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abaika95
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Цитата-// Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе...
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Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

4 октября 2019, 13:04 |  Общество

В департаменте экологии Костанайской области отреагировали на публикацию о посадках сосен на территории  СШ №29 в ходе республиканского "Экологического часа". Как нам сообщили в ведомстве,  при проведении акции было нарушено экологическое законодательство.

- Мы не могли оставить этот факт без внимания,- сказал "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Полипропилен запрещен к захоронению даже на полигонах, а тут, тем более, вместе с соснами сажают. Конечно, следовало исправить сделанное в кратчайшие сроки. Вместе с тем, мы не хотели применять к учреждению образования карательные санкции и ограничились разъяснительной работой. Нас услышали, поняли и уже утром 4 октября выкопали посаженные сосны, освободили от мешков и посадили как нужно, в рабочем порядке. Спасибо «Нашей Газете» за информацию.

Также Сергей Мукашев подчеркнул, что производить посадку санженцев таким образом ни в коем случае нельзя.

Мешки из-под сосен выброшены в общий контейнер, но на общую свалку они не попадут, так как ТОО "Тазалык" установило сортировочную ленту и все синтетические отходы отбираются и отправляются на переработку и утилизацию.

И сегодня ситуацию прокомментировали в акимате Костаная.

- 3 октября в рамках республиканской акции "Экологический час" на территории СШ № 29 были высажены 150 саженцев сосен, - сообщил "НГ" заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Из них только 24 саженца были высажены в полипропиленовых мешках. Это было сделано не с целью загубить деревья, а для того, чтобы сохранить целостность прикорневого кома земли. Необходимо отметить, что при транспортировке у некоторых (24 шт.) саженцев земля между корнями разрыхлилась. Сегодня, 4 октября, указанные саженцы были пересажены, полипропиленовые мешки сняты. Добавим, что в течение нескольких лет полипропиленовый мешок разложился бы и существенного вреда деревьям не нанес. Но, учитывая замечания, и обеспокоенность жителей, о том, что деревья вновь не приживутся, мы сегодня приняли решение выкопать саженцы, убрать полипропиленовые мешки и заново посадить и тем самым повысить гарантию приживаемости деревьев, Думаем, что деревья украсят территорию школы и будут радовать родителей и учеников.
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Комментарии к новости
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* drakon
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получилось - два экологически часа... :lol:
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§ yudjin
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.19 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это писец, товарищи!
Что называется дурная голова - ногам покоя не дает!
Стыдобище то какое за наших учителей и чиновников...
Казалось бы любой взрослый здравомыслящий человек, участвующий в посадке, скажет, что так невозможно садить... Ан нет, у нас из таких только Елена оказалась. Спасибо ей большое!
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§ Гога
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
yudjin
- Это ещё раз подтверждают , что я уже писал - все сделано для галочки !! yudjin - ещё бы посмотреть , что через год останется ? Может вы потом сделаете репортаж через год ??
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* drakon
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17471
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.10.19 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
сделаете репортаж через год ??

Да,надо бы сделать Юджину сейчас Репортаж.
И через год с того же ракурса.
Посмотрим, может пакеты - выросли?... :lol: :oops:
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§ yudjin
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.19 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
- Это ещё раз подтверждают , что я уже писал - все сделано для галочки !

В этом случае я бы так не сказал... Видно желание, рвение, благие намерения...
НО...тут либо поставщик саженцев ввел народ в заблуждение, поскольку действительно существует специальная агрономическая СЕТКА для корней в коме земли, через которую корни прорастут. Её используют крупные российские питомники. Но есть ряд условий при высадке в этой сетке: это не синтетический материал, достаточная постоянная влажность земли вокруг дерева и развязывание узлов стягивающей веревки вокруг ствола. Но как видно на фото и видео дешевые полипропиленовые мешки НИЧЕГО общего с этой сеткой не имеют.
Ну или реально всё у нас настолько плохо с элементарной грамотностью... чтобы творить такое...

Пыс-пыс. Участник посадки аким города Ахметов Кайрат Жумашович, 1965 года рождения, в 1987 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности АГРОНОМИЯ. :lol:
В ленинском пути эсть фотка как этот агроном закапывает сосну в ... мешке.
Даёшь шнобелевскую премию !

[Исправлено: yudjin, 04.10.2019 - 13:58]
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§ Гога
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1268
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.10.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь
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§ yudjin
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Репортаж. И через год с того же ракурса.

Кстати вспомнил, как в 2016 году между ЦУМом и Экспрессом помпезно появилась аллея костанайского бизнеса


как появилась, так, видимо и забылась...
Этим летом из 25 высаженных деревьев лёгкие признаки теплящейся жизни демонстрировали штук 7 саженцев



Может Елена поспрашает у бизнеса, не стыдно ли им за их аллею?

[Исправлено: yudjin, 04.10.2019 - 14:31]
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* abaika95
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну о чем я вчера и говорил, после публикации все убрали) молодцы НГ что заметили и подняли своевременно вопрос) вот так СМИ, общество и администрация должны взаимодействовать) нытиков только вот куда б еще пристроить?) чтоб хоть какаято польза была от их нытья)
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§ alex_60
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5198
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.10.19 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
после публикации все убрали) молодцы НГ что заметили и подняли своевременно вопрос


вот это разворот.
проект?
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§ Victor Yang
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11991
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в 2016 году между ЦУМом и Экспрессом помпезно появилась аллея костанайского бизнеса

Там виднеется люк какой-то - значит, проложены какие-то коммуникации, которые через определённое время могут потребовать ремонта или переукладки - потом опять вой начнётся на тему уничтожения деревьев.
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§ юля елиссева
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1297
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 04.10.19 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Там виднеется люк какой-то - значит,

приглядись внимательней, два люка рядом. Смысла в посадке на этом клочке деревьев действительно не было никакого. При первой же необходимости коммунальщики их снесут.
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§ yudjin
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6130
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.10.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вот это разворот.

решил подлизнуть... авось поверят ;-)

Цитата:
Victor Yang:
потом опять вой начнётся на тему уничтожения деревьев.

Витя, причем здесь циничное и надменное слово барина "вой", который может начнется, а может не начнётся?
Речь про то, что за 3 года эти показушные деревья практически погибли совершенно без ухода. И очередная акция, как и многие из подобных, была лишь стрёмной показухой... безответственной, глупой и сиюминутной.
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* abaika95
Re: Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.10.19 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// решил подлизнуть... авось поверят//

Кто поверит ? И во что?)

Договаривай "Рухнамист" а то както неоднозначно получаеться)
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§ Victor Yang
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11991
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.10.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
причем здесь циничное и надменное слово барина "вой", который может начнется, а может не начнётся? Речь про то, что за 3 года эти показушные деревья практически погибли совершенно без ухода. И очередная акция, как и многие из подобных, была лишь стрёмной показухой... безответственной, глупой и сиюминутной.

Я показываю обратную сторону медали - этих деревьев в этом месте вообще быть не должно.
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§ Маркс
Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 543
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.10.19 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну о чем я вчера и говорил, после публикации все убрали) молодцы НГ что заметили и подняли своевременно вопрос) вот так СМИ, общество и администрация должны взаимодействовать)

Нормальный такой, по-настоящему хозяйский подход к деятельности, типа постоянной игры в рулетку, заметит кто-нибудь косяки или не заметит. Не заметит, значит выигрыш на базу, иначе печалька, в три раза больше работы придется сделать в ущерб всем.
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