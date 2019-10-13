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Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк --- Ещё раз повторю - они ничего не поймут , они смотрят Кисель и Хабар . Знаю , что сейчас на меня вновь накинутся - посмотрите Хуизмистерпутин - может чуть охладитесь ???
13.10.19 03:03
Серый волк
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
Караульте хорошо! А то самое главное под утро проспите! ;-) www.youtube.com [Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:59]
13.10.19 02:58
Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало - а оказывается , все ссорятся друг с другом ??? Люди , будьте добрее !!!
13.10.19 02:56
Серый волк
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
abaika95: или хомячок Навального это уже дело десятое) :lol: :lol: :lol: О, я уже хомячок! Ура! Круто! :-) Полчаса назад, в два ночи по нурсултанскому времени меня конкурирующий акимат...
13.10.19 02:51
Серый волк
Тернистый путь в школу-2
О господи! Он ещё здесь сидит! Караулит в половину третьего ночи по Назарбаевскому времени! :-) Вы уж определитесь, как-нибудь платный российский, или в конкурирующем акимате! :lol: :lol: :lol: В...
13.10.19 02:18
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Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык Костанайской области

13 октября 2019, 00:10 |  Происшествия

Чрезвычайное происшествие случилось в  субботу 12 октября, когда в райцентре Карабалыкского района отмечали день поселка.

 

Праздник завершился красивым фейерверком. Совершенно неожиданно для зрителей в это время загорелась крыша ДК.Об этом сообщила газета "Айна" на своей странице в Instagram.

Видео пожара появилось на сайте Карабалыка mano.kz.  Известно, что для тушения возгорания привлечены пожарные расчеты. Иных подробностей происшествия пока нет. Карабалыкчане, обсуждая новость в соцсетях, расстраиваются, что пострадает недавно отремонтированное здание, а также радуются, что пострадавших нет.

 
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Комментарии к новости
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* Серый волк
Re: Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10702
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 13.10.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на отделке по всему зданию, это металлический сайдинг?
Или горючий ядовитый китайский пластмасиш?
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