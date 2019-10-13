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Дом культуры загорелся из-за фейерверка в поселке Карабалык Костанайской области
13 октября 2019, 00:10 | Происшествия
Чрезвычайное происшествие случилось в субботу 12 октября, когда в райцентре Карабалыкского района отмечали день поселка.
Праздник завершился красивым фейерверком. Совершенно неожиданно для зрителей в это время загорелась крыша ДК.Об этом сообщила газета "Айна" на своей странице в Instagram.
Видео пожара появилось на сайте Карабалыка mano.kz. Известно, что для тушения возгорания привлечены пожарные расчеты. Иных подробностей происшествия пока нет. Карабалыкчане, обсуждая новость в соцсетях, расстраиваются, что пострадает недавно отремонтированное здание, а также радуются, что пострадавших нет.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк --- Ещё раз повторю - они ничего не поймут , они смотрят Кисель и Хабар . Знаю , что сейчас на меня вновь накинутся - посмотрите Хуизмистерпутин - может чуть охладитесь ???
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
Караульте хорошо! А то самое главное под утро проспите! ;-) www.youtube.com [Исправлено: Серый волк, 12.10.2019 - 23:59]
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я то думал , что мы тут собрались , чтобы высказывать полезные мысли , чтобы в городе лучше стало - а оказывается , все ссорятся друг с другом ??? Люди , будьте добрее !!!
Что произошло с остановкой-лужей после жалобы в "НГ" жительницы Костаная?
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