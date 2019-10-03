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Сквер возле новой школы заложили в Костанае

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

3 октября 2019, 13:49 |  Общество

Ученики и преподаватели СШ № 29 приняли участие в республиканской акции "Экологический час" и высадили сотню саженцев сосен и берез. Всего в Костанайской области планируется высадить сегодня, 3 октября, 25 000 деревьев.

Экочас провели 3 октября во всех школах Казахстана. Мероприятие, инициированное министерствами образования и экологии, а также общественными организациями, приурочено к Всемирному дню охраны мест обитаний. Предполагается, что оно станет ежегодной традицией.

 

В СШ № 29 к посадке все приготовили заранее. Перед началом акции возле школы уже стояла автоцистерна с водой, дожидались участников ведра, лопаты и перчатки.

Открытие Экочаса проходило торжественно, при участии акима области.

- У нас на всех одна планета, другой такой на свете нету! - дружно проскандировали ученики, построившиеся в каре на школьном дворе.

- Сегодня мы планируем на территории области высадить порядка 25 000 деревьев,- сказал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. - Сажать деревья будут в школах не только областного центра, но и всех городов, районных центров, сел. Как гласит народная мудрость, деревья сажают предки, а тенью наслаждаются потомки. Под сенью деревьев, высаженных вами сегодня, через 10-20 лет будут ходить уже другие ученики этой прекрасной школы.

Затем ученики 8-10 классов начали посадку деревьев, а ученики 5-7 классов отправились в школу, чтобы принять участие в познавательных играх, просмотре и обсуждении видероликов, посвященных охране природы.

Посадили все довольно быстро, дети явно сажали деревья с энтузиазмом и хорошим настроем. Несколько сосен возле школы посадил и аким области Архимед Мухамбетов.

Однако в пылу посадочных работ, например, сосны закопали в землю вместе с полипропиленовыми мешками, окутывающими корни. Корням мешки, конечно, не станут преградой, они все равно прорастут через них. Но закапывать синтетический материал во время проведения экологической акции не очень экологично. Время полного разложения полипропилена в земле, в зависимости от структуры изделия, оценивается учеными от 50 до 200 лет. Именно поэтому полипропиленовые мешки нельзя просто выбрасывать на свалку, а следовало бы отправлять на вторичную переработку.

К тому же корни любых саженцев при посадке надо расправить, чтобы растение меньше болело и лучше прижилось. Разрезать каждый мешок и освободить от него корни, а затем утилизировать мешки в специальный контейнер - прекрасный был бы пример грамотного подхода и момент экологического воспитания для школьников. Ведь главная цель экологического часа - воспитание экологического сознания у подрастающего поколения.

Высаживаемым березкам тоже не всем повезло. Многие саженцы были заглублены сверх положенного. К тому же в узковатых ямках корни невозможно было расправить как надо.

Фото Ксении РЕБИК
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Комментарии к новости
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§ Гога
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело конечно хорошее сделали , но , опять акция - значит для галочки в отчете , а не от души . Хорошо бы теперь огородить деревца , а то потопчут. И следующей осенью посчитать, сколько осталось . Думаю , что результат будет хороший , лучше чем на проспекте на КСК, т.к. школьники , надеюсь , будут достойно ухаживать !!
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§ abaika95
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// но , опять акция - значит для галочки в отчете , а не от души//

Да пусть хоть для галочки в отчете делают) главное делают)
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* drakon
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

например, сосны закопали в землю вместе с полипропиленовыми мешками,

Молодцы, это надо принять,за передовой,
международный, опыт...
:lol: :-o
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§ yudjin
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6126
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.10.19 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Как гласит народная мудрость, деревья сажают предки, а тенью наслаждаются потомки.

Какое лицемерие... глядя на уничтоженные деревья в центре города, на выкорчеванный сквер под жральню за "мартом", на оболваненные недодеревья "подшарик", на лысые улицы без тени после любого капитального ремонта (Тарана, Павлова, Чехова, Абая, Чкалова, Гагарина...) в последнее время... и всё с согласия или даже с указания пришлых руководителей...
Наплевать они хотели на неруханических строителей Кустаная, на поколения и традиции озеленения нашего города...
Надеюсь, ваши потомки вкусят все "прелести" нынешнего преступного для человека многомиллионного кронирования.

Цитата:
Гога:
Хорошо бы теперь огородить деревца , а то потопчут.

Зимой снег начнут убирать, завалят, потом трактором сгребут вместе с саженцами...
Я уже много лет наблюдаю как во дворе 7 школы перед входом несколько раз уже садили рябины, сосенки, ёлочки... которые так погибают после зимы.
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§ abaika95
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Молодцы, это надо принять,за передовой, международный, опыт...//

Грета Тунберг приде порядок наведе) за всеми не уследишь, школота же, закопали с мешком, сейчас после этой публикации побегут раскопают, мешок уберут и заново посадят)
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* drakon
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Несколько сосен возле школы посадил и аким области Архимед Мухамбетов.

Тоже с мешочками, научил детей, сажать... :lol: :-o :oops: :-P
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§ юля елиссева
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.10.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня деревья посадили. Но как только сменится очередной временщик у руля области, вырубят их к чертовой матери.
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§ abaika95
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// глядя на уничтоженные деревья в центре города, на выкорчеванный сквер под жральню за "мартом"//

Ну чтож сделаешь, город расширяется, застраивается,без минусов не бывает..
едальня то не самая плохая в мире в плане вкусного перекуса) капитализм наступает и наступает,социализм только на кубе остался)

Цитата-// Наплевать они хотели на неруханических строителей Кустаная, на поколения и традиции озеленения нашего города...//

Лес рубят, щепки летят.

Цитата-// Зимой снег начнут убирать, завалят, потом трактором сгребут вместе с саженцами...Я уже много лет наблюдаю как во дворе 7 школы перед входом несколько раз уже садили рябины, сосенки, ёлочки... которые так погибают после зимы.//

Буду ждать к зиме от Юджина развернутой статьи о бессовестности коммунальщиков)

Цитата-// Сегодня деревья посадили. Но как только сменится очередной временщик у руля области, вырубят их к чертовой матери//

Да вы что?) такое уже было? Есть факты, фото, доказательства ?) или это так, к с слову как с болезнями чиновников после заседаний в ледовом)
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* drakon
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17460
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.10.19 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Но как только сменится очередной временщик у руля области, вырубят их

Юля, ты думаешь они зиму - переживут?... :lol:
В мешочках. Им же воздух - нужен... :-o
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§ юля елиссева
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 1279
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 03.10.19 - 15:51
Комментарий удален модератором.
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§ Серый волк
Re: Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10668
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.10.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новый вид посадок освоен!
В мешках прикопали - нуно - прямо с мешком и выдернули.
Так намного удобнее, чем выкапывать.
Ещё моно их в мешках за акимом возить и по отъезду прессы сразу выдергивать за лямки. :lol:
Жаль запатентовать не получится! Какие-то другие акимы-злодеи уже придумали как картофель в сумках выращивать.

Нуно сумку с молнией сбоку. Когда чудесный корнеплод будет созревать, можно расстегивать снизу молнию на сумке и брать по одной!
Но не всё потеряно!

В акунамататае можно скрестить ёлку с картошкой и высаживать в сумках!
Если при этом получится на верхушку ёлки прививать банановую пальму, то прямо вообще шикарно будет! Маниакальная необходимость акимата к погрызванию-обрезанию будет удовлетворямба!
Моно будет обрезку бананов проводить! :lol:
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§ Гога
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1251
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.10.19 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
abaika95
- Можно вас спросить - с какого года в городе проживаете ? Просто я помню очень зеленый город , в 70ые годы занимал в Казахстане 2ое место после Алма-Аты . И вижу , что сейчас творится .И у власти - временщики .
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§ yudjin
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6126
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.10.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога: Просто я помню очень зеленый город , в 70ые годы

и я помню, но уже позже... до пришествия временщиков:
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§ abaika95
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.10.19 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-// Можно вас спросить - с какого года в городе проживаете ? Просто я помню очень зеленый город , в 70ые годы занимал в Казахстане 2ое место после Алма-Аты . И вижу , что сейчас творится .И у власти - временщики //

Незнаю в 70-ые в городе не жил) и нигде не жил) знаете сложно конечно говорить такое темболее со старшим поколением, у вас свое видение, вы пожившие видели как было, как строилось) но, НО.

Такими рассуждениями тоже теперь нельзя мир мерить, до революции город вообще был весь зеленый а уж в древние времена какие деревья тут были) ууу) урбанизация не ищет легких путей, лет через 50 и бора наверно не останется, город разрастется) и где у власти ни временьщики скажите на милость?) все в этом мире временно, кто за свой срок хочет сделать много у того и хейтеров больше) город превратился в сплошную стройку)что то постоянно делают, строят, ремонтируют, лучше если это все пустили бы на самотек?) -а живите как хотите я тут временно, как-нибудь уладиться ) да не спорю, косяки и минусы есть, но без них ни одна человеческая работа не делается)

Боюсь сейчас неоднозначную вещь скажу) еслиб не было одного каретельного органа в Советском союзе, то косяков при строительстве комсомольско-городов, заводов, фабрик было бы в космических масштабах) да и не уверен я что эти города построили бы)
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§ elektron
Сквер возле новой школы заложили в Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3608
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.10.19 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Незнаю в 70-ые в городе не жил) и нигде не жил) знаете сложно конечно говорить такое темболее со старшим поколением, у вас свое видение, вы пожившие видели как было, как строилось) но, НО.

А что сложного то? Как видите это Вы? Цитата:
abaika95:
что то постоянно делают, строят, ремонтируют, лучше если это все пустили бы на самотек?)

Это же не причина или повод уничтожать зелень. Деревья в данном случае.
Да и за 30-ть лет то, нельзя разве было всё уже сделать? Хотя понятное дело, первые лет 10-ть пилили-делили. Ну за 20-ть то можно было уже...
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