Сквер возле новой школы заложили в Костанае

Ученики и преподаватели СШ № 29 приняли участие в республиканской акции "Экологический час" и высадили сотню саженцев сосен и берез. Всего в Костанайской области планируется высадить сегодня, 3 октября, 25 000 деревьев.

Экочас провели 3 октября во всех школах Казахстана. Мероприятие, инициированное министерствами образования и экологии, а также общественными организациями, приурочено к Всемирному дню охраны мест обитаний. Предполагается, что оно станет ежегодной традицией.

В СШ № 29 к посадке все приготовили заранее. Перед началом акции возле школы уже стояла автоцистерна с водой, дожидались участников ведра, лопаты и перчатки.

Открытие Экочаса проходило торжественно, при участии акима области.

- У нас на всех одна планета, другой такой на свете нету! - дружно проскандировали ученики, построившиеся в каре на школьном дворе.

- Сегодня мы планируем на территории области высадить порядка 25 000 деревьев,- сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Сажать деревья будут в школах не только областного центра, но и всех городов, районных центров, сел. Как гласит народная мудрость, деревья сажают предки, а тенью наслаждаются потомки. Под сенью деревьев, высаженных вами сегодня, через 10-20 лет будут ходить уже другие ученики этой прекрасной школы.

Затем ученики 8-10 классов начали посадку деревьев, а ученики 5-7 классов отправились в школу, чтобы принять участие в познавательных играх, просмотре и обсуждении видероликов, посвященных охране природы.

Посадили все довольно быстро, дети явно сажали деревья с энтузиазмом и хорошим настроем. Несколько сосен возле школы посадил и аким области Архимед Мухамбетов.

Однако в пылу посадочных работ, например, сосны закопали в землю вместе с полипропиленовыми мешками, окутывающими корни. Корням мешки, конечно, не станут преградой, они все равно прорастут через них. Но закапывать синтетический материал во время проведения экологической акции не очень экологично. Время полного разложения полипропилена в земле, в зависимости от структуры изделия, оценивается учеными от 50 до 200 лет. Именно поэтому полипропиленовые мешки нельзя просто выбрасывать на свалку, а следовало бы отправлять на вторичную переработку.

К тому же корни любых саженцев при посадке надо расправить, чтобы растение меньше болело и лучше прижилось. Разрезать каждый мешок и освободить от него корни, а затем утилизировать мешки в специальный контейнер - прекрасный был бы пример грамотного подхода и момент экологического воспитания для школьников. Ведь главная цель экологического часа - воспитание экологического сознания у подрастающего поколения.

Высаживаемым березкам тоже не всем повезло. Многие саженцы были заглублены сверх положенного. К тому же в узковатых ямках корни невозможно было расправить как надо.

Фото Ксении РЕБИК