Экологи исправили ситуацию с саженцами, высаженными в полипропиленовых мешках в Костанае

В департаменте экологии Костанайской области отреагировали на публикацию о посадках сосен на территории СШ №29 в ходе республиканского "Экологического часа". Как нам сообщили в ведомстве, при проведении акции было нарушено экологическое законодательство.

- Мы не могли оставить этот факт без внимания,- сказал "НГ" государственный экологический инспектор департамента экологии Костанайской области Сергей МУКАШЕВ. - Полипропилен запрещен к захоронению даже на полигонах, а тут, тем более, вместе с соснами сажают. Конечно, следовало исправить сделанное в кратчайшие сроки. Вместе с тем, мы не хотели применять к учреждению образования карательные санкции и ограничились разъяснительной работой. Нас услышали, поняли и уже утром 4 октября выкопали посаженные сосны, освободили от мешков и посадили как нужно, в рабочем порядке. Спасибо «Нашей Газете» за информацию.

Также Сергей Мукашев подчеркнул, что производить посадку санженцев таким образом ни в коем случае нельзя.

Мешки из-под сосен выброшены в общий контейнер, но на общую свалку они не попадут, так как ТОО "Тазалык" установило сортировочную ленту и все синтетические отходы отбираются и отправляются на переработку и утилизацию.

И сегодня ситуацию прокомментировали в акимате Костаная.

- 3 октября в рамках республиканской акции "Экологический час" на территории СШ № 29 были высажены 150 саженцев сосен, - сообщил "НГ" заместитель акима Костаная Рустем КАРКЕНОВ. - Из них только 24 саженца были высажены в полипропиленовых мешках. Это было сделано не с целью загубить деревья, а для того, чтобы сохранить целостность прикорневого кома земли. Необходимо отметить, что при транспортировке у некоторых (24 шт.) саженцев земля между корнями разрыхлилась. Сегодня, 4 октября, указанные саженцы были пересажены, полипропиленовые мешки сняты. Добавим, что в течение нескольких лет полипропиленовый мешок разложился бы и существенного вреда деревьям не нанес. Но, учитывая замечания, и обеспокоенность жителей, о том, что деревья вновь не приживутся, мы сегодня приняли решение выкопать саженцы, убрать полипропиленовые мешки и заново посадить и тем самым повысить гарантию приживаемости деревьев, Думаем, что деревья украсят территорию школы и будут радовать родителей и учеников.