился красивым фейерверком. Совершенно неожиданно для зрителей в это время загорелась крыша ДК.Об этом сообщила газета "Айна" на своей странице в Instagram.

Видео пожара появилось на сайте Карабалыка mano.kz. Известно, что для тушения возгорания привлечены пожарные расчеты. Иных подробностей происшествия пока нет. Карабалыкчане, обсуждая новость в соцсетях, расстраиваются, что пострадает недавно отремонтированное здание, а также радуются, что пострадавших нет.